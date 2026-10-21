Libero
OFFERTE

Garmin Venu X1, lo smartwatch per i professionisti in offerta con uno sconto unico

Il Garmin Venu X1 è in offerta con uno sconto del 29% e risparmi 200 euro. Display AMOLED da 2 pollici, monitoraggio della salute e più di 100 app sportive.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Garmin Venu X1 nero da 51 mm Amazon

Per seguire allenamenti e attività quotidiane senza rinunciare a una panoramica sul benessere, può essere utile avere dati e strumenti direttamente al polso. Il Garmin Venu X1 è disponibile con uno sconto del 29%.

Il modello abbina un display AMOLED da 2 pollici a una cassa sottile da 8 mm, con lente in vetro zaffiro antigraffio e fondello in titanio. Consente di effettuare e ricevere chiamate quando è associato allo smartphone; offre inoltre comandi vocali, funzioni di monitoraggio della salute e del sonno, mappe integrate e strumenti per lo sport. La batteria arriva fino a 8 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore con il GPS.

Ricevi le offerte in anteprima su Telegram

Garmin Venu X1 in offerta: sconto del 29% e prezzo di 499 euro

Su Amazon il Garmin Venu X1 è disponibile a 499 euro, con uno sconto del 29%. Il prezzo e la riduzione indicati sono quelli riportati per questa offerta; le informazioni disponibili non specificano una scadenza, un eventuale coupon o la possibilità di pagare a rate. Non sono indicati neppure i tempi di reso o i benefici Prime per questo acquisto. Puoi consultare la pagina del Garmin Venu X1 con sconto del 29% per verificare le condizioni aggiornate.

Acquista ora su Amazon

Garmin Venu X1 nero da 51 mmAmazon

Acquista ora Garmin Venu X1 in offerta

Lo smartwatch Garmin con display AMOLED da 2 pollici e cassa da 8 mm

Quando si alternano allenamenti, spostamenti e impegni quotidiani, avere funzioni sportive e informazioni sul benessere al polso aiuta a tenere tutto sotto controllo. Tra gli elementi distintivi di questo smartwatch ci sono:

  • Display AMOLED da 2 pollici e lente in vetro zaffiro: l’ampia superficie favorisce la lettura delle informazioni, mentre il vetro è indicato come antigraffio. La cassa misura 8 mm ed è abbinata a un fondello in titanio e a un cinturino in nylon ComfortFit.
  • Chiamate e comandi vocali: associando l’orologio allo smartphone è possibile effettuare e ricevere chiamate dal polso. I comandi vocali permettono di controllare alcune funzioni e di usare l’assistente vocale dello smartphone per rispondere ai messaggi e altro.
  • Autonomia fino a 8 giorni: il dato si riferisce alla modalità smartwatch; usando il GPS l’autonomia indicata arriva fino a 16 ore.
  • Oltre 100 app sportive e programmi Garmin Coach: sono disponibili attività come corsa, golf e allenamento della forza, con programmi dedicati a corsa, forza e ciclismo per accompagnare la preparazione.
  • Mappe precaricate e funzioni per il golf: le mappe TopoActive supportano la navigazione durante le attività; per il golf sono disponibili mappe CourseView per oltre 43.000 campi e indicazioni su green, layup e ostacoli.
  • Monitoraggio di salute e benessere: rilevazioni attive 24 ore su 24, stato HRV, monitoraggio avanzato del sonno, Body Battery e Pulse Ox permettono di consultare diverse statistiche e il report mattutino.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 29% sul Garmin Venu X1.

Scopri altri smartwatch in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Quanto dura la batteria del Garmin Venu X1?

L’autonomia indicata arriva fino a 8 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore in modalità GPS.

Si possono fare chiamate dal Garmin Venu X1?

Sì, quando l’orologio è associato allo smartphone è possibile effettuare e ricevere chiamate dal polso.

Il Garmin Venu X1 include mappe per il golf?

Sì, include mappe CourseView per oltre 43.000 campi da golf e mostra distanze da green, layup e ostacoli.

Quante attività sportive sono disponibili sul Garmin Venu X1?

Sono presenti oltre 100 app sportive precaricate, tra cui corsa, golf e allenamento della forza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963