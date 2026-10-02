Google Pixel Watch 4, con lo sconto di oggi fai un super affare: va comprato subito
Da oggi su Amazon è in offerta il Google Pixel Watch 4 con uno sconto del 29% e fai un ottimo affare. Pagamento a rate a tasso zero e monitoraggio avanzato della salute.
Tieni sotto controllo allenamenti, salute e notifiche senza dover continuamente estrarre lo smartphone dalla tasca. Oggi il Google Pixel Watch 4 è disponibile con uno sconto del 29% che rende molto più accessibile uno degli smartwatch Android più completi in circolazione, connesso ai servizi Google e pronto a seguire ogni tua giornata.
Questo smartwatch combina un design circolare curato con funzioni avanzate per il benessere, gli allenamenti e la sicurezza personale. Il display Actua 360 è ampio e ben visibile, i sensori per il monitoraggio del battito, del sonno e delle attività sono pensati per chi vuole dati chiari e continui, mentre le funzioni intelligenti basate su AI – dall’assistente Gemini alle risposte testuali suggerite – puntano a rendere più rapide le interazioni quotidiane, senza rinunciare a strumenti di emergenza evoluti.
Google Pixel Watch 4 in offerta su Amazon: sconto del 29% sul listino
Se stai pensando di passare a uno smartwatch Android completo, questo è un momento interessante: il Google Pixel Watch 4 scende a 319,00€ grazie a uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino. Considerando le funzioni avanzate per salute, sicurezza e integrazione con l’AI di Google, si posiziona in maniera competitiva nella fascia degli orologi premium, con un rapporto tra dotazione tecnica e costo particolarmente interessante per chi cerca un modello aggiornato e ricco di sensori.
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Lo smartwatch Google con il display Actua 360 e i sensori avanzati per la salute
Per chi vuole monitorare in modo costante la propria forma fisica e avere al polso uno strumento completo per notifiche, AI e sicurezza, questo orologio propone una dotazione particolarmente ricca. Ecco alcuni aspetti chiave che incidono davvero sull’uso quotidiano:
- Design a 360 gradi con cassa in alluminio nero opaco: la forma circolare e il profilo bombato lo rendono elegante al polso, ma anche pratico da usare tutti i giorni, dallo sport all’ufficio.
- Display Actua 360 più grande e più luminoso: lo schermo è più ampio del 10% e fino al 50% più luminoso, così puoi leggere notifiche, metriche di allenamento e mappe anche sotto la luce diretta del sole.
- Vetro Gorilla Glass antigraffio: il rivestimento resistente ai graffi aiuta a mantenere il display pulito e leggibile nel tempo, anche se lo usi in palestra o all’aperto.
- Assistente AI Gemini integrato: puoi chiedere indicazioni, informazioni o aiuto nella gestione delle attività direttamente dal polso, con risposte rapide quando ti serve.
- Autonomia migliorata e ricarica più veloce: la batteria dura di più rispetto alle generazioni precedenti e la ricarica è più rapida del 25%, così l’orologio è pronto anche con ricariche brevi.
- Monitoraggio avanzato della salute: il sistema di lettura del battito cardiaco è più sofisticato, affiancato da metriche su sonno e parametri di benessere per farti capire meglio come stai durante la giornata e la notte.
- Supporto agli allenamenti e recupero: le indicazioni sugli sforzi e sui periodi di riposo ti aiutano a calibrare meglio gli allenamenti, evitando eccessi e migliorando i risultati nel tempo.
- Funzioni di sicurezza e SOS emergenze: il rilevamento dell’assenza di battito e le comunicazioni di soccorso, anche tramite satelliti geostazionari, sono pensati per fornire un aiuto immediato in situazioni critiche.
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FAQ
Sì, il Google Pixel Watch 4 è pensato per essere utilizzato con smartphone Android e integrarsi con i servizi Google.
Sì, il display Actua 360 è protetto da vetro Gorilla Glass antigraffio per una maggiore resistenza nell’uso quotidiano.
Sì, include un sistema evoluto di monitoraggio del battito cardiaco, metriche sul sonno e altri parametri di salute.
Sì, offre rilevamento di assenza di battito, SOS emergenze e comunicazioni satellitari per contattare i soccorsi quando necessario.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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