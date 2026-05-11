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Sconto del 70% e prezzo finale a meno di 20€. Occasione ideale per un wearable completo con chiamate Bluetooth e IP68. Scopri l’offerta ora

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Occasione imperdibile per chi cerca uno smartwatch economico ma completo: il Puqo Smartwatch è protagonista di una super promo con uno sconto del 70% e un prezzo che scende a soli 19,99€. Un dispositivo versatile per monitorare attività e notifiche quotidiane, con funzioni che vanno oltre il semplice fitness tracking, adatto a chi vuole restare connesso senza spendere troppo.

Puqo Smartwatch

Questo modello punta su un display HD da 1,95 pollici ampio e leggibile, su un sistema di chiamata Bluetooth 5.3 con microfono e altoparlante integrati e su ben 112 modalità sportive per tenere traccia con precisione di passi, distanza e calorie. Non mancano le funzioni per la gestione della salute, con rilevamento della frequenza cardiaca e analisi del sonno, oltre alla resistenza IP68 per l’uso in condizioni atmosferiche avverse. La batteria da 300 mAh promette fino a 5-7 giorni d’uso e fino a 30 giorni in standby.

Puqo Smartwatch in offerta: sconto del 70%

La promo porta il prezzo a 19,99€, un entry point particolarmente interessante per un wearable con chiamate e tracking avanzato. All’interno della pagina dedicata trovi tutti i dettagli; se vuoi approfittarne subito, puoi portarti a casa il Puqo Smartwatch a soli 19,99€. L’offerta evidenzia un risparmio del 70% rispetto al prezzo di listino, ideale per fare un upgrade smart al polso senza sforare il budget.

L’orologio è compatibile con Android e iOS e integra funzioni utili nella vita di tutti i giorni: controlli musicali, meteo, sveglie e scatto remoto della fotocamera. Se ti serve uno smartwatch immediato da usare, con tante modalità sportive e monitoraggio base della salute, questa proposta è tra le più allettanti nella sua fascia di prezzo.

Lo smartwatch Puqo con il display da 1,95 pollici e le 112 modalità sportive

Il cuore dell’esperienza è lo schermo touch HD da 1,95 pollici, ampio e personalizzabile con oltre 200 quadranti e luminosità regolabile, così da restare sempre leggibile in ogni condizione. La chiamata Bluetooth 5.3 consente di rispondere e telefonare dal polso, mentre le notifiche delle principali app arrivano in tempo reale per non perdere aggiornamenti importanti.

Per l’attività fisica ci sono 112 modalità sportive che registrano con precisione passi, distanza e calorie, rendendo il monitoraggio più completo durante corsa, ciclismo, yoga e molto altro. Sul fronte benessere trovi il controllo della frequenza cardiaca e l’analisi del sonno per comprendere qualità e durata del riposo. La certificazione IP68 aggiunge tranquillità contro pioggia e schizzi, mentre la batteria da 300 mAh offre fino a 5-7 giorni di utilizzo tipico e fino a 30 giorni in standby.

Completano il pacchetto le funzioni "smart" quotidiane come controllo musica, meteo, sveglie e controllo remoto fotocamera, per un orologio che si adatta bene alla vita di tutti i giorni senza complicazioni.

Puqo Smartwatch

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