Smartwatch: guida all’acquisto e offerte del momento

Uno smartwatch moderno ti permette di fare molto più che guardare l’ora. Puoi ricevere notifiche, chiamate e messaggi direttamente al polso, riducendo il tempo passato con lo smartphone in mano, e allo stesso tempo monitorare passi, calorie, battito cardiaco, livelli di stress e qualità del sonno, con grafici e report dettagliati dentro l’app dedicata. Durante l’attività fisica puoi seguire allenamenti guidati e piani strutturati per corsa, bici, palestra o nuoto, mentre nella vita di tutti i giorni diventa uno strumento pratico per pagare in modalità contactless, controllare la musica, avviare timer e gestire promemoria in modo più rapido e naturale rispetto al telefono.

Negli ultimi anni la qualità dei sensori è cresciuta molto: molti modelli integrano GPS preciso, sensore SpO2 (ossigenazione del sangue), analisi del sonno avanzata, perfino metriche come VO₂max, training effect e readiness.

Sensori, funzioni e compatibilità: cosa guardare davvero

Quando confronti due smartwatch, al di là del design è fondamentale capire quali sensori e quali funzioni ti servono davvero e con quale telefono userai l’orologio.

Sensori e funzioni salute/fitness

Per uso quotidiano è importante avere almeno:

cardiofrequenzimetro continuo ,

, GPS integrato per tracciare corse, camminate e giri in bici senza smartphone,

per tracciare corse, camminate e giri in bici senza smartphone, monitoraggio del sonno, stress e SpO₂ (saturimetro).

Esempi di modelli molto richiesti con focus su salute e fitness:

Compatibilità con smartphone

Prima di acquistare, è fondamentale verificare con quale sistema operativo è pensato lo smartwatch. Gli Apple Watch, ad esempio, funzionano esclusivamente con iPhone e non possono essere usati con smartphone Android. La maggior parte degli smartwatch di marchi come Samsung, Garmin, Fitbit, Amazfit, Xiaomi è invece compatibile sia con Android sia con iOS, ma in alcuni casi su iPhone alcune funzioni avanzate risultano limitate, per esempio le risposte rapide ai messaggi o specifiche integrazioni con le app di sistema.

Autonomia, materiali e comfort al polso

Lo smartwatch è un oggetto che indosserai tutto il giorno, spesso anche di notte. Per questo motivo, comfort, materiali e batteria sono fondamentali.

Autonomia

Gli smartwatch più "potenti", quelli che assomigliano di più a uno smartphone al polso (come Apple Watch e molti modelli Samsung Galaxy Watch), in genere offrono un’autonomia di circa 1–2 giorni con uso intenso e molte notifiche attive. Al contrario, i modelli più orientati al fitness e al monitoraggio continuo – come diversi Garmin, Amazfit e alcuni Xiaomi – puntano su batterie progettate per durare dai 5 ai 10 giorni e oltre con una sola ricarica, sacrificando magari qualche funzione smart in favore della durata.

Se ti interessa caricare il meno possibile, uno degli esempi più apprezzati è Amazfit Bip 5, che offre un’autonomia dichiarata fino a 10 giorni, supporto alle chiamate Bluetooth, Alexa integrata e GPS per le attività sport outdoor, risultando una scelta molto equilibrata per chi vuole uno smartwatch leggero ma completo.

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

Un’altra opzione interessante è Xiaomi Redmi Watch 3 Active, che punta su un ampio schermo, tante modalità fitness e un’autonomia tipica fino a circa 12 giorni, ideale se cerchi un dispositivo semplice da usare, economico e in grado di coprire senza problemi una o due settimane lavorative con una singola ricarica.

XIAOMI Redmi Watch 3 Active, Display LCD 1.83", Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all'Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 100+ Modalità Fintness, Grigio

Materiali e cinturini

La maggior parte degli smartwatch utilizza casse in alluminio o plastica rinforzata e cinturini in silicone, comodi per sport quotidiano. Modelli più eleganti offrono casse in acciaio o finiture premium, con cinturini in pelle o metallo.

Controlla sempre:

larghezza attacco cinturino (18/20/22 mm, ecc.), per capire quanto sia facile cambiarlo;

(18/20/22 mm, ecc.), per capire quanto sia facile cambiarlo; peso complessivo: se fai sport o lo tieni al polso anche di notte, meglio stare su modelli leggeri.

Migliori offerte smartwatch del momento su Amazon

Il mercato degli smartwatch è molto dinamico: tra nuove uscite (come Apple Watch Series 10, nuovi Garmin e i recenti modelli Amazfit e Fitbit) e promozioni periodiche, è facile trovare sconti interessanti rispetto al prezzo di listino.

Quale smartwatch scegliere in base al profilo d’uso

Per arrivare alla scelta finale, è utile partire dal tuo profilo:

Utente iPhone che vuole tutto integrato

Se usi un iPhone e vuoi la migliore integrazione possibile con notifiche, chiamate, app e servizi Apple, la scelta naturale è Apple Watch (SE o Serie principale). Puoi farti un’idea più ampia dei modelli e funzioni leggendo la guida dedicata agli Apple Watch: funzioni e prezzi.

Utente Android che cerca uno smartwatch "smartphone al polso"

Se vuoi un dispositivo molto ricco di funzioni smart (pagamenti, store di app, assistente vocale, integrazione con servizi Google), ha senso guardare i vari Samsung Galaxy Watch e alcune alternative consigliate nella guida sulle alternative ad Apple Watch.

Sportivo o runner

Se il focus è soprattutto su corsa, bici, trekking o sport outdoor, un sportwatch Garmin o Amazfit sportivo resta spesso la scelta migliore, grazie ad autonomia più lunga, metriche avanzate e GPS preciso. Qui può esserti utile la guida sugli sportwatch migliori da comprare.

Budget contenuto

Se vuoi spendere poco ma avere comunque notifiche, cardio, GPS e monitoraggio base di sonno e attività, ci sono molti smartwatch economici validi (soprattutto Xiaomi, Amazfit e altri marchi cinesi). Puoi orientarti partendo dalla selezione dei migliori smartwatch economici.

Qualunque modello tu scelga, ricordati che per sfruttarlo al massimo è importante curare anche impostazioni, notifiche e batteria: piccoli accorgimenti (ridurre le notifiche inutili, calibrare i sensori, usare le modalità risparmio energetico) possono fare una grande differenza. Per approfondire questo aspetto puoi dare uno sguardo ai trucchi per allungare la durata della batteria dello smartwatch.

Così lo smartwatch che acquisterai non sarà solo "un orologio nuovo", ma uno strumento realmente utile per organizzare le giornate, allenarti meglio e prenderti cura della tua salute, sfruttando al massimo anche le offerte del momento.