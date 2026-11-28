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Lo smartwatch per gli sportivi è in promo con uno sconto del 34% e fai un super affare. Tante modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 21 giorni.

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Tra notifiche, allenamenti e monitoraggio della salute, ricaricare spesso lo smartwatch può diventare scomodo. HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46mm è ora disponibile con uno sconto del 34%, con una batteria progettata per accompagnarti anche nelle attività sportive.

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La cassa in lega di titanio e la lunetta in ceramica nano-tech combinano leggerezza e resistenza agli urti e ai graffi, mentre l’autonomia può arrivare a 21 giorni con uso leggero. Il dispositivo propone inoltre funzioni dedicate a ciclismo e sport invernali e strumenti per seguire le statistiche di salute quotidiane. È compatibile con iOS e Android, così notifiche e dati sportivi possono restare sincronizzati anche cambiando smartphone.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro in offerta: sconto del 34%

Per chi vuole uno smartwatch adatto sia alla routine quotidiana sia agli allenamenti, HUAWEI WATCH GT 7 Pro è proposto a 284,92 euro, con uno sconto del 34%. La scheda indica una cassa in titanio, una lunetta in ceramica e funzioni sportive e di monitoraggio della salute. Non sono specificati ulteriori dettagli sul confronto con prodotti della stessa fascia, sui pagamenti rateali, sui coupon, sulla scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso. Per gli acquisti effettuati su Amazon è indicata una garanzia complessiva di 30 mesi: ai 24 mesi standard si aggiungono sei mesi di estensione gratuita. Puoi consultare la disponibilità e valutare HUAWEI WATCH GT 7 Pro con lo sconto del 34%.

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Lo smartwatch Huawei con la cassa in titanio e l’autonomia fino a 21 giorni

Se cerchi un orologio da indossare durante la giornata e anche nelle attività all’aperto, queste caratteristiche puntano a coniugare materiali robusti, autonomia e strumenti sportivi:

Cassa in lega di titanio e lunetta in ceramica nano-tech : il produttore indica una protezione da urti e graffi insieme a un peso contenuto, per portare lo smartwatch dal tempo libero agli impegni quotidiani.

: il produttore indica una protezione da urti e graffi insieme a un peso contenuto, per portare lo smartwatch dal tempo libero agli impegni quotidiani. Autonomia fino a 21 giorni con uso leggero : con il monitoraggio quotidiano della salute, notifiche e allenamenti la durata indicata arriva fino a 12 giorni; in modalità Trail Running può raggiungere 51 ore. Sono valori diversi in base all’utilizzo, utili per orientarsi tra le attività previste.

: con il monitoraggio quotidiano della salute, notifiche e allenamenti la durata indicata arriva fino a 12 giorni; in modalità Trail Running può raggiungere 51 ore. Sono valori diversi in base all’utilizzo, utili per orientarsi tra le attività previste. Modalità per sci e snowboard : cinque modalità dedicate registrano le sessioni. Per gli sport sulla neve all’aperto sono disponibili informazioni su oltre 3.000 stazioni sciistiche e analisi del percorso, delle curve e della forza G.

: cinque modalità dedicate registrano le sessioni. Per gli sport sulla neve all’aperto sono disponibili informazioni su oltre 3.000 stazioni sciistiche e analisi del percorso, delle curve e della forza G. Strumenti per il ciclismo : le anteprime delle salite e gli avvisi in tempo reale aiutano a pianificare e dosare lo sforzo; dopo l’attività è possibile rivedere le salite con l’analisi AI degli allenamenti.

: le anteprime delle salite e gli avvisi in tempo reale aiutano a pianificare e dosare lo sforzo; dopo l’attività è possibile rivedere le salite con l’analisi AI degli allenamenti. Funzioni per la salute e compatibilità con iOS e Android: registra un ECG di 30 secondi, monitora i segni di fibrillazione atriale tramite sensore PPG continuo e sincronizza notifiche, statistiche e dati sportivi con entrambi i sistemi.

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FAQ HUAWEI WATCH GT 7 Pro è compatibile con iPhone e Android? Sì, è indicato come compatibile con iOS e Android. Quanto dura la batteria di HUAWEI WATCH GT 7 Pro? Fino a 21 giorni con uso leggero, fino a 12 giorni con monitoraggio quotidiano, notifiche e allenamenti e fino a 51 ore in modalità Trail Running. Quali sport invernali supporta? Include cinque modalità dedicate a sci e snowboard. Per le attività all’aperto offre anche dati su oltre 3.000 stazioni sciistiche e analisi del percorso. Qual è la garanzia indicata per gli acquisti su Amazon? La garanzia indicata è di 30 mesi: 24 mesi standard più sei mesi di estensione gratuita per gli acquisti effettuati su Amazon.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.