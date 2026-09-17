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Lo smartwatch Garmin Venu X1 è dotato di un ampio display AMOLED da 2 pollici, più di 10 app per lo sport e la batteria dura più di una settimana. Approfitta subito dello sconto.

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Allenamenti, notifiche e salute sempre sotto controllo richiedono uno smartwatch che sia comodo da indossare tutto il giorno e leggibile in ogni situazione, dal sole pieno all’ufficio. In questo momento il Garmin Venu X1 è proposto con uno sconto del 29%, una riduzione importante per chi cerca un wearable evoluto senza rinunciare al design.

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Questo modello punta su un mix di estetica premium e funzioni avanzate: il display AMOLED da 2 pollici è ampio e ben leggibile, inserito in una cassa sottilissima da soli 8 mm, con lente in vetro zaffiro antigraffio e fondello in titanio. La torcia LED integrata aggiunge praticità nella vita quotidiana, mentre il cinturino in nylon ComfortFit lo rende adatto a essere indossato ininterrottamente, supportato da un’autonomia fino a 8 giorni in modalità smartwatch.

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Il Garmin Venu X1 è uno smartwatch di fascia alta che oggi si può acquistare a 499,99 euro grazie a uno sconto del 29% sul prezzo di listino. Considerando il livello di materiali, le funzioni avanzate di allenamento e le mappe integrate, si colloca in modo competitivo rispetto ad altri modelli premium della stessa categoria.

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Lo smartwatch Garmin con il grande display AMOLED e oltre 100 app sportive

Chi vuole tenere sotto controllo allenamenti, salute e notifiche in un unico dispositivo ha bisogno di uno smartwatch che unisca schermo leggibile, sensori completi e app sportive pronte all’uso.

Display AMOLED da 2 pollici : lo schermo ampio e luminoso rende facile consultare dati di allenamento, mappe e notifiche anche al volo, senza sforzare la vista.

: lo schermo ampio e luminoso rende facile consultare dati di allenamento, mappe e notifiche anche al volo, senza sforzare la vista. Cassa ultrasottile da 8 mm con vetro zaffiro e fondello in titanio : materiali premium e resistenza ai graffi permettono di usare l’orologio tutti i giorni, in ufficio come durante lo sport, senza preoccuparsi di urti e usura.

: materiali premium e resistenza ai graffi permettono di usare l’orologio tutti i giorni, in ufficio come durante lo sport, senza preoccuparsi di urti e usura. Torcia LED integrata : una luce sempre a portata di polso torna utile in moltissime situazioni quotidiane, dalle uscite serali alle attività outdoor al buio.

: una luce sempre a portata di polso torna utile in moltissime situazioni quotidiane, dalle uscite serali alle attività outdoor al buio. Batteria fino a 8 giorni in modalità smartwatch : l’autonomia prolungata riduce al minimo le ricariche, così puoi monitorare attività, sonno e salute 24/7.

: l’autonomia prolungata riduce al minimo le ricariche, così puoi monitorare attività, sonno e salute 24/7. Oltre 100 app sportive precaricate : corsa, golf, allenamento della forza e molte altre discipline sono già pronte, così puoi iniziare subito a registrare le tue sessioni senza configurazioni complesse.

: corsa, golf, allenamento della forza e molte altre discipline sono già pronte, così puoi iniziare subito a registrare le tue sessioni senza configurazioni complesse. Mappe TopoActive e oltre 43.000 campi da golf precaricati : le mappe integrate aiutano a orientarsi su sentieri e percorsi urbani, mentre le funzioni avanzate per il golf offrono distanze e dettagli del campo sempre al polso.

: le mappe integrate aiutano a orientarsi su sentieri e percorsi urbani, mentre le funzioni avanzate per il golf offrono distanze e dettagli del campo sempre al polso. Monitoraggio salute e benessere 24/7 : funzioni come stato HRV, analisi avanzata del sonno, Body Battery e Pulse Ox permettono di capire meglio come recuperi e quando è il momento giusto per allenarti.

: funzioni come stato HRV, analisi avanzata del sonno, Body Battery e Pulse Ox permettono di capire meglio come recuperi e quando è il momento giusto per allenarti. Chiamate e comandi vocali dal polso : altoparlante e microfono integrati, insieme al supporto ai comandi vocali, rendono più semplice gestire telefonate e risposte rapide senza estrarre lo smartphone.

: altoparlante e microfono integrati, insieme al supporto ai comandi vocali, rendono più semplice gestire telefonate e risposte rapide senza estrarre lo smartphone. App calcolatrice integrata: avere una calcolatrice completa e un calcolatore di mance direttamente sull’orologio è comodo in viaggio, al ristorante o nella vita lavorativa di tutti i giorni.

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FAQ Quanta autonomia offre lo smartwatch Garmin Venu X1? Garmin Venu X1 arriva fino a 8 giorni di utilizzo in modalità smartwatch e fino a 16 ore con GPS attivo. Il Garmin Venu X1 è adatto a quali sport? Il Garmin Venu X1 include oltre 100 app sportive precaricate, tra cui corsa, golf, allenamento della forza e molte altre attività. Il Garmin Venu X1 integra mappe per outdoor e golf? Sì, ha mappe TopoActive integrate e mappe CourseView a colori per oltre 43.000 campi da golf in tutto il mondo. Il Garmin Venu X1 permette di effettuare chiamate dal polso? Sì, con altoparlante e microfono integrati puoi effettuare e ricevere chiamate dal polso quando associato allo smartphone.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.