Redmi Watch 6, lo smartwatch Xiaomi super leggero oggi a un prezzo speciale
XIAOMI Redmi Watch 6, smartwatch leggero con display AMOLED da 2,07", GPS preciso e batteria fino a 24 giorni è in offerta con sconto del 42%.
Vuoi tenere sotto controllo attività fisica e notifiche senza dover ricaricare l’orologio ogni giorno? Oggi il Redmi Watch 6 di Xiaomi è proposto con uno sconto del 42%, scendendo a 69,99€ e diventando una delle opzioni più interessanti nella fascia economica degli smartwatch.
Questo smartwatch punta tutto su uno schermo AMOLED ampio e luminoso, ideale per leggere a colpo d’occhio dati di allenamento e notifiche anche sotto il sole diretto, e su un telaio in lega di alluminio ultrasottile che lo rende elegante ma resistente al tempo stesso. L’autonomia fino a 24 giorni con uso moderato lo rende adatto a chi viaggia spesso o non vuole pensare continuamente alla ricarica, mentre il sistema GNSS dual L1 garantisce un tracciamento accurato delle attività outdoor.
Redmi Watch 6 in offerta su Amazon: sconto del 42% e prezzo sotto i 70 euro
Con questa promozione, il Redmi Watch 6 scende a 69,99€ grazie a uno sconto del 42% sul prezzo di listino: un posizionamento molto aggressivo rispetto agli smartwatch con display AMOLED e GPS preciso della stessa fascia, che spesso costano sensibilmente di più. A questa cifra ottieni un dispositivo completo per sport e salute, con monitoraggio avanzato e autonomia di lunga durata. Se stai cercando uno smartwatch equilibrato nel rapporto qualità/prezzo, il Redmi Watch 6 è disponibile con uno sconto del 42%, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente in questo momento. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
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Lo smartwatch Xiaomi con il display AMOLED da 2,07 pollici e la batteria fino a 24 giorni
Se ti alleni spesso o passi molte ore fuori casa, hai bisogno di uno smartwatch leggero, leggibile in ogni condizione di luce e capace di seguire i tuoi spostamenti senza restare a secco di batteria dopo poche ore.
- Display AMOLED cristallino da 2,07": le cornici ultra-sottili e la maggiore luminosità migliorano la leggibilità all’aperto, così controlli facilmente tempo, notifiche e dati di allenamento anche in pieno sole.
- Telaio unibody in lega di alluminio ultrasottile: con soli 9,9 mm di spessore offre una sensazione premium al polso, rimanendo comodo da indossare tutto il giorno durante lavoro, sport e sonno.
- Autonomia fino a 24 giorni con uso moderato: la batteria da 550 mAh riduce al minimo le ricariche, ideale per chi viaggia o dimentica spesso il caricatore a casa.
- GNSS dual L1 a cinque sistemi: il posizionamento preciso e stabile anche su percorsi complessi rende più affidabili le sessioni di corsa, ciclismo ed escursionismo.
- Monitoraggio salute e oltre 150 modalità sportive: il tracciamento di frequenza cardiaca, calorie e molte attività diverse ti aiuta a seguire obiettivi di benessere e prestazione con maggiore consapevolezza.
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FAQ
Con uso moderato il Redmi Watch 6 può arrivare fino a 24 giorni di autonomia grazie alla batteria da 550 mAh.
Sì, integra un sistema GNSS dual L1 a cinque sistemi che garantisce posizionamento stabile e tracciamento accurato dei percorsi sportivi.
Il display AMOLED da 2,07" usa materiali aggiornati per aumentare la luminosità, rendendo leggibili dati e notifiche anche al sole diretto.
Sì, offre monitoraggio multidimensionale della salute e oltre 150 modalità sportive per corsa, ciclismo, escursioni e molte altre attività.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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