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C’è una promozione che fa gola a chi cerca uno smartwatch essenziale ma completo: il RUIMEN Smartwatch scende a un prezzo davvero popolare con uno sconto del 72%. Un’occasione perfetta per portarsi al polso un dispositivo affidabile per notifiche, chiamate e monitoraggio quotidiano, senza complicazioni e con un investimento minimo.

RUIMEN Smartwatch

Questo modello punta su una combinazione equilibrata di praticità e funzioni utili: lo schermo AMOLED è luminoso e piacevole da consultare, le notifiche arrivano puntuali e le chiamate vivavoce dal polso risultano chiare. L’autonomia copre più giorni di utilizzo tipico, il design è curato e comodo, mentre la compatibilità con Android e iOS rende l’esperienza plug-and-play. In più, si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo nella sua fascia.

RUIMEN Smartwatch in offerta su Amazon: sconto del 72%, risparmi circa 73 euro

L’offerta è estremamente competitiva: il prezzo scende a 28,49€ con un ribasso del 72%, traducendosi in un risparmio di circa 73€ rispetto al prezzo di riferimento. Per chi cerca un wearable entry-level, è un taglio che rende questo modello tra le opzioni più sensate in termini di spesa/benefici.

Se vuoi cogliere al volo l’occasione, sappi che il RUIMEN Smartwatch a soli 28,49€ è una soluzione ideale per entrare nel mondo degli orologi smart senza rinunciare alle funzioni chiave per sport e vita quotidiana. Il colore in promo è il nero.

Lo smartwatch RUIMEN con le chiamate Bluetooth e lo schermo AMOLED

Il punto forte è la gestione completa della connettività: dopo l’abbinamento allo smartphone, puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso e visualizzare le notifiche di WhatsApp, social, SMS ed e-mail in tempo reale. Non manca la personalizzazione dell’interfaccia con sfondi dedicati tramite app.

Per lo sport, il dispositivo offre 100+ modalità con rilevazione di passi, distanza, calorie e dati essenziali di sessione. Sul fronte salute, integra cardiofrequenzimetro, Saturimetro (SpO2) e monitoraggio del sonno, con funzioni aggiuntive come ciclo mestruale e promemoria utili. Lo schermo AMOLED garantisce buona leggibilità anche alla luce diretta.

Nel quotidiano tornano utili il controllo musica, il controllo fotocamera, il trova telefono, cronometro, timer, calcolatrice, meteo e sveglia. È indicato anche per l’uso all’aperto grazie alla resistenza all’acqua, mentre il cinturino intercambiabile amplia le possibilità di personalizzazione. L’insieme lo rende un compagno affidabile per lavoro, guida e allenamenti leggeri.

RUIMEN Smartwatch

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