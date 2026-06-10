Libero
OFFERTE

Occasione imperdibile sullo smartwatch per il fitness a meno di 30€

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna, activity tracker con chiamate Bluetooth, oltre 110 sport, sensori salute avanzati e batteria lunga, è in sconto del 72%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna grigio Amazon

Tenere sotto controllo chiamate, notifiche e attività fisica con il solo smartphone può diventare scomodo, soprattutto quando sei in movimento, in palestra o al lavoro. In questo momento il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna è disponibile con un clamoroso sconto del 72%, portando a casa un dispositivo completo per fitness, salute e produttività a un prezzo davvero accessibile.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

28,49 €99,99 € -71,50 € (72%)

Questo smartwatch unisce funzioni di chiamata Bluetooth in alta definizione, gestione completa delle notifiche da app, oltre 110 modalità sportive e un set di sensori per salute e benessere che lavorano 24/7. Il display AMOLED ad alta risoluzione lo rende leggibile ovunque, mentre la batteria capiente e la resistenza all’acqua lo trasformano in un compagno adatto sia alla giornata in ufficio sia agli allenamenti intensi e alle attività all’aperto.

Scopri le nostre offerte su Telegram

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna in offerta: sconto del 72% sul prezzo di listino

La promozione rende il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna particolarmente competitivo nella fascia degli smartwatch economici: puoi portarti a casa il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna a soli 28,49€, un valore che di solito si trova su dispositivi molto più basici. Lo sconto del 72% abbatte drasticamente il prezzo di accesso a un wearable con chiamate Bluetooth, oltre 110 sport e monitoraggio salute continuo. Se hai un account Prime puoi beneficiare delle spedizioni rapide e dei consueti vantaggi sui resi, così da testare il prodotto in tranquillità e capire se è davvero l’orologio giusto per il tuo quotidiano.

Lo smartwatch RUIMEN con il display AMOLED da 1,83 pollici e le chiamate Bluetooth HD

Per chi cerca di semplificare la gestione di lavoro, allenamenti e notifiche senza rinunciare al comfort al polso, questo smartwatch propone un mix di funzioni difficili da trovare a questo prezzo.

  • Chiamate Bluetooth 5.4 HD con microfoni e altoparlante Hi-Fi: puoi rispondere e parlare direttamente dal polso con audio chiaro e stabile, ideale quando sei alla guida o hai lo smartphone in borsa.
  • Notifiche smart totali con vibrazione regolabile: visualizzi avvisi da chiamate, SMS e app di messaggistica e social, regolando l’intensità della vibrazione per non perdere nulla senza essere disturbato.
  • Musica al polso e doppio cinturino: controlli i brani dello smartphone o usi il lettore integrato, con la possibilità di cambiare stile grazie al cinturino aggiuntivo incluso.
  • Oltre 110 modalità sportive e sincronizzazione con Strava, Apple Health e Google Fit: passi, distanza e calorie vengono tracciati e inviati alle piattaforme fitness più diffuse, così monitori con precisione ogni allenamento.
  • Cardiofrequenzimetro e saturimetro sempre attivi: il sensore ottico monitora h24 battito e SpO2, segnalandoti eventuali anomalie per aiutarti a tenere d’occhio il tuo benessere.
  • Display AMOLED HD da 1,83" con 500 nits: lo schermo ad alta risoluzione resta leggibile anche sotto il sole, con dimensioni ottimizzate per stare comodo su polsi maschili e femminili.
  • Monitoraggio di sonno, stress e ciclo mestruale: analisi dettagliata delle fasi del riposo, indicatori di stress, umore e funzioni dedicate al benessere femminile, con esercizi di respirazione guidata.
  • Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM: autonomia fino a diverse settimane in standby e utilizzo prolungato anche con attività intensa, con resistenza all’acqua adatta a piscina, doccia e pioggia.
  • Compatibilità universale e funzioni smart integrate: si collega a smartphone Android e iOS e integra strumenti utili come assistente vocale, calcolatrice, meteo, torcia, giochi e funzione trova telefono.
  • Garanzia a vita e qualità costruttiva certificata: il produttore con lunga esperienza nel settore offre una copertura estesa e supporto dedicato, aumentando la sicurezza dell’acquisto.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

28,49 €99,99 € -71,50 € (72%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna con sconto del 72%: approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

Lo smartwatch RUIMEN è compatibile con il mio smartphone Android o iPhone?

Sì, è compatibile con smartphone Android dalla versione 6.0 in su e con iPhone da iOS 9.0 in poi.

Posso usarlo per nuotare o sotto la doccia?

Sì, grazie alla certificazione 1ATM è adatto a piscina, doccia e pioggia, evitando però acqua calda e mare.

Quanto dura la batteria dello smartwatch RUIMEN?

La batteria da 500mAh offre fino a 30 giorni in standby e diversi giorni di utilizzo moderato o intenso.

Lo smartwatch monitora il sonno e la frequenza cardiaca?

Sì, tiene sotto controllo h24 frequenza cardiaca, SpO2 e offre analisi dettagliata delle fasi del sonno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

So. Co. Ecologica

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963