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HUAWEI WATCH FIT 4, il prezzo crolla e diventa un affare per tutti

Il HUAWEI WATCH FIT 4 è in offerta con uno sconto del 30% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Schermo ampio e tante modalità di allenamento.

3 min di lettura

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Redazione

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HUAWEI WATCH FIT 4 smartwatch con cassa in alluminio Amazon

Seguire allenamenti e attività all’aperto senza portare al polso un orologio ingombrante può fare la differenza nella routine quotidiana. Oggi lo HUAWEI WATCH FIT 4 è in sconto del 30% e combina un formato sottile con funzioni dedicate al fitness.

Il display AMOLED da 1,82 pollici consente di consultare le informazioni direttamente al polso, mentre il peso di 27 grammi e lo spessore di 9,5 mm puntano su una vestibilità leggera. Per gli allenamenti all’aperto sono disponibili il GPS e dati come altitudine, ascesa accumulata e pressione dell’aria; la batteria può arrivare fino a 10 giorni. Il modello è compatibile con iOS e Android e offre anche indicazioni su stress, sonno e allenamenti tramite l’app Health Insights.

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HUAWEI WATCH FIT 4 in offerta: sconto del 30%

Se cerchi uno smartwatch per accompagnare gli allenamenti e tenere sotto controllo alcune attività quotidiane, il HUAWEI WATCH FIT 4 è disponibile a 119 euro, con uno sconto del 30%. La scheda del prodotto indica funzioni per diverse discipline, tra cui escursionismo, ciclismo, sci e trail running, oltre al GPS per registrare le attività all’aperto. Puoi acquistare il HUAWEI WATCH FIT 4 con uno sconto del 30%. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

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Lo smartwatch HUAWEI con il display AMOLED da 1,82 pollici e il GPS

Per chi desidera seguire le proprie attività senza rinunciare a un dispositivo leggero, questo smartwatch riunisce funzioni per l’allenamento e informazioni utili per il benessere. Ecco cosa offre:

  • Design sottile da 9,5 mm e peso di 27 grammi: il formato leggero è pensato per essere indossato durante la giornata e mentre ci si allena.
  • Display AMOLED da 1,82 pollici: permette di consultare le schermate e i dati direttamente al polso.
  • GPS e posizionamento HUAWEI Sunflower: supportano la registrazione di attività all’aperto come camminata, corsa, ciclismo, escursionismo e orienteering, con metriche dedicate.
  • Funzioni per numerose discipline: barometro e dati su altitudine, ascesa accumulata e pressione dell’aria accompagnano attività come alpinismo, sci, arrampicata e trail running.
  • Batteria fino a 10 giorni: l’autonomia dichiarata riduce la necessità di ricaricare spesso; secondo la scheda, 10 minuti di ricarica sono sufficienti per un’intera giornata.
  • Compatibilità con iOS e Android e app Health Insights: offre approfondimenti e consigli legati a stress, sonno e allenamenti.

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FAQ

HUAWEI WATCH FIT 4 è compatibile con iPhone e Android?

Sì, la scheda indica la compatibilità con iOS e Android.

Quanto dura la batteria dello smartwatch?

L’autonomia dichiarata arriva fino a 10 giorni. La scheda indica anche che 10 minuti di ricarica sono sufficienti per un’intera giornata.

HUAWEI WATCH FIT 4 ha il GPS per gli allenamenti all’aperto?

Sì, integra il posizionamento HUAWEI Sunflower per attività come corsa, camminata, ciclismo ed escursionismo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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