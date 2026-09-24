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Lo smartwatch GRV è in offerta con uno sconto del 70% e il prezzo sprofonda a meno di 30 euro. Schermo ampio, monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

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Tra lavoro, messaggi continui e allenamenti è facile ritrovarsi con il telefono sempre in mano, rischiando di perdere notifiche importanti o di distrarsi mentre si guida o ci si allena. In questo momento il GRV Smartwatch Donna è disponibile con uno sconto del 70%, pensato per chi vuole restare connessa e monitorare salute e sport senza rinunciare a uno stile curato.

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Questo smartwatch punta tutto su una combinazione di praticità e benessere: le chiamate Bluetooth in alta definizione con riduzione del rumore lo rendono ideale per chi passa molto tempo in auto o in palestra, mentre il display AMOLED da 1,83 pollici offre una visibilità nitida anche al sole. Il monitoraggio costante di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno, insieme alle oltre 100 modalità sportive e all’integrazione con Apple Health, Google Fit e Strava, lo trasformano in un vero assistente al polso, adatto tanto alla vita quotidiana quanto agli allenamenti più seri.

GRV Smartwatch Donna in offerta su Amazon: sconto del 70%

Il GRV Smartwatch Donna scende a 29,99€ grazie a uno sconto molto aggressivo del 70% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente competitiva per un orologio con chiamate Bluetooth, display AMOLED e monitoraggio salute avanzato. A questo prezzo il GRV Smartwatch Donna è disponibile con uno sconto del 70%, una fascia che normalmente richiederebbe un budget decisamente più alto per funzioni simili. L’acquisto avviene tramite Amazon, con tutti i vantaggi legati alla gestione dell’ordine e del reso previsti dalla piattaforma.

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Lo smartwatch GRV con le chiamate Bluetooth HD e il display AMOLED

Se ti serve un orologio intelligente che ti aiuti a gestire notifiche, sport e benessere senza appesantire il polso, questo modello punta proprio a risolvere quel bisogno con un mix di funzioni avanzate e design compatto.

Chiamate Bluetooth 5.4 con microfono e altoparlante integrati : puoi rispondere e chiamare direttamente dal polso con audio chiaro anche in ambienti rumorosi, ideale per chi guida spesso o si allena senza avere sempre il telefono in mano.

: puoi rispondere e chiamare direttamente dal polso con audio chiaro anche in ambienti rumorosi, ideale per chi guida spesso o si allena senza avere sempre il telefono in mano. Vibrazione regolabile su 3 livelli e notifiche in tempo reale : gestisci messaggi da WhatsApp, Telegram, social e email in modo discreto, scegliendo l’intensità della vibrazione per non perdere avvisi importanti ma senza essere disturbata continuamente.

: gestisci messaggi da WhatsApp, Telegram, social e email in modo discreto, scegliendo l’intensità della vibrazione per non perdere avvisi importanti ma senza essere disturbata continuamente. Display AMOLED HD da 1,83" con oltre 300 quadranti : lo schermo luminoso e definito resta leggibile anche all’aperto, mentre i tanti quadranti ti permettono di adattare lo stile dell’orologio a lavoro, palestra o serata.

: lo schermo luminoso e definito resta leggibile anche all’aperto, mentre i tanti quadranti ti permettono di adattare lo stile dell’orologio a lavoro, palestra o serata. Oltre 100 modalità sportive con sincronizzazione Apple Health, Google Fit e Strava : passi, calorie e percorsi (tramite GPS dello smartphone) vengono registrati e integrati nelle app che usi già, così hai una panoramica completa dei tuoi progressi.

: passi, calorie e percorsi (tramite GPS dello smartphone) vengono registrati e integrati nelle app che usi già, così hai una panoramica completa dei tuoi progressi. Monitoraggio salute 24/7 con cardiofrequenzimetro e SpO2 : controlli andamento del battito e ossigeno nel sangue durante la giornata e l’allenamento, con soglie personalizzate che ti avvisano se i valori escono dai limiti impostati.

: controlli andamento del battito e ossigeno nel sangue durante la giornata e l’allenamento, con soglie personalizzate che ti avvisano se i valori escono dai limiti impostati. Analisi del sonno con fasi profonde, leggere e REM : al mattino hai un quadro chiaro di come hai dormito, utile per capire perché ti senti stanca e regolare abitudini come orari e intensità degli allenamenti.

: al mattino hai un quadro chiaro di come hai dormito, utile per capire perché ti senti stanca e regolare abitudini come orari e intensità degli allenamenti. Impermeabilità 1ATM : puoi usarlo in piscina, sotto la pioggia e sotto la doccia, senza doverlo togliere ogni volta, con l’accortezza di evitare acqua salata e detergenti per proteggere i sensori.

: puoi usarlo in piscina, sotto la pioggia e sotto la doccia, senza doverlo togliere ogni volta, con l’accortezza di evitare acqua salata e detergenti per proteggere i sensori. Batteria da 500mAh fino a 7-15 giorni : con una sola carica arrivi tranquillamente a una o due settimane di utilizzo tipico, così non devi ricordarti il caricatore ogni giorno.

: con una sola carica arrivi tranquillamente a una o due settimane di utilizzo tipico, così non devi ricordarti il caricatore ogni giorno. Design compatto 45×35 mm e cinturino confortevole: le dimensioni studiate evitano l’effetto “orologio ingombrante", risultando adatte sia ai polsi femminili sia a quelli maschili, con un cinturino in TPU pensato per essere portato tutto il giorno.

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FAQ Il GRV Smartwatch Donna permette di rispondere alle chiamate dal polso? Sì, grazie al Bluetooth 5.4 con microfono e altoparlante integrati puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio. Il GRV Smartwatch Donna è compatibile con Android e iOS? Sì, è compatibile con smartphone Android 6.0 e successivi e con iOS 9.0 e versioni successive. Posso usare il GRV Smartwatch Donna per il nuoto? Sì, è certificato 1ATM e può essere usato fino a 10 metri di profondità, evitando però acqua salata e detergenti. Quanto dura la batteria del GRV Smartwatch Donna con uso normale? Con uso tipico la batteria da 500mAh offre circa 7-15 giorni di autonomia e fino a 30 giorni in standby.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.