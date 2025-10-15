Libero
OFFERTE

Smartwatch in offerta, crollo di prezzo per l’orologio con display AMOLED e chiamate bluetooth

Display AMOLED 1,43, chiamate Bluetooth, 100+ sport, cardio e SpO2, IP67 e autonomia di più giorni: lo smartwatch OUKITEL è in sconto con coupon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch in offerta, crollo di prezzo per l’orologio con display AMOLED e chiamate bluetooth Amazon

Se cerchi un orologio completo e resistente, questo smartwatch della OUKITEL è oggi protagonista su Amazon con uno sconto del 73%. Un modello che convince per il display AMOLED da 1,43" brillante e reattivo, la comodità al polso e la possibilità di gestire le chiamate direttamente dall’orologio.

L’autonomia copre più giorni d’uso e l’esperienza è fluida, con controlli immediati e una buona leggibilità in ogni momento della giornata. Colpiscono anche la cura costruttiva e lo stile, adatti sia all’allenamento sia alla vita di tutti i giorni. Le schermate sono vivaci, i quadranti personalizzabili e le funzioni utili non mancano: notifiche, fitness e strumenti pratici pensati per semplificare la routine. Un’ottima idea anche per un regalo smart dal look deciso.

OUKITEL Smartwatch

OUKITEL Smartwatch

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

OUKITEL Smartwatch Uomo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, OUKITEL Smartwatch scende a 39,99 € grazie a uno sconto del 73%, con un risparmio di circa 110 € rispetto al prezzo di listino stimato. A rendere l’affare ancora più interessante c’è anche un coupon del 5% disponibile. Una proposta fortemente competitiva per chi desidera un wearable completo, senza spendere una fortuna.

OUKITEL Smartwatch

OUKITEL Smartwatch

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

OUKITEL Smartwatch Uomo: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è il display AMOLED da 1,43", ampio e definito, con colori vividi e risposta al tocco precisa. Grazie a microfono e altoparlante integrati, gestisci chiamate Bluetooth e notifiche di app come WhatsApp, Facebook e SMS direttamente dal polso. La personalizzazione è ampia con oltre 100 quadranti e possibilità di usare le proprie foto.

Per lo sport offre 100+ modalità (corsa, yoga e molto altro), tracking di passi, distanza, tempo e calorie. È presente la certificazione IP67 per affrontare senza pensieri le attività quotidiane. Sul fronte salute trovi il monitoraggio 24/7 con frequenza cardiaca, SpO2 e analisi del sonno. L’autonomia è un altro plus: con la ricarica magnetica si ottengono 3–5 giorni d’uso (fino a circa 15 giorni in standby) in base alle abitudini.

Compatibile con iOS e Android, include funzioni utili come sveglia, assistente vocale, cronometro e registrazione. In confezione trovi cavo di ricarica, cinturino e manuale: tutto ciò che serve per iniziare subito.

OUKITEL Smartwatch

OUKITEL Smartwatch

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963