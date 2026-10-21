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Il Garmin Venu X1 è in offerta con uno sconto del 29% e risparmi 200 euro. Display AMOLED da 2 pollici, monitoraggio della salute e più di 100 app sportive.

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Per seguire allenamenti e attività quotidiane senza rinunciare a una panoramica sul benessere, può essere utile avere dati e strumenti direttamente al polso. Il Garmin Venu X1 è disponibile con uno sconto del 29%.

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Il modello abbina un display AMOLED da 2 pollici a una cassa sottile da 8 mm, con lente in vetro zaffiro antigraffio e fondello in titanio. Consente di effettuare e ricevere chiamate quando è associato allo smartphone; offre inoltre comandi vocali, funzioni di monitoraggio della salute e del sonno, mappe integrate e strumenti per lo sport. La batteria arriva fino a 8 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore con il GPS.

Garmin Venu X1 in offerta: sconto del 29% e prezzo di 499 euro

Su Amazon il Garmin Venu X1 è disponibile a 499 euro, con uno sconto del 29%. Il prezzo e la riduzione indicati sono quelli riportati per questa offerta; le informazioni disponibili non specificano una scadenza, un eventuale coupon o la possibilità di pagare a rate. Non sono indicati neppure i tempi di reso o i benefici Prime per questo acquisto. Puoi consultare la pagina del Garmin Venu X1 con sconto del 29% per verificare le condizioni aggiornate.

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Lo smartwatch Garmin con display AMOLED da 2 pollici e cassa da 8 mm

Quando si alternano allenamenti, spostamenti e impegni quotidiani, avere funzioni sportive e informazioni sul benessere al polso aiuta a tenere tutto sotto controllo. Tra gli elementi distintivi di questo smartwatch ci sono:

Display AMOLED da 2 pollici e lente in vetro zaffiro: l’ampia superficie favorisce la lettura delle informazioni, mentre il vetro è indicato come antigraffio. La cassa misura 8 mm ed è abbinata a un fondello in titanio e a un cinturino in nylon ComfortFit.

l’ampia superficie favorisce la lettura delle informazioni, mentre il vetro è indicato come antigraffio. La cassa misura 8 mm ed è abbinata a un fondello in titanio e a un cinturino in nylon ComfortFit. Chiamate e comandi vocali: associando l’orologio allo smartphone è possibile effettuare e ricevere chiamate dal polso. I comandi vocali permettono di controllare alcune funzioni e di usare l’assistente vocale dello smartphone per rispondere ai messaggi e altro.

associando l’orologio allo smartphone è possibile effettuare e ricevere chiamate dal polso. I comandi vocali permettono di controllare alcune funzioni e di usare l’assistente vocale dello smartphone per rispondere ai messaggi e altro. Autonomia fino a 8 giorni: il dato si riferisce alla modalità smartwatch; usando il GPS l’autonomia indicata arriva fino a 16 ore.

il dato si riferisce alla modalità smartwatch; usando il GPS l’autonomia indicata arriva fino a 16 ore. Oltre 100 app sportive e programmi Garmin Coach: sono disponibili attività come corsa, golf e allenamento della forza, con programmi dedicati a corsa, forza e ciclismo per accompagnare la preparazione.

sono disponibili attività come corsa, golf e allenamento della forza, con programmi dedicati a corsa, forza e ciclismo per accompagnare la preparazione. Mappe precaricate e funzioni per il golf: le mappe TopoActive supportano la navigazione durante le attività; per il golf sono disponibili mappe CourseView per oltre 43.000 campi e indicazioni su green, layup e ostacoli.

le mappe TopoActive supportano la navigazione durante le attività; per il golf sono disponibili mappe CourseView per oltre 43.000 campi e indicazioni su green, layup e ostacoli. Monitoraggio di salute e benessere: rilevazioni attive 24 ore su 24, stato HRV, monitoraggio avanzato del sonno, Body Battery e Pulse Ox permettono di consultare diverse statistiche e il report mattutino.

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FAQ Quanto dura la batteria del Garmin Venu X1? L’autonomia indicata arriva fino a 8 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore in modalità GPS. Si possono fare chiamate dal Garmin Venu X1? Sì, quando l’orologio è associato allo smartphone è possibile effettuare e ricevere chiamate dal polso. Il Garmin Venu X1 include mappe per il golf? Sì, include mappe CourseView per oltre 43.000 campi da golf e mostra distanze da green, layup e ostacoli. Quante attività sportive sono disponibili sul Garmin Venu X1? Sono presenti oltre 100 app sportive precaricate, tra cui corsa, golf e allenamento della forza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.