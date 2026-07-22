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HUAWEI WATCH GT 5 46mm, smartwatch elegante con monitoraggio salute avanzato e batteria fino a 14 giorni è in offerta con sconto del 42%.

Amazon

Vuoi tenere sotto controllo attività fisica e benessere senza dover ricaricare l’orologio ogni sera? Il HUAWEI WATCH GT 5 46mm arriva su Amazon con uno sconto del 42%, così puoi portarti al polso uno smartwatch elegante e completo spendendo molto meno rispetto al listino.

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Il watch di Huawei punta tutto su un design sottile e leggero, pensato per accompagnarti tutto il giorno senza dare fastidio. È costruito con rivestimenti ultra-resistenti sul corpo e sullo schermo e una finitura impermeabile in nano-film, che aumentano la resistenza ai graffi e proteggono da acqua e corrosione. A questo si aggiungono nuove modalità dedicate a corsa e ciclismo con navigazione direttamente al polso e percorsi su mappe in tempo reale, oltre a funzioni avanzate per la salute che monitorano diversi sistemi dell’organismo.

HUAWEI WATCH GT 5 in offerta su Amazon con il 42% di sconto

In questo momento puoi portarti a casa il HUAWEI WATCH GT 5 46mm a soli 144,00€, beneficiando di uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino. Considerando il livello di funzioni fitness e salute e la qualità costruttiva, si posiziona in modo molto competitivo rispetto ad altri smartwatch della stessa fascia. Lo HUAWEI WATCH GT 5 è disponibile con uno sconto del 42%, una buona occasione se cerchi un orologio completo senza salire sui prezzi dei top di gamma più costosi.

Lo smartwatch Huawei con la batteria fino a 14 giorni e il monitoraggio salute avanzato

Se ti sei stancato di ricaricare continuamente i dispositivi e vuoi un orologio che ti aiuti davvero a seguire allenamenti e stato di forma, questo modello di Huawei mette insieme autonomia, resistenza e funzioni smart pensate per l’uso quotidiano.

Design sottile e leggero : con soli 10,7 mm di spessore e 48 g di peso, è comodo da indossare tutto il giorno, anche durante il sonno o gli allenamenti più lunghi.

: con soli 10,7 mm di spessore e 48 g di peso, è comodo da indossare tutto il giorno, anche durante il sonno o gli allenamenti più lunghi. Materiali e rivestimenti ultra-resistenti : il corpo e lo schermo sono protetti da rivestimenti dedicati e da una finitura impermeabile in nano-film, così l’orologio resiste meglio a graffi, acqua e corrosione, ideale per chi lo usa in palestra o all’aperto.

: il corpo e lo schermo sono protetti da rivestimenti dedicati e da una finitura impermeabile in nano-film, così l’orologio resiste meglio a graffi, acqua e corrosione, ideale per chi lo usa in palestra o all’aperto. Nuove modalità corsa e ciclismo : la navigazione dal polso con percorsi su mappe in tempo reale ti aiuta a seguire tragitti e allenamenti strutturati, mentre i dati sulla forma di corsa sono utili per ridurre il rischio di infortuni.

: la navigazione dal polso con percorsi su mappe in tempo reale ti aiuta a seguire tragitti e allenamenti strutturati, mentre i dati sulla forma di corsa sono utili per ridurre il rischio di infortuni. Funzionalità RouteDraw : permette di creare percorsi dalle forme creative, rendendo gli allenamenti più divertenti e motivanti, soprattutto se ami variare i tragitti.

: permette di creare percorsi dalle forme creative, rendendo gli allenamenti più divertenti e motivanti, soprattutto se ami variare i tragitti. Monitoraggio salute con HUAWEI TruSense : il sistema è in grado di tenere sotto controllo sei principali sistemi dell’organismo, tra cui respiratorio, nervoso e motorio, offrendo una panoramica più completa del tuo benessere nel tempo.

: il sistema è in grado di tenere sotto controllo sei principali sistemi dell’organismo, tra cui respiratorio, nervoso e motorio, offrendo una panoramica più completa del tuo benessere nel tempo. Batteria fino a 14 giorni : l’autonomia robusta consente di uscire di casa senza pensare al caricatore e di sfruttare tutte le funzioni smart per più giorni di fila.

: l’autonomia robusta consente di uscire di casa senza pensare al caricatore e di sfruttare tutte le funzioni smart per più giorni di fila. Accesso a HUAWEI Health+: chi acquista la serie WATCH GT 5 ottiene 3 mesi gratuiti del servizio, con allenamenti dal livello principiante all’avanzato, meditazioni guidate, piani per restare in forma ed esercizi di respirazione per gestire meglio stress e recupero.

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HUAWEI WATCH GT 5, smartwatch elegante con batteria fino a 14 giorni: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanto dura la batteria del HUAWEI WATCH GT 5 con uso tipico? La batteria del HUAWEI WATCH GT 5 può arrivare fino a 14 giorni, con una durata tipica indicata di circa 9 giorni. Il HUAWEI WATCH GT 5 è adatto per corsa e ciclismo? Sì, offre una nuova modalità dedicata a corsa e ciclismo con navigazione dal polso e percorsi su mappe in tempo reale. Il HUAWEI WATCH GT 5 monitora solo i passi o anche altri aspetti della salute? Grazie a HUAWEI TruSense può monitorare sei principali sistemi, tra cui respiratorio, nervoso e motorio, per un quadro più ampio della salute. Con il HUAWEI WATCH GT 5 è incluso l’accesso a HUAWEI Health+? Gli utenti della serie HUAWEI WATCH GT 5 ricevono 3 mesi gratuiti di HUAWEI Health+ con allenamenti, meditazioni e piani benessere.