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RUIMEN Smartwatch, orologio fitness con chiamate Bluetooth, batteria lunga durata, display AMOLED 1,83" e monitoraggio salute è in sconto del 72%.

Amazon

Restare connessi, monitorare la propria forma fisica e tenere sotto controllo salute e notifiche senza dover continuamente estrarre lo smartphone è diventata un’esigenza quotidiana. In questo momento il RUIMEN Smartwatch è disponibile su Amazon con uno sconto del 72%, una proposta particolarmente interessante per chi cerca uno smartwatch completo a un prezzo accessibile.

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Questo modello punta molto su autonomia, comodità e funzioni smart a 360 gradi. La batteria ad alta capacità riduce al minimo le ricariche, mentre la cassa sottile e leggera lo rende adatto sia al polso maschile sia a quello femminile. Il display AMOLED ampio e luminoso migliora la leggibilità in ogni condizione, le chiamate Bluetooth e le notifiche in tempo reale permettono di gestire meglio la propria giornata e il monitoraggio continuo di parametri come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e attività sportive aiuta a mantenere uno stile di vita più consapevole.

RUIMEN Smartwatch in offerta su Amazon con il 72% di sconto

In questa fase promozionale puoi portarti a casa il RUIMEN Smartwatch a 28,49€, grazie a uno sconto del 72% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra particolarmente competitiva per la fascia degli orologi fitness con chiamate Bluetooth, display AMOLED e funzioni avanzate di monitoraggio salute, che di solito richiedono budget ben più elevati.

A questo prezzo lo smartwatch diventa una soluzione interessante sia come dispositivo principale sia come secondo orologio da utilizzare tutti i giorni per lavoro, sport e tempo libero. L’acquisto avviene tramite Amazon, con i consueti vantaggi di gestione dell’ordine e delle spedizioni. Se stai cercando un modello versatile e completo, il RUIMEN Smartwatch è disponibile con uno sconto del 72%, rendendo questa promo particolarmente allettante rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

Lo smartwatch Ruimen con la batteria da 500mAh e il display AMOLED da 1,83 pollici

Chi è stanco di ricaricare lo smartwatch ogni giorno e vuole un dispositivo più completo per gestire allenamenti, notifiche e salute trova in questo modello una risposta concreta.

Batteria da 500mAh con lunga autonomia : riduce drasticamente la frequenza delle ricariche, offrendo periodi prolungati di utilizzo continuo in base all’intensità d’uso, ideale per chi è spesso fuori casa.

: riduce drasticamente la frequenza delle ricariche, offrendo periodi prolungati di utilizzo continuo in base all’intensità d’uso, ideale per chi è spesso fuori casa. Design slim 46x9mm : la cassa sottile e leggera risulta più comoda al polso, si infila facilmente sotto maniche e giacche e si adatta bene sia all’uso sportivo sia a quello quotidiano.

: la cassa sottile e leggera risulta più comoda al polso, si infila facilmente sotto maniche e giacche e si adatta bene sia all’uso sportivo sia a quello quotidiano. Monitoraggio cardiofrequenza e SpO2 : il sensore avanzato consente di tenere sotto controllo battito cardiaco e ossigenazione del sangue, aiutando a valutare meglio sforzo fisico e stato di benessere durante la giornata.

: il sensore avanzato consente di tenere sotto controllo battito cardiaco e ossigenazione del sangue, aiutando a valutare meglio sforzo fisico e stato di benessere durante la giornata. Chiamate Bluetooth 5.4 con microfono e altoparlante : puoi rispondere e chiamare direttamente dal polso, con audio più chiaro e connessione stabile, utile in auto, durante allenamenti o quando il telefono non è a portata di mano.

: puoi rispondere e chiamare direttamente dal polso, con audio più chiaro e connessione stabile, utile in auto, durante allenamenti o quando il telefono non è a portata di mano. Display AMOLED HD da 1,83" con 500 nits : garantisce immagini nitide e colori brillanti anche alla luce diretta del sole, migliorando lettura di notifiche, dati sportivi e quadranti personalizzati.

: garantisce immagini nitide e colori brillanti anche alla luce diretta del sole, migliorando lettura di notifiche, dati sportivi e quadranti personalizzati. Oltre 100 modalità sportive e integrazione con Strava, Apple Health e Google Fit : offre statistiche dettagliate su allenamenti indoor e outdoor, con possibilità di sincronizzare i dati nelle app fitness più diffuse per seguire i progressi nel tempo.

: offre statistiche dettagliate su allenamenti indoor e outdoor, con possibilità di sincronizzare i dati nelle app fitness più diffuse per seguire i progressi nel tempo. Cinturino in TPU traspirante e notifiche smart : il materiale pensato per la traspirazione aumenta il comfort nelle giornate più calde o durante l’attività fisica, mentre la vibrazione regolabile rende le notifiche meno invasive ma sempre ben percepibili.

: il materiale pensato per la traspirazione aumenta il comfort nelle giornate più calde o durante l’attività fisica, mentre la vibrazione regolabile rende le notifiche meno invasive ma sempre ben percepibili. Impermeabilità 1ATM/IP68 : resiste all’acqua in scenari quotidiani come doccia, lavaggio mani e nuoto in piscina, risultando pratico da tenere sempre al polso senza troppe attenzioni.

: resiste all’acqua in scenari quotidiani come doccia, lavaggio mani e nuoto in piscina, risultando pratico da tenere sempre al polso senza troppe attenzioni. Monitoraggio sonno e funzioni dedicate al benessere : l’analisi delle diverse fasi del riposo e le funzioni per la gestione del ciclo mestruale aiutano a comprendere meglio il proprio equilibrio fisico e a intervenire sulle abitudini.

: l’analisi delle diverse fasi del riposo e le funzioni per la gestione del ciclo mestruale aiutano a comprendere meglio il proprio equilibrio fisico e a intervenire sulle abitudini. Strumenti smart integrati: meteo, calcolatrice, cronometro, timer, controllo musica e fotocamera e funzioni per ritrovare lo smartphone semplificano tante piccole azioni quotidiane, riducendo la dipendenza dallo schermo del telefono.

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FAQ Quanto dura la batteria del RUIMEN Smartwatch con un uso quotidiano intenso? La batteria da 500mAh è pensata per coprire diversi giorni anche con utilizzo intenso, riducendo al minimo le ricariche. Il RUIMEN Smartwatch è adatto per il nuoto in piscina? Sì, grazie alla certificazione 1ATM/IP68 può essere usato in piscina, sotto la doccia e per il lavaggio mani. Posso rispondere alle chiamate direttamente dal RUIMEN Smartwatch? Sì, lo smartwatch integra microfono e altoparlante per gestire chiamate Bluetooth direttamente dal polso. Il RUIMEN Smartwatch sincronizza i dati con Strava e le app salute? Sì, può condividere i dati di allenamento con Strava, Apple Health e Google Fit per l’analisi dei progressi.