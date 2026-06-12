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RUIMEN Smartwatch Uomo Donna, orologio fitness con batteria da 500mAh, schermo AMOLED e oltre 100 modalità sport è in sconto del 70%.

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Giornate piene, notifiche continue e poco tempo per ricaricare i dispositivi: se vuoi tenere sotto controllo salute, messaggi e sport senza vivere attaccato alla presa, uno smartwatch versatile è la soluzione ideale. In questo momento il RUIMEN Smartwatch Uomo Donna è proposto con uno sconto del 70%, rendendolo uno dei wearable più interessanti nella fascia economica.

RUIMEN Smartwatch Uomo Donna

Questo smartwatch punta tutto su autonomia extra lunga, monitoraggio salute continuo e un set di funzioni davvero ricco. La batteria capiente riduce al minimo le ricariche, il sensore avanzato per cardiofrequenza e SpO2 segue il benessere 24/7, mentre le chiamate Bluetooth con microfoni dedicati rendono più semplice gestire la giornata senza tirare fuori lo smartphone. Il display AMOLED brillante, le tante modalità sportive e le funzioni di monitoraggio del sonno e del ciclo completano un profilo pensato per chi vuole uno strumento completo al polso.

RUIMEN Smartwatch in offerta su Amazon con sconto del 70%

Proposte con questa combinazione di autonomia, funzioni e prezzo sono rare in questa fascia. Oggi il RUIMEN Smartwatch Uomo Donna è disponibile a 29,99€ grazie a uno sconto del 70% sul prezzo di listino, una cifra molto aggressiva per un wearable con batteria da 500mAh, schermo AMOLED e oltre 100 modalità sportive. Nella stessa categoria molti orologi smart con funzioni paragonabili costano sensibilmente di più, rendendo questa promo particolarmente allettante.

Considerando la dotazione completa – dal monitoraggio salute h24 alle chiamate Bluetooth – il rapporto qualità/prezzo è tra i più competitivi del momento. Se cerchi un orologio fitness da usare tutti i giorni, questo è uno di quei casi in cui il RUIMEN Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 70% e rappresenta un ottimo ingresso nel mondo dei wearable senza sforare il budget.

Lo smartwatch RUIMEN con la batteria da 500mAh e il display AMOLED da 1,83 pollici

Per chi vuole ridurre al minimo le ricariche e avere tutto sotto controllo dal polso, questo smartwatch combina autonomia, visibilità in ogni condizione e un set di strumenti che copre salute, sport e produttività.

Batteria da 500mAh con standby fino a 30 giorni : permette di dimenticarsi il caricatore per molti giorni, ideale per chi viaggia spesso o non vuole pensare ogni sera alla ricarica.

: permette di dimenticarsi il caricatore per molti giorni, ideale per chi viaggia spesso o non vuole pensare ogni sera alla ricarica. Design slim 46x9mm : la cassa sottile e leggera è più comoda dei modelli più spessi, si infila sotto camicie e giacche senza dare fastidio ed è adatta sia a polsi maschili sia femminili.

: la cassa sottile e leggera è più comoda dei modelli più spessi, si infila sotto camicie e giacche senza dare fastidio ed è adatta sia a polsi maschili sia femminili. Monitoraggio continuo di frequenza cardiaca e SpO2 : il sensore ottico di nuova generazione controlla il battito e l’ossigenazione del sangue tutto il giorno, con avvisi se i valori superano le soglie impostate, così puoi intervenire subito in caso di anomalie.

: il sensore ottico di nuova generazione controlla il battito e l’ossigenazione del sangue tutto il giorno, con avvisi se i valori superano le soglie impostate, così puoi intervenire subito in caso di anomalie. Chiamate Bluetooth 5.4 con doppi microfoni e altoparlante Hi-Fi : consente di rispondere e chiamare direttamente dal polso con audio chiaro, utile durante allenamenti, guida o quando hai le mani occupate.

: consente di rispondere e chiamare direttamente dal polso con audio chiaro, utile durante allenamenti, guida o quando hai le mani occupate. Display AMOLED HD da 1,83 pollici a 500 nits : garantisce immagini nitide e colori vividi anche sotto il sole forte, rendendo facile leggere notifiche, grafici e statistiche all’aperto.

: garantisce immagini nitide e colori vividi anche sotto il sole forte, rendendo facile leggere notifiche, grafici e statistiche all’aperto. Oltre 300 quadranti personalizzabili : permette di cambiare look allo smartwatch in pochi tocchi e usare anche le proprie foto come sfondo, adattandolo a occasioni formali o sportive.

: permette di cambiare look allo smartwatch in pochi tocchi e usare anche le proprie foto come sfondo, adattandolo a occasioni formali o sportive. Più di 100 modalità sportive con integrazione Strava, Apple Health e Google Fit : registra allenamenti di corsa, ciclismo, fitness, yoga e molte altre attività, sincronizzando i dati con le app più diffuse per seguire nel tempo progressi, calorie bruciate e distanze.

: registra allenamenti di corsa, ciclismo, fitness, yoga e molte altre attività, sincronizzando i dati con le app più diffuse per seguire nel tempo progressi, calorie bruciate e distanze. Cinturino in TPU traspirante con vibrazione regolabile : grazie alle scanalature interne è più comodo da tenere al polso tutto il giorno e le notifiche possono essere personalizzate su tre livelli di intensità per non risultare invasive.

: grazie alle scanalature interne è più comodo da tenere al polso tutto il giorno e le notifiche possono essere personalizzate su tre livelli di intensità per non risultare invasive. Impermeabilità 1ATM/IP68 : resiste fino a 10 metri in acqua, quindi lo puoi tenere al polso in piscina, sotto la doccia o durante il lavaggio delle mani senza preoccupazioni, evitando però acqua calda, mare e detergenti aggressivi.

: resiste fino a 10 metri in acqua, quindi lo puoi tenere al polso in piscina, sotto la doccia o durante il lavaggio delle mani senza preoccupazioni, evitando però acqua calda, mare e detergenti aggressivi. Monitoraggio avanzato del sonno e del ciclo mestruale : analizza le fasi di sonno profondo, leggero e REM e offre strumenti dedicati alle utenti per seguire ciclo, fertilità e ovulazione, con funzioni di respirazione guidata per ridurre lo stress.

: analizza le fasi di sonno profondo, leggero e REM e offre strumenti dedicati alle utenti per seguire ciclo, fertilità e ovulazione, con funzioni di respirazione guidata per ridurre lo stress. Funzioni smart aggiuntive e giochi integrati : include meteo, calcolatrice, cronometro, timer, controllo musica e fotocamera, oltre a mini giochi, così tante attività quotidiane si gestiscono dal polso senza prendere il telefono.

: include meteo, calcolatrice, cronometro, timer, controllo musica e fotocamera, oltre a mini giochi, così tante attività quotidiane si gestiscono dal polso senza prendere il telefono. Compatibilità con Android 6.0+ e iOS 9.0+ : si collega facilmente ai principali smartphone, da iPhone ai modelli Samsung, Huawei e Xiaomi, diventando un’estensione naturale del telefono.

: si collega facilmente ai principali smartphone, da iPhone ai modelli Samsung, Huawei e Xiaomi, diventando un’estensione naturale del telefono. Garanzia a vita e produzione proprietaria: il marchio alle spalle dello smartwatch vanta oltre 10 anni di ricerca e sviluppo con fabbriche e stampi propri, e propone una copertura nel tempo che aggiunge sicurezza all’acquisto, rendendolo anche una buona idea regalo.

RUIMEN Smartwatch Uomo Donna

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FAQ Quanto dura la batteria del RUIMEN Smartwatch con un uso normale? Con un uso moderato la batteria da 500mAh arriva indicativamente a 7-15 giorni, con fino a 30 giorni in standby. Il RUIMEN Smartwatch è compatibile con iPhone e smartphone Android? Sì, è compatibile con Android 6.0 o successivi e iOS 9.0 o successivi, inclusi iPhone, Samsung, Huawei e Xiaomi. Posso usare il RUIMEN Smartwatch per nuotare o sotto la doccia? Sì, grazie alla certificazione 1ATM/IP68 è adatto a piscina, doccia e lavaggio mani, evitando però acqua calda, mare e detergenti. Il RUIMEN Smartwatch supporta il monitoraggio del sonno e del ciclo mestruale? Sì, traccia le fasi del sonno e offre funzioni dedicate per monitorare ciclo mestruale, fertilità e ovulazione.