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Il Google Pixel Watch 5 è in offerta con uno sconto del 37% e il prezzo sprofonda. Monitoraggio della salute, del sonno e tante attività sportive.

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Tenere sotto controllo benessere, sonno e attività durante la giornata può essere più semplice con uno smartwatch dedicato. Il Google Pixel Watch 5 è ora disponibile con uno sconto del 37%.

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Questo modello da 41 mm, nella variante nera con cinturino Nero Ossidiana e connettività Wi-Fi, riunisce funzioni per seguire salute e benessere. Può supportare l’attività fisica con il monitoraggio di oltre 50 attività e offre strumenti dedicati al sonno, con un sistema descritto come il più accurato della gamma. L’autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore; una ricarica di 15 minuti è indicata per ottenere fino a 15 ore di batteria.

Google Pixel Watch 5 in offerta: sconto del 37% e circa 154 euro di risparmio

Se cerchi un dispositivo da indossare per seguire allenamenti, riposo e benessere, il Google Pixel Watch 5 è proposto a 262,43 euro, con uno sconto del 37% e un risparmio calcolato di circa 154 euro rispetto al prezzo precedente. La scheda disponibile non indica eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il Google Pixel Watch 5 con uno sconto del 37%.

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Lo smartwatch Google con il monitoraggio del sonno e oltre 50 attività

Se vuoi seguire il movimento e il riposo con un unico dispositivo da polso, le funzioni del Google Pixel Watch 5 permettono di concentrarsi su diversi aspetti della giornata. Ecco cosa mette a disposizione secondo le informazioni disponibili:

Monitoraggio di salute e benessere : il tracker è pensato per raccogliere informazioni utili a seguire il proprio benessere attraverso il dispositivo.

: il tracker è pensato per raccogliere informazioni utili a seguire il proprio benessere attraverso il dispositivo. Supporto per oltre 50 attività : la varietà di attività monitorabili permette di utilizzare lo smartwatch per seguire più tipi di allenamento e movimento.

: la varietà di attività monitorabili permette di utilizzare lo smartwatch per seguire più tipi di allenamento e movimento. Monitoraggio del sonno : il sistema dedicato consente di osservare il riposo; la scheda lo descrive come il sistema di monitoraggio del sonno più accurato della gamma.

: il sistema dedicato consente di osservare il riposo; la scheda lo descrive come il sistema di monitoraggio del sonno più accurato della gamma. Fino a 40 ore di autonomia : la durata dichiarata può aiutare a limitare la necessità di ricariche frequenti. Con 15 minuti di ricarica sono indicate fino a 15 ore di batteria.

: la durata dichiarata può aiutare a limitare la necessità di ricariche frequenti. Con 15 minuti di ricarica sono indicate fino a 15 ore di batteria. Formato da 41 mm e connessione Wi-Fi: la versione proposta è nera, con cinturino Nero Ossidiana e connettività Wi-Fi.

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FAQ Quante attività può monitorare Google Pixel Watch 5? Le informazioni disponibili indicano il supporto per oltre 50 attività. Quanto dura la batteria di Google Pixel Watch 5? L’autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore. Con 15 minuti di ricarica sono indicate fino a 15 ore di batteria. Google Pixel Watch 5 monitora il sonno? Sì, include un sistema di monitoraggio del sonno descritto come il più accurato della gamma.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.