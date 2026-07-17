Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Matast Smartwatch 2026, orologio fitness unisex con display da 1,91", oltre 100 sport, sensori salute e impermeabilità IP68 è in sconto del 73%.

Amazon

Vuoi tenere sotto controllo allenamenti, notifiche e parametri di salute senza spendere cifre da capogiro per un wearable di marca? Oggi lo smartwatch Matast è proposto con uno sconto del 73%, un taglio di prezzo che rende questo orologio smart una soluzione accessibile per chi cerca funzioni complete per sport e vita quotidiana.

Matast Smartwatch 2026 23,99 € -73% 89,99 € Risparmi 66,00 € Acquista su Amazon

Lo smartwatch Matast nasce come compagno a 360 gradi: gestisce le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, segue h24 parametri come frequenza cardiaca, ossigenazione e sonno, e offre oltre 100 modalità sportive per tracciare in modo più consapevole ogni attività. Il tutto è racchiuso in un display touch a colori da 1,91 pollici, personalizzabile con centinaia di quadranti, con una batteria pensata per durare fino a una settimana con una sola ricarica.

Matast Smartwatch 2026 in offerta su Amazon: sconto del 73% sul prezzo

In questo momento su Amazon il Matast Smartwatch 2026 è proposto a 23,99€ grazie allo sconto del 73%, un valore che lo posiziona tra i wearable più aggressivi nella fascia economica, pur mantenendo un set di funzioni tipico di modelli ben più costosi. Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi vuole un primo smartwatch completo, senza investire cifre elevate.

Tra i plus della promo c’è la possibilità di sfruttare tutti i benefici dell’ecosistema Amazon, inclusa la consegna rapida e le classiche tutele su reso e assistenza. Considerato lo sconto molto elevato, chi sta cercando un orologio fitness con notifiche e funzioni salute troverà in questa offerta un’occasione concreta per portarsi al polso uno Matast Smartwatch 2026 a soli 23,99€ senza dover rinunciare alle funzioni più richieste nella quotidianità.

Lo smartwatch Matast con il display da 1,91 pollici e oltre 100 modalità sportive

Se passi molte ore tra lavoro, allenamenti e impegni personali, un orologio smart può aiutarti a non perdere chiamate importanti, a capire come ti stai muovendo durante la giornata e a tenere d’occhio parametri chiave per il benessere.

Chiamate e notifiche Bluetooth al polso : collegandosi allo smartphone, l’orologio permette di effettuare, rispondere o rifiutare chiamate senza dover estrarre il telefono e ti avvisa in tempo reale di SMS, email e app come WhatsApp, Facebook, Instagram, così non perdi messaggi rilevanti mentre sei in movimento.

: collegandosi allo smartphone, l’orologio permette di effettuare, rispondere o rifiutare chiamate senza dover estrarre il telefono e ti avvisa in tempo reale di SMS, email e app come WhatsApp, Facebook, Instagram, così non perdi messaggi rilevanti mentre sei in movimento. Monitoraggio salute 24/7 con cardiofrequenzimetro e SpO2 : i sensori ottici tengono sotto controllo frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del sonno, distinguendo tra sonno profondo, leggero e fasi di veglia, così puoi valutare meglio abitudini, recupero e livello di stress giornaliero.

: i sensori ottici tengono sotto controllo frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del sonno, distinguendo tra sonno profondo, leggero e fasi di veglia, così puoi valutare meglio abitudini, recupero e livello di stress giornaliero. Oltre 100 modalità sportive e contapassi preciso : camminata, corsa, ciclismo, salto con la corda e molte altre attività vengono registrate in termini di passi, distanza e calorie, aiutandoti a quantificare lo sforzo e a rendere gli allenamenti più mirati ed efficaci.

: camminata, corsa, ciclismo, salto con la corda e molte altre attività vengono registrate in termini di passi, distanza e calorie, aiutandoti a quantificare lo sforzo e a rendere gli allenamenti più mirati ed efficaci. Display HD da 1,91 pollici personalizzabile : lo schermo a colori full touch offre una buona leggibilità e, grazie ai quadranti presenti nell’app GloryFit o alle tue foto personali, puoi adattare l’interfaccia al tuo stile tra lavoro, sport e tempo libero.

: lo schermo a colori full touch offre una buona leggibilità e, grazie ai quadranti presenti nell’app GloryFit o alle tue foto personali, puoi adattare l’interfaccia al tuo stile tra lavoro, sport e tempo libero. Impermeabilità IP68 per un uso senza pensieri : la resistenza all’acqua permette di tenerlo al polso sotto la pioggia, durante le sessioni più sudate o mentre ti lavi le mani, riducendo il rischio di danni accidentali nelle situazioni di tutti i giorni.

: la resistenza all’acqua permette di tenerlo al polso sotto la pioggia, durante le sessioni più sudate o mentre ti lavi le mani, riducendo il rischio di danni accidentali nelle situazioni di tutti i giorni. Batteria fino a 7 giorni con ricarica rapida : la ricarica magnetica completa in circa 2 ore garantisce un’autonomia che copre fino a una settimana di utilizzo tipico e fino a 30 giorni in standby, così non sei costretto a collegarlo alla corrente ogni notte.

: la ricarica magnetica completa in circa 2 ore garantisce un’autonomia che copre fino a una settimana di utilizzo tipico e fino a 30 giorni in standby, così non sei costretto a collegarlo alla corrente ogni notte. Funzioni smart quotidiane integrate: controllo musica, controllo remoto della fotocamera, promemoria sedentarietà, sveglia e monitoraggio del periodo femminile semplificano piccole attività giornaliere, riducendo il numero di volte in cui devi tirare fuori lo smartphone.

Matast Smartwatch 2026 23,99 € -73% 89,99 € Risparmi 66,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Matast Smartwatch 2026, sconto del 73% e prezzo mini: approfitta dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Lo smartwatch Matast è compatibile con il mio smartphone Android o iOS? Sì, è compatibile con smartphone Android 9.0 o superiori e dispositivi iOS 10.0 o successivi tramite app GloryFit. Quanto dura la batteria dello smartwatch Matast con un utilizzo normale? Con una singola ricarica completa in circa 2 ore, la batteria può durare fino a 7 giorni di uso tipico e 30 giorni in standby. Posso usare lo smartwatch Matast sotto la pioggia o mentre mi lavo le mani? Sì, grazie alla certificazione di impermeabilità IP68 puoi indossarlo sotto la pioggia, con il sudore o mentre ti lavi le mani. Lo smartwatch Matast permette di effettuare e ricevere chiamate dal polso? Sì, collegato via Bluetooth allo smartphone consente di effettuare, rispondere o rifiutare chiamate direttamente dall’orologio.