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Amazon, sconto incredibile del 73% di sconto sullo smartwatch unisex

KIUVKAS Smartwatch, display 1,95" e 140+ sport, chiamate e salute: oggi su Amazon con sconto del 73%. Scopri i dettagli dell'offerta

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Redazione

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Smartwatch KIUVKAS con display 1,95 pollici su Amazon Amazon

L’offerta Amazon mette sotto i riflettori lo Smartwatch KIUVKAS , un indossabile versatile pensato per sport e vita quotidiana. Oggi è proposto con uno sconto del 73%, portando il prezzo a un livello particolarmente accessibile. È la scelta giusta se cerchi un orologio smart completo, con tante funzioni utili e un display ampio che facilita la lettura a colpo d’occhio.

KIUVKAS Smartwatch

KIUVKAS Smartwatch

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

Nell’uso quotidiano emerge per la semplicità d’uso e per uno schermo ampio e reattivo, comodo da navigare. Il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno risulta puntuale, mentre le numerose modalità sportive aiutano a tenere traccia dell’attività con immediatezza. La possibilità di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso si rivela pratica nelle situazioni in movimento. Nel complesso, un orologio funzionale e confortevole, con tante funzioni a portata di tap.

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KIUVKAS Smartwatch in offerta su Amazon: sconto del 73%

La promo in corso rende lo Smartwatch KIUVKAS particolarmente appetibile: parliamo di uno sconto del 73% che cala il prezzo a 39,99€. All’interno di una frase compiuta, segnaliamo che puoi approfittarne subito: puoi portarti a casa lo Smartwatch KIUVKAS a soli 39,99€. Una soluzione interessante per chi desidera un wearable completo senza spendere troppo.

La pagina dell’offerta non indica ulteriori vincoli o necessità di coupon per beneficiare del prezzo indicato. Se cerchi un equilibrio tra funzioni smart, allenamento e controllo del benessere, l’attuale ribasso rappresenta un’occasione concreta per aggiornare il tuo polso con un dispositivo ricco di strumenti utili.

Lo smartwatch con display touch da 1,95 pollici e chiamata dal polso

Il cuore dell’esperienza è il display touch da 1,95 pollici, ampio e ben definito, con quadranti personalizzabili per adattare stile e informazioni alle tue esigenze. Non mancano le notifiche delle principali app, così come le chiamate direttamente dal polso quando lo smartwatch è connesso al telefono: una comodità utile per restare sempre raggiungibile.

Per il fitness trovi oltre 140 modalità sportive, suddivise in diverse categorie, così da seguire con precisione corsa, camminata, ciclismo e molte altre attività. Sul fronte salute, il dispositivo offre monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, oltre al controllo del sonno con analisi delle fasi per aiutarti a migliorare la qualità del riposo. La resistenza all’acqua IP68 aggiunge tranquillità nell’uso quotidiano e durante l’allenamento.

KIUVKAS Smartwatch

KIUVKAS Smartwatch

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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