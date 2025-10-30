Smartwatch per bambini: l’offerta tra sicurezza e divertimento

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch 4G con GPS, videochiamate, chat vocale e SOS: il modello Blackview per bambini oggi è in sconto del 31%, con batteria da 800 mAh

Amazon

Se stai cercando uno smartwatch per bambini che unisca sicurezza e semplicità, questo è il momento giusto: lo smartwatch per bambini della Blackview è in offerta con uno sconto del 31%. L’orologio punta su videochiamate 4G, chat e geolocalizzazione per restare sempre in contatto, con gestione comoda da parte dei genitori. Il display è ampio e facile da leggere, e l’esperienza d’uso è immediata. L’autonomia è variabile in base alle impostazioni: nell’uso quotidiano arriva fino a più giorni, ma resta sempre pronta all’occorrenza grazie alla ricarica semplice.

Funzioni come chiamate rapide e SOS sono a portata di tap, così come piccoli giochi pensati per l’età scolare. È un dispositivo pensato per dare tranquillità ai genitori e divertimento ai più piccoli, con un design adatto ai bambini e materiali confortevoli al polso.

Blackview Smartwatch per Bambini

Blackview Smartwatch per Bambini: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartwatch per bambini della Blackview è proposto a 47,98€ con sconto del 31%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 22 euro rispetto al prezzo di partenza. Un’occasione concreta per portare a casa un wearable completo, utile per comunicare e monitorare gli spostamenti dei più piccoli.

La promo è attiva su Amazon: approfittane finché lo sconto è disponibile.

Blackview Smartwatch per Bambini: le caratteristiche tecniche

Questo smartwatch per ragazzi e ragazze integra connettività 4G per videochiamate e chiamate vocali, oltre a GPS + WiFi + LBS per la localizzazione in tempo reale e la cronologia degli spostamenti. Non mancano SOS con un tasto, messaggi, chat vocale, fotocamera, album, sveglia, modalità classe, contapassi, cronometro e calcolatrice, con la possibilità di gestire e limitare alcune funzioni da app.

Il display è da 1,83 pollici con pannello OLED, pensato per offrire buona leggibilità. La batteria da 800 mAh supporta un algoritmo di risparmio energetico: si ricarica in circa 5 ore e offre fino a 2-5 giorni in standby (in base a condizioni e impostazioni). La resistenza IP67 la rende adatta agli schizzi di tutti i giorni.

È compatibile con l’app SeTracker2 (Android 5.0 e iOS 9.0 o successivi) e richiede una scheda SIM per abilitare chiamate e localizzazione; è indicata la compatibilità con Vodafone, Wind Tre e TIM. In confezione: cavo di ricarica, scatola e manuale. Il set di funzioni e la gestione parentale lo rendono una scelta solida per chi cerca un orologio connesso per i più piccoli.

