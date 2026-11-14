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Lo smartwatch Google Pixel Watch 4 da 45 mm con Gemini, display Actua 360 e monitoraggio di salute e sonno è in offerta al minimo storico.

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Tenere sotto controllo attività fisica e benessere senza rinunciare a un assistente sempre disponibile può essere più semplice con uno smartwatch pensato per accompagnarti durante la giornata. Il Google Pixel Watch 4 da 45 mm è disponibile con uno sconto del 40%.

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Il modello combina il monitoraggio della salute e della condizione fisica con informazioni sulla qualità del sonno e metriche dedicate al benessere. Il display Actua 360 è più grande e luminoso rispetto alla generazione precedente, mentre Gemini è a disposizione per rispondere alle richieste. La cassa in alluminio nero opaco e il cinturino sportivo nero ossidiana completano la versione LTE.

Google Pixel Watch 4 in offerta: sconto del 40% e prezzo di 329,24 euro

Il Google Pixel Watch 4 è proposto a 329,24 euro, con una riduzione del 40%. Una promozione da valutare se cerchi uno smartwatch Android con funzioni per fitness e benessere, assistente Gemini e connettività LTE. La pagina del prodotto non indica informazioni su pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati per Google Pixel Watch 4 con uno sconto del 40%.

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Lo smartwatch Google con il display Actua 360 e l’assistente Gemini

Se vuoi affiancare alle funzioni di uno smartwatch dati utili sul benessere e un aiuto per le tue richieste, queste caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Monitoraggio di salute e condizione fisica : i sensori e il sistema di rilevamento del battito cardiaco aiutano a tenere sotto controllo le metriche di salute e l’attività fisica.

: i sensori e il sistema di rilevamento del battito cardiaco aiutano a tenere sotto controllo le metriche di salute e l’attività fisica. Informazioni sulla qualità del sonno : puoi consultare dati dedicati al riposo insieme alle altre metriche di benessere.

: puoi consultare dati dedicati al riposo insieme alle altre metriche di benessere. Display Actua 360 : è più grande del 10% e più luminoso del 50%; il rivestimento in Gorilla Glass antigraffio contribuisce a proteggerlo nell’uso quotidiano.

: è più grande del 10% e più luminoso del 50%; il rivestimento in Gorilla Glass antigraffio contribuisce a proteggerlo nell’uso quotidiano. Assistente Gemini : puoi rivolgergli domande e richieste direttamente dal tuo smartwatch.

: puoi rivolgergli domande e richieste direttamente dal tuo smartwatch. Ricarica più veloce e autonomia : la ricarica è più veloce del 25% e Google indica per questo modello la propria autonomia più elevata.

: la ricarica è più veloce del 25% e Google indica per questo modello la propria autonomia più elevata. Versione LTE da 45 mm: il modello proposto ha cassa in alluminio nero opaco e cinturino sportivo nero ossidiana.

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FAQ Google Pixel Watch 4 è compatibile con Android? Il titolo Amazon lo indica come smartwatch Android. Quali funzioni di salute offre Google Pixel Watch 4? Monitora il battito cardiaco, la condizione fisica, la qualità del sonno e altre metriche di salute. Google Pixel Watch 4 supporta LTE? Sì, la versione descritta nella pagina Amazon è LTE.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.