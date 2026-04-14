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Lo smartwatch con display da 1,83'', chiamate Bluetooth, impermeabilità IP68 e oltre 120 sport è oggi scontato su Amazon: scopri l'offerta imperdibile

Amazon

Se stai cercando uno smartwatch versatile senza spendere troppo, l’offerta su Amazon per il RLQA Smartwatch 1,83" è da tenere d’occhio: parliamo di uno sconto del 77% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Ideale per uso quotidiano e fitness leggero, si distingue per funzioni complete e un prezzo super competitivo.

Smartwatch 1,83

Chi lo ha provato ne sottolinea la semplicità d’uso e il comfort al polso, merito del peso contenuto e del cinturino morbido. Il display ampio da circa 1,83" è ben leggibile anche all’aperto e la vibrazione è efficace. Le chiamate Bluetooth risultano pratiche nella vita di tutti i giorni, mentre il controllo di passi e calorie, insieme al monitoraggio del sonno, aiuta a tenere d’occhio le abitudini con immediatezza. App di gestione intuitiva, ricarica magnetica rapida e un’autonomia di più giorni completano un quadro che spicca per il rapporto qualità/prezzo. Presenti anche utilità extra come calcolatrice e strumenti per il benessere, per un’esperienza senza complicazioni.

RLQA Smartwatch 1,83": sconto del 77% su Amazon

Oggi su Amazon trovi il RLQA Smartwatch 1,83" con uno sconto del 77%, un taglio di prezzo che rende questo indossabile particolarmente appetibile per chi vuole iniziare a monitorare attività e benessere senza sforare il budget. In questa fascia, il valore aggiunto sta nelle funzioni telefoniche al polso e nelle opzioni per il fitness quotidiano.

A rendere l’offerta ancora più interessante è il prezzo attuale: puoi portarti a casa il RLQA Smartwatch 1,83" a soli 29,99€, con un profilo di funzioni che raramente si vede a questa cifra. Considerando la dotazione e la facilità d’uso, è una soluzione dal valore concreto per polso e portafogli.

Lo smartwatch con chiamate Bluetooth e impermeabilità IP68

Questo modello punta su ciò che conta davvero al quotidiano: chiamate via Bluetooth direttamente dall’orologio, notifiche dai principali social e messaggistica, e un set completo di strumenti per il benessere come frequenza cardiaca, pressione e ossigenazione del sangue, oltre al sonno. Per lo sport, le 120+ modalità coprono le attività più comuni con dati chiari su passi, calorie e distanza.

Il display ampio a colori facilita la lettura di messaggi e statistiche, mentre l’impermeabilità IP68 lo rende adatto a pioggia, sudore e spruzzi. L’ampia scelta di quadranti tramite app consente di personalizzare l’aspetto, e non mancano funzioni pratiche come assistente vocale, controllo musica e fotocamera, meteo, timer, sveglia, calendario, promemoria e torcia. La batteria garantisce fino a 7-9 giorni di utilizzo tipico (fino a 30 giorni in standby) con ricarica completa in circa 2 ore. Compatibile con Android 5.0+ e iOS 9.0+.

Smartwatch 1,83

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