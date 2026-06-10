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RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna, activity tracker con chiamate Bluetooth, oltre 110 sport, sensori salute avanzati e batteria lunga, è in sconto del 72%.

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Tenere sotto controllo chiamate, notifiche e attività fisica con il solo smartphone può diventare scomodo, soprattutto quando sei in movimento, in palestra o al lavoro. In questo momento il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna è disponibile con un clamoroso sconto del 72%, portando a casa un dispositivo completo per fitness, salute e produttività a un prezzo davvero accessibile.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

Questo smartwatch unisce funzioni di chiamata Bluetooth in alta definizione, gestione completa delle notifiche da app, oltre 110 modalità sportive e un set di sensori per salute e benessere che lavorano 24/7. Il display AMOLED ad alta risoluzione lo rende leggibile ovunque, mentre la batteria capiente e la resistenza all’acqua lo trasformano in un compagno adatto sia alla giornata in ufficio sia agli allenamenti intensi e alle attività all’aperto.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna in offerta: sconto del 72% sul prezzo di listino

La promozione rende il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna particolarmente competitivo nella fascia degli smartwatch economici: puoi portarti a casa il RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna a soli 28,49€, un valore che di solito si trova su dispositivi molto più basici. Lo sconto del 72% abbatte drasticamente il prezzo di accesso a un wearable con chiamate Bluetooth, oltre 110 sport e monitoraggio salute continuo. Se hai un account Prime puoi beneficiare delle spedizioni rapide e dei consueti vantaggi sui resi, così da testare il prodotto in tranquillità e capire se è davvero l’orologio giusto per il tuo quotidiano.

Lo smartwatch RUIMEN con il display AMOLED da 1,83 pollici e le chiamate Bluetooth HD

Per chi cerca di semplificare la gestione di lavoro, allenamenti e notifiche senza rinunciare al comfort al polso, questo smartwatch propone un mix di funzioni difficili da trovare a questo prezzo.

Chiamate Bluetooth 5.4 HD con microfoni e altoparlante Hi-Fi : puoi rispondere e parlare direttamente dal polso con audio chiaro e stabile, ideale quando sei alla guida o hai lo smartphone in borsa.

: puoi rispondere e parlare direttamente dal polso con audio chiaro e stabile, ideale quando sei alla guida o hai lo smartphone in borsa. Notifiche smart totali con vibrazione regolabile : visualizzi avvisi da chiamate, SMS e app di messaggistica e social, regolando l’intensità della vibrazione per non perdere nulla senza essere disturbato.

: visualizzi avvisi da chiamate, SMS e app di messaggistica e social, regolando l’intensità della vibrazione per non perdere nulla senza essere disturbato. Musica al polso e doppio cinturino : controlli i brani dello smartphone o usi il lettore integrato, con la possibilità di cambiare stile grazie al cinturino aggiuntivo incluso.

: controlli i brani dello smartphone o usi il lettore integrato, con la possibilità di cambiare stile grazie al cinturino aggiuntivo incluso. Oltre 110 modalità sportive e sincronizzazione con Strava, Apple Health e Google Fit : passi, distanza e calorie vengono tracciati e inviati alle piattaforme fitness più diffuse, così monitori con precisione ogni allenamento.

: passi, distanza e calorie vengono tracciati e inviati alle piattaforme fitness più diffuse, così monitori con precisione ogni allenamento. Cardiofrequenzimetro e saturimetro sempre attivi : il sensore ottico monitora h24 battito e SpO2, segnalandoti eventuali anomalie per aiutarti a tenere d’occhio il tuo benessere.

: il sensore ottico monitora h24 battito e SpO2, segnalandoti eventuali anomalie per aiutarti a tenere d’occhio il tuo benessere. Display AMOLED HD da 1,83" con 500 nits : lo schermo ad alta risoluzione resta leggibile anche sotto il sole, con dimensioni ottimizzate per stare comodo su polsi maschili e femminili.

: lo schermo ad alta risoluzione resta leggibile anche sotto il sole, con dimensioni ottimizzate per stare comodo su polsi maschili e femminili. Monitoraggio di sonno, stress e ciclo mestruale : analisi dettagliata delle fasi del riposo, indicatori di stress, umore e funzioni dedicate al benessere femminile, con esercizi di respirazione guidata.

: analisi dettagliata delle fasi del riposo, indicatori di stress, umore e funzioni dedicate al benessere femminile, con esercizi di respirazione guidata. Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM : autonomia fino a diverse settimane in standby e utilizzo prolungato anche con attività intensa, con resistenza all’acqua adatta a piscina, doccia e pioggia.

: autonomia fino a diverse settimane in standby e utilizzo prolungato anche con attività intensa, con resistenza all’acqua adatta a piscina, doccia e pioggia. Compatibilità universale e funzioni smart integrate : si collega a smartphone Android e iOS e integra strumenti utili come assistente vocale, calcolatrice, meteo, torcia, giochi e funzione trova telefono.

: si collega a smartphone Android e iOS e integra strumenti utili come assistente vocale, calcolatrice, meteo, torcia, giochi e funzione trova telefono. Garanzia a vita e qualità costruttiva certificata: il produttore con lunga esperienza nel settore offre una copertura estesa e supporto dedicato, aumentando la sicurezza dell’acquisto.

RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna

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RUIMEN Orologio Smartwatch Uomo Donna con sconto del 72%: approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo smartwatch RUIMEN è compatibile con il mio smartphone Android o iPhone? Sì, è compatibile con smartphone Android dalla versione 6.0 in su e con iPhone da iOS 9.0 in poi. Posso usarlo per nuotare o sotto la doccia? Sì, grazie alla certificazione 1ATM è adatto a piscina, doccia e pioggia, evitando però acqua calda e mare. Quanto dura la batteria dello smartwatch RUIMEN? La batteria da 500mAh offre fino a 30 giorni in standby e diversi giorni di utilizzo moderato o intenso. Lo smartwatch monitora il sonno e la frequenza cardiaca? Sì, tiene sotto controllo h24 frequenza cardiaca, SpO2 e offre analisi dettagliata delle fasi del sonno.