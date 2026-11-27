Google Pixel Watch 5, minimo storico con lo sconto Amazon di oggi
Il Google Pixel Watch 5 è in offerta con uno sconto del 37% e il prezzo sprofonda. Monitoraggio della salute, del sonno e tante attività sportive.
Tenere sotto controllo benessere, sonno e attività durante la giornata può essere più semplice con uno smartwatch dedicato. Il Google Pixel Watch 5 è ora disponibile con uno sconto del 37%.
Questo modello da 41 mm, nella variante nera con cinturino Nero Ossidiana e connettività Wi-Fi, riunisce funzioni per seguire salute e benessere. Può supportare l’attività fisica con il monitoraggio di oltre 50 attività e offre strumenti dedicati al sonno, con un sistema descritto come il più accurato della gamma. L’autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore; una ricarica di 15 minuti è indicata per ottenere fino a 15 ore di batteria.
Google Pixel Watch 5 in offerta: sconto del 37% e circa 154 euro di risparmio
Se cerchi un dispositivo da indossare per seguire allenamenti, riposo e benessere, il Google Pixel Watch 5 è proposto a 262,43 euro, con uno sconto del 37% e un risparmio calcolato di circa 154 euro rispetto al prezzo precedente. La scheda disponibile non indica eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il Google Pixel Watch 5 con uno sconto del 37%.
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Lo smartwatch Google con il monitoraggio del sonno e oltre 50 attività
Se vuoi seguire il movimento e il riposo con un unico dispositivo da polso, le funzioni del Google Pixel Watch 5 permettono di concentrarsi su diversi aspetti della giornata. Ecco cosa mette a disposizione secondo le informazioni disponibili:
- Monitoraggio di salute e benessere: il tracker è pensato per raccogliere informazioni utili a seguire il proprio benessere attraverso il dispositivo.
- Supporto per oltre 50 attività: la varietà di attività monitorabili permette di utilizzare lo smartwatch per seguire più tipi di allenamento e movimento.
- Monitoraggio del sonno: il sistema dedicato consente di osservare il riposo; la scheda lo descrive come il sistema di monitoraggio del sonno più accurato della gamma.
- Fino a 40 ore di autonomia: la durata dichiarata può aiutare a limitare la necessità di ricariche frequenti. Con 15 minuti di ricarica sono indicate fino a 15 ore di batteria.
- Formato da 41 mm e connessione Wi-Fi: la versione proposta è nera, con cinturino Nero Ossidiana e connettività Wi-Fi.
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FAQ
Le informazioni disponibili indicano il supporto per oltre 50 attività.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore. Con 15 minuti di ricarica sono indicate fino a 15 ore di batteria.
Sì, include un sistema di monitoraggio del sonno descritto come il più accurato della gamma.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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