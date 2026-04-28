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Amazon, Google Pixel Watch 3 crolla di prezzo: offerta da non perdere

Sconto del 56% sul Google Pixel Watch 3, risparmi circa 250€. Versione Wi‑Fi da 45 mm a 199,52€. Promo molto competitiva: scopri l’offerta ora.

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Smartwatch Google Pixel Watch 3 grigio opaco 45 mm su Amazon Amazon

L’offerta del giorno su Amazon mette nel mirino il Google Pixel Watch 3 da 45 mm in colorazione grigio opaco con cinturino grigio verde. Il prezzo scende a 199,52€ con uno 56% di sconto, una chance ghiotta per chi cerca uno smartwatch elegante e completo senza spendere una fortuna.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3

199,52 €449,00 € -249,48 € (56%)

Il dispositivo convince per la qualità costruttiva e un design curato che sta bene al polso in ogni occasione. Lo schermo Actua è molto luminoso e leggibile anche sotto il sole, mentre la navigazione tra app e notifiche è fluida e reattiva. Sul fronte salute e sport spiccano il monitoraggio del sonno, la frequenza cardiaca precisa e i consigli in tempo reale per gli allenamenti, con funzioni come il valore di recupero e il carico cardiaco. L’integrazione nell’ecosistema Google è un plus: Maps (anche offline), Assistant e pagamenti NFC dal polso completano un’esperienza d’uso davvero pratica. L’autonomia copre agevolmente la giornata tipica e può estendersi con profili di risparmio energetico.

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Google Pixel Watch 3 in offerta su Amazon: sconto del 56%, risparmi circa 254 euro

Con il taglio di prezzo a 199,52€, il Google Pixel Watch 3 diventa una delle proposte più competitive nella sua fascia: lo sconto del 56% si traduce in un risparmio di circa 254€ rispetto al prezzo di riferimento. In questa fascia è difficile trovare un mix così bilanciato tra design, funzioni smart e fitness. Per approfondire i dettagli e verificare disponibilità e colori, il Google Pixel Watch 3 è disponibile con uno sconto del 56%.

Lo smartwatch Google con lo schermo più grande di oltre il 40% e i consigli fitness in tempo reale

Lo schermo Actua risulta più ampio e molto luminoso, facilitando la lettura di dati e statistiche a colpo d’occhio. Le Mappe offline al polso e la possibilità di usare Navigazione e Ricerca anche senza smartphone aggiungono valore nelle uscite outdoor.

L’attenzione alla prestazione sportiva è di livello: puoi creare allenamenti personalizzati con riscaldamento, defaticamento, intervalli e target per andatura e frequenza cardiaca, ricevendo feedback in tempo reale basati sul tuo storico, sugli obiettivi e sul valore di recupero. Il carico cardiaco aiuta a calibrare lo sforzo nel tempo.

Nel quotidiano, l’integrazione con l’ecosistema Google fa la differenza: da Assistant alle app compatibili, fino ai pagamenti NFC, tutto gira in modo fluido. La versione in promo è quella Wi‑Fi, ideale per chi vuole uno smartwatch completo e stiloso da abbinare allo smartphone Android.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3

199,52 €449,00 € -249,48 € (56%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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