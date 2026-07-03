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Amazon, prezzo mai visto sullo smartwatch unisex per il fitness

Smartwatch Matast, orologio fitness per uomo e donna con monitoraggio salute, oltre 100 sport e chiamate Bluetooth oggi in sconto del 73%.

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Nuovo Smartwatch Uomo Donna Matast con schermo HD da 1,91 pollici Amazon

Se vuoi tenere sotto controllo passi, allenamenti e notifiche senza spendere una fortuna, un orologio connesso può fare davvero la differenza nella vita di tutti i giorni. Oggi lo smartwatch Matast per uomo e donna è proposto con uno sconto del 73%, portando il prezzo finale a soli 23,99€ e rendendolo uno dei modelli più accessibili della sua categoria.

Questo smartwatch punta su un mix di funzioni pensate per accompagnarti tutto il giorno: ricevi e gestisci chiamate e messaggi via Bluetooth direttamente dal polso, tieni sempre d’occhio la tua forma con monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2 e sonno e sfrutti più di 100 modalità sportive per registrare passi, distanza e calorie. Lo schermo a colori HD da 1,91 pollici è ampio e personalizzabile con oltre 200 quadranti tramite app, mentre la batteria a lunga durata, fino a 7 giorni di utilizzo e 30 di standby, riduce al minimo le ricariche.

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Smartwatch Matast in offerta su Amazon: sconto del 73% e prezzo sotto i 25 euro

In questo momento puoi portarti a casa lo smartwatch Matast a soli 23,99€ grazie a un taglio di prezzo del 73% rispetto al listino. Si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per un dispositivo con chiamate Bluetooth, monitoraggio salute 24/7 e oltre 100 modalità sportive, che solitamente trovi solo su prodotti di fascia più alta. A questa cifra lo Nuovo Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 73%, rendendolo interessante come primo orologio smart o come regalo tech economico. Se alcune condizioni della promo dovessero cambiare nel tempo, ti conviene verificare direttamente la pagina Amazon per eventuali aggiornamenti su prezzo e disponibilità.

Lo smartwatch Matast con lo schermo HD da 1,91 pollici e oltre 100 sport

Se passi molte ore tra lavoro, allenamenti e impegni personali, avere uno smartwatch che unisce notifiche, sport e salute in un solo dispositivo ti aiuta a restare organizzato senza tirare fuori il telefono di continuo.

  • Notifiche di chiamate e messaggi Bluetooth: puoi effettuare, rispondere o rifiutare le chiamate dal polso e ricevere avvisi in tempo reale per SMS, email e app come WhatsApp, Facebook e Instagram, così non perdi aggiornamenti importanti anche con il telefono in borsa.
  • Monitoraggio della salute 24/7: i sensori ottici tengono sotto controllo frequenza cardiaca, saturazione SpO2 e qualità del sonno (fasi di sonno profondo, leggero e veglia), aiutandoti a capire meglio come reagisce il tuo corpo durante la giornata.
  • Oltre 100 modalità sportive e sensore a 3 assi: che tu cammini, corra o vada in bici, l’orologio registra passi, distanza e calorie, offrendo dati più precisi sugli allenamenti per migliorare progressi e motivazione.
  • Impermeabilità IP68: puoi indossarlo mentre ti lavi le mani, sotto la pioggia o durante le sessioni più intense in palestra, senza preoccuparti di sudore e schizzi.
  • Schermo HD da 1,91 pollici e quadranti personalizzati: il display a colori full touch è ampio e leggibile in vari ambienti grazie alla luminosità regolabile, mentre i più di 200 quadranti nell’app GloryFit (o una tua foto) ti permettono di adattare lo stile alla giornata.
  • Lunga durata della batteria: con la ricarica magnetica rapida bastano circa 2 ore per una carica completa che offre fino a 7 giorni di utilizzo tipico e 30 giorni di standby, così non devi collegarlo alla presa ogni sera.
  • Funzioni smart quotidiane: previsioni meteo, controllo musica, comando fotocamera, promemoria sedentarietà, sveglia e monitoraggio dell’ora femminile rendono l’orologio un alleato pratico nella routine di tutti i giorni.

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Nuovo Smartwatch Uomo Donna, sconto del 73% a soli 23,99€: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Lo smartwatch Matast è compatibile con il mio smartphone Android o iOS?

Lo smartwatch Matast è compatibile con dispositivi Android dalla versione 9.0 e con iPhone da iOS 10.0 in su.

Posso rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch Matast?

Sì, grazie alla connessione Bluetooth puoi effettuare, rispondere o rifiutare le chiamate dal polso.

Lo smartwatch Matast è adatto per nuoto o doccia?

Con certificazione IP68 resiste a pioggia, sudore e lavaggio mani, ma non è pensato per immersioni prolungate.

Quanti giorni dura la batteria dello smartwatch Matast?

Con una ricarica di circa 2 ore puoi arrivare fino a 7 giorni di uso tipico e fino a 30 giorni di standby.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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