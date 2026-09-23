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Lo smartwatch economico della RUIMEN è in offerta su Amazon con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 30 euro. Schermo ampio e tante modalità di allenamento.

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Gestire chiamate, notifiche e allenamenti direttamente dal polso è diventata un’esigenza quotidiana, soprattutto se vuoi tenere lo smartphone in borsa senza perdere nulla di importante. In questo momento lo smartwatch RUIMEN Smartwatch Donna è proposto con uno sconto del 70%, una occasione interessante per avere un orologio completo per sport e vita quotidiana spendendo poco.

Questo modello punta a unire funzioni di comunicazione, fitness e benessere in un design più compatto rispetto a molti smartwatch tradizionali, pensato per adattarsi bene anche ai polsi femminili. Il display AMOLED ad alta risoluzione rende le informazioni sempre leggibili, mentre il monitoraggio continuo di sonno, stress, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e ciclo mestruale aiuta a tenere sotto controllo la propria routine. Le oltre 110 modalità sportive e la lunga autonomia trasformano l’orologio in un vero alleato per chi vuole seguire con costanza i propri obiettivi.

RUIMEN Smartwatch Donna in offerta su Amazon: sconto del 70%

Con il RUIMEN Smartwatch Donna puoi portarti a casa uno smartwatch completo a soli 29,99€, grazie a uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo particolarmente aggressivo per un modello con chiamate Bluetooth, display AMOLED e oltre 110 modalità sportive, ideale per chi cerca un dispositivo versatile per sport, lavoro e gestione delle notifiche senza investire cifre elevate.

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Approfitta ora dell’offerta sul RUIMEN Smartwatch Donna

Lo smartwatch da polso con il display AMOLED da 1,83 pollici e le 110 modalità sportive

Se vuoi tenere sotto controllo attività fisica, sonno e notifiche in un unico dispositivo, questo smartwatch punta proprio a risolvere l’esigenza di avere tutto al polso senza sacrificare comfort e autonomia.

Chiamate Bluetooth 5.4 e audio HD : il chip Bluetooth di ultima generazione e il doppio microfono con riduzione del rumore permettono di gestire le chiamate dal polso con audio chiaro, comodo mentre guidi o sei in movimento.

: il chip Bluetooth di ultima generazione e il doppio microfono con riduzione del rumore permettono di gestire le chiamate dal polso con audio chiaro, comodo mentre guidi o sei in movimento. Notifiche smart complete : visualizzi in tempo reale avvisi da chiamate, SMS e principali app di messaggistica e social, con vibrazione regolabile su 3 livelli per adattare la discrezione alle diverse situazioni.

: visualizzi in tempo reale avvisi da chiamate, SMS e principali app di messaggistica e social, con vibrazione regolabile su 3 livelli per adattare la discrezione alle diverse situazioni. Musica al polso e quadranti personalizzabili : controlli la musica dello smartphone o usi il lettore integrato, mentre i oltre 300 quadranti e il cinturino extra in confezione ti permettono di abbinare l’orologio al tuo stile.

: controlli la musica dello smartphone o usi il lettore integrato, mentre i oltre 300 quadranti e il cinturino extra in confezione ti permettono di abbinare l’orologio al tuo stile. Oltre 110 modalità sportive e integrazione con Apple Health/Google Fit : monitori corsa, ciclismo, yoga, fitness e molte altre attività, con tracciamento di passi, distanza e calorie e sincronizzazione con le app salute più diffuse per analizzare in dettaglio i tuoi progressi.

: monitori corsa, ciclismo, yoga, fitness e molte altre attività, con tracciamento di passi, distanza e calorie e sincronizzazione con le app salute più diffuse per analizzare in dettaglio i tuoi progressi. Monitoraggio salute 24/7 : sensore ottico per frequenza cardiaca continua e saturazione di ossigeno (SpO2), più analisi di sonno, stress, umore e ciclo mestruale, così da avere una panoramica quotidiana del tuo benessere.

: sensore ottico per frequenza cardiaca continua e saturazione di ossigeno (SpO2), più analisi di sonno, stress, umore e ciclo mestruale, così da avere una panoramica quotidiana del tuo benessere. Display AMOLED da 1,83" e design compatto : la risoluzione 480×480 e la luminosità fino a 500 nits garantiscono leggibilità anche al sole, mentre la cassa 46×40 mm spessa solo 9 mm evita l’effetto “orologio gigante" sul polso.

: la risoluzione 480×480 e la luminosità fino a 500 nits garantiscono leggibilità anche al sole, mentre la cassa 46×40 mm spessa solo 9 mm evita l’effetto “orologio gigante" sul polso. Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM : fino a 30 giorni di standby e fino a 7–15 giorni di uso moderato con ricarica di circa un’ora, più resistenza fino a 10 metri ideale per piscina, doccia e pioggia (escluse acqua calda e mare).

: fino a 30 giorni di standby e fino a 7–15 giorni di uso moderato con ricarica di circa un’ora, più resistenza fino a 10 metri ideale per piscina, doccia e pioggia (escluse acqua calda e mare). Funzioni smart extra e compatibilità ampia: supporto ad Android 6.0+ e iOS 9.0+, con strumenti come assistente vocale, calcolatrice, cronometro, meteo, torcia, giochi, trova telefono e promemoria di sedentarietà, utili per utenti di tutte le età.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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FAQ Lo smartwatch RUIMEN Donna è compatibile con iPhone e Android? Sì, è compatibile con smartphone Android 6.0 o successivi e iOS 9.0 o successivi. Posso usare lo smartwatch RUIMEN Donna per nuotare? Sì, è certificato 1ATM fino a 10 metri, adatto a piscina, doccia e pioggia, evitando acqua calda e mare. Quanto dura la batteria dello smartwatch RUIMEN Donna? La batteria da 500mAh offre fino a 30 giorni in standby e circa 7–15 giorni con uso moderato. Lo smartwatch RUIMEN Donna monitora il sonno e il ciclo mestruale? Sì, analizza le fasi del sonno, il livello di stress e integra il monitoraggio del ciclo mestruale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.