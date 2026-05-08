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Gli smartwatch stanno cambiando rapidamente le abitudini quotidiane degli utenti, trasformandosi in compagni sempre più centrali nella vita di tutti i giorni. C’è chi cerca un orologio robusto per lo sport all’aperto, chi vuole uno strumento affidabile per la corsa, chi preferisce un modello con Wear OS e servizi Google integrati e chi punta soprattutto su funzioni avanzate dedicate a salute e allenamento.

Questa è la selezione degli smartwatch più venduti firmata Libero Tecnologia: una panoramica ragionata dei modelli che hanno attirato maggiore attenzione nel mese di aprile, scelti per caratteristiche tecniche e tipologia di utilizzo.

Garmin Instinct E

Garmin Instinct E è lo smartwatch ideale per chi cerca un prodotto essenziale nell’estetica, ma estremamente solido nella sostanza. Il suo punto di forza è la resistenza: la costruzione conforme agli standard MIL-STD-810 e l’impostazione chiaramente orientata all’outdoor lo rendono adatto a escursioni e attività in condizioni meno controllate.

È un modello che non prova a inseguire l’idea dello smartwatch elegante, preferendo invece affidabilità e praticità. La presenza dei sensori ABC, con altimetro, barometro e bussola, insieme al supporto multi-GNSS, lo rende particolarmente interessante per chi corre o affronta percorsi all’aperto. A questo si aggiungono oltre 70 app precaricate e profili dedicati ad attività come corsa, ciclismo, escursionismo, camminata e allenamento di forza.

Molto completa anche la parte dedicata alla salute, con monitoraggio della frequenza cardiaca, sonno, respirazione, stress, Body Battery, HRV Status, Pulse Ox, idratazione, ciclo mestruale e gravidanza. Non mancano funzioni pratiche come le notifiche smart e il rilevamento degli incidenti con invio automatico della posizione ai contatti di emergenza, se collegato allo smartphone.

Il motivo per sceglierlo è piuttosto chiaro: Garmin Instinct E è pensato per chi vuole uno smartwatch resistente e completo, senza dare troppa importanza a design raffinato o effetti visivi particolarmente ricercati.

Garmin Instinct E

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55 continua a essere uno dei modelli più interessanti per chi corre e vuole uno sportwatch accessibile. È pensato per runner di livello diverso, dai principianti a chi sta preparando distanze più impegnative come 5 km o mezza maratona.

Il GPS integrato consente di registrare tempo, distanza, passo e velocità, mentre il cardiofrequenzimetro al polso permette di monitorare la frequenza cardiaca durante allenamenti e attività quotidiane. La funzione Garmin Coach resta uno degli elementi che contribuiscono maggiormente al successo del modello: offre infatti piani di allenamento gratuiti e personalizzati, sincronizzati direttamente sull’orologio.

Forerunner 55 integra anche suggerimenti quotidiani per l’allenamento, tempi di recupero, PacePro, avvisi sulla cadenza, previsione dei tempi di gara e profili dedicati ad attività come nuoto in piscina, HIIT, pilates e respirazione. La batteria arriva fino a due settimane in modalità smartwatch e fino a 20 ore con GPS attivo.

È il modello giusto per entrare nell’ecosistema Garmin senza affrontare la spesa richiesta dai dispositivi di fascia più alta.

Garmin Forerunner 55

Garmin fēnix E

Garmin fēnix E si rivolge a un pubblico differente. È uno smartwatch GPS multisport di fascia alta progettato per chi pratica sport con continuità e desidera uno strumento avanzato sia per l’allenamento sia per le attività outdoor.

Il display AMOLED da 1,3 pollici, la ghiera in acciaio inox, il design più ricercato e la cassa da 47 mm in polimero fibrorinforzato lo rendono più raffinato rispetto ai Garmin più essenziali, pur mantenendo una costruzione pensata per affrontare condizioni impegnative. Anche in questo caso sono presenti test di resistenza termica e agli urti secondo standard militari statunitensi.

Uno dei motivi che spiegano il successo del modello è la sua completezza. fēnix E offre Training Readiness, Endurance Score, Race Predictor, PacePro, ClimbPro, dinamiche di corsa al polso, allenamenti giornalieri suggeriti e programmi Garmin Coach. La navigazione è uno dei suoi elementi distintivi: il calcolo dinamico dei percorsi round-trip permette infatti di inserire una distanza e ottenere automaticamente itinerari di ritorno suggeriti.

La dotazione comprende anche mappe TopoActive, sensori multi-GNSS e ABC, mappe dedicate a sci e campi da golf, oltre a funzioni smart come Garmin Pay, notifiche, musica e Garmin Messenger. È lo smartwatch da scegliere se si vuole un unico dispositivo per sport, escursionismo, preparazione atletica e utilizzo quotidiano.

Garmin fēnix E

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra è il modello pensato per chi cerca uno smartwatch Android premium, resistente ed elegante, ma con una forte impostazione sportiva e outdoor. Il design in titanio comunica immediatamente la natura del prodotto: non un semplice orologio per notifiche e app, ma un dispositivo costruito per accompagnare allenamenti e attività più impegnative.

La resistenza all’acqua fino a 10 ATM lo rende adatto anche agli sport acquatici. La batteria può arrivare fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise Power Saving, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Molto importante anche il GPS a doppia frequenza con bande L1 e L5, utile soprattutto per chi si allena in città o in ambienti complessi.

Galaxy Watch Ultra integra inoltre alcune funzioni di sicurezza particolarmente riconoscibili. Il pulsante rapido può attivare una sirena udibile fino a 180 metri, mentre non mancano rilevamento delle cadute e accesso alle informazioni mediche. La memoria interna da 64 GB consente anche di gestire una quantità maggiore di dati GPX.

Il motivo per sceglierlo è la combinazione tra funzioni smart avanzate e costruzione estremamente robusta. È uno smartwatch pensato per chi vuole un prodotto premium senza rinunciare a un’anima sportiva molto marcata.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2 è uno dei modelli più interessanti per chi desidera uno smartwatch Wear OS senza salire verso i prezzi dei dispositivi più costosi. La presenza del sistema operativo di Google è il suo principale punto di forza: Google Maps, Google Wallet, Assistente Google e accesso alle applicazioni tramite Google Play rendono l’esperienza molto vicina a quella di uno smartwatch Android completo.

Il processore Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nm, insieme ai 2 GB di RAM e ai 32 GB di memoria interna, permette di gestire applicazioni, quadranti, attività sportive e musica con buona fluidità. L’autonomia dichiarata arriva fino a 65 ore grazie alla batteria da 495 mAh.

La parte sportiva è piuttosto ampia, con oltre 160 modalità di allenamento e una modalità sci professionale. Il GNSS L1+L5 a cinque sistemi migliora la precisione della localizzazione, mentre il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 garantisce una buona leggibilità di notifiche e applicazioni. Sul fronte salute, Xiaomi Watch 2 integra monitoraggio PPG a 12 canali, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, stress, sonno e gestione della salute femminile.

È il modello ideale per chi cerca un orologio smart con servizi Google integrati e una buona autonomia. Rispetto ai dispositivi Garmin, punta meno sulla preparazione sportiva avanzata e molto di più sull’esperienza quotidiana fatta di app, pagamenti, navigazione e chiamate dal polso.

Xiaomi Watch 2

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 è uno degli smartwatch più interessanti per chi vive pienamente nell’ecosistema Google e desidera un dispositivo elegante, arricchito dalle funzioni Fitbit e da una forte integrazione software. Il display Actua risulta più luminoso e reattivo rispetto alla generazione precedente, mentre la versione da 45 mm consente di visualizzare più dati durante allenamenti e utilizzo quotidiano.

La corsa è diventata uno degli aspetti più importanti del prodotto. Pixel Watch 3 permette di creare allenamenti personalizzati con riscaldamento, defaticamento, intervalli e obiettivi dedicati ad andatura e frequenza cardiaca. Le funzioni Fitbit e Google AI contribuiscono inoltre a offrire indicazioni basate su recupero e obiettivi personali.

Tra gli strumenti più utili ci sono il valore di recupero e il carico cardiaco. Il primo aiuta a capire quando allenarsi e quando riposare, mentre il secondo consente di valutare nel tempo l’intensità dello sforzo fisico. Sono presenti anche metriche dedicate alla postura di corsa, come andatura, lunghezza del passo, oscillazione verticale e altro.

Pixel Watch 3 si distingue anche per le funzioni legate all’universo Google: Gemini al polso, Maps offline, navigazione senza smartphone e possibilità di visualizzare il feed di Nest Cam o Nest Doorbell direttamente dall’orologio. Il motivo per acquistarlo sta proprio in questo equilibrio: non è uno smartwatch estremo per lo sport, ma uno dei modelli più completi per chi cerca un’esperienza Google moderna e integrata.

Google Pixel Watch 3

Quale smartwatch scegliere

La classifica di aprile 2026 mostra un mercato sempre più ricco di soluzioni differenti, pensate per utenti con esigenze diverse tra loro. Garmin domina la fascia sportiva con Instinct E per la resistenza, Forerunner 55 per la corsa accessibile e fēnix E per l’utilizzo multisport avanzato. Samsung Galaxy Watch Ultra si rivolge invece a chi desidera uno smartwatch Android premium e robusto, mentre Xiaomi Watch 2 punta soprattutto sul rapporto tra Wear OS e funzioni smart. Google Pixel Watch 3 resta infine una delle scelte più interessanti per chi vuole Fitbit, Google Maps, Gemini e una forte integrazione con i servizi di Mountain View.

La scelta migliore dipende quindi meno dalla semplice scheda tecnica e molto di più dall’utilizzo reale: allenamento, outdoor, notifiche, pagamenti, navigazione o monitoraggio della salute. Ed è proprio questa specializzazione crescente a spiegare perché questi modelli siano finiti tra gli smartwatch più venduti di aprile 2026.