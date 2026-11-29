Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Garmin Venu 3S con funzioni per sport, sonno e chiamate è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro.

Amazon

Seguire allenamenti e riposo senza affidarsi a dispositivi diversi può essere complicato. Il Garmin Venu 3S riunisce funzioni sportive e strumenti per il benessere: oggi è disponibile con uno sconto del 39%.

Garmin Venu 3S 261,00 € -39% 429,99 € Risparmi 168,99 € Acquista su Amazon

Il display AMOLED accompagna le funzioni di allenamento e il monitoraggio del sonno. Il coach dedicato assegna un punteggio al riposo e propone indicazioni personalizzate; al risveglio, il Morning Report può mostrare una panoramica su sonno, recupero, calendario e variabilità della frequenza cardiaca. Sono disponibili anche oltre 30 app precaricate per attività GPS e indoor, tra cui camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Associando l’orologio a uno smartphone compatibile, si possono inoltre effettuare chiamate dal dispositivo e usare l’assistente vocale del telefono per rispondere agli SMS.

Garmin Venu 3S in offerta: sconto del 39% sullo smartwatch GPS

Per chi cerca un orologio che affianchi l’attività fisica al monitoraggio del riposo, la promozione porta il Garmin Venu 3S a 261,00 euro, con uno sconto del 39%. La scheda disponibile non indica ulteriori dettagli su rate, coupon, durata della promo, reso o vantaggi Prime. Puoi consultare la proposta per il Garmin Venu 3S con sconto del 39% e verificare le condizioni aggiornate prima dell’acquisto.

Amazon

Acquista subito il Garmin Venu 3S in offerta

Lo smartwatch Garmin con display AMOLED e oltre 30 app sportive

Quando vuoi tenere sotto controllo attività e riposo da un unico dispositivo, le funzioni del Venu 3S offrono diversi strumenti da consultare nel quotidiano. Ecco i principali benefici:

Display AMOLED: le informazioni dello smartwatch sono presentate su uno schermo AMOLED, mentre le funzioni integrate sono pensate per accompagnare gli allenamenti e l’uso quotidiano.

le informazioni dello smartwatch sono presentate su uno schermo AMOLED, mentre le funzioni integrate sono pensate per accompagnare gli allenamenti e l’uso quotidiano. Coach del sonno e punteggio del riposo: il monitoraggio delle fasi del sonno e dei riposi diurni aiuta a consultare i dati raccolti durante la notte; le indicazioni personalizzate suggeriscono come migliorare la qualità del riposo.

il monitoraggio delle fasi del sonno e dei riposi diurni aiuta a consultare i dati raccolti durante la notte; le indicazioni personalizzate suggeriscono come migliorare la qualità del riposo. Morning Report personalizzabile: al risveglio riunisce informazioni su sonno, recupero, calendario e variabilità della frequenza cardiaca. Puoi adattare il resoconto per visualizzare gli elementi che preferisci.

al risveglio riunisce informazioni su sonno, recupero, calendario e variabilità della frequenza cardiaca. Puoi adattare il resoconto per visualizzare gli elementi che preferisci. Oltre 30 app sportive precaricate: tra attività GPS e indoor sono inclusi camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina, così puoi registrare diverse discipline con lo stesso orologio.

tra attività GPS e indoor sono inclusi camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina, così puoi registrare diverse discipline con lo stesso orologio. Microfono e cassa integrati: con uno smartphone compatibile associato puoi effettuare chiamate direttamente dall’orologio e usare l’assistente vocale dello smartphone per rispondere agli SMS e svolgere altre operazioni.

Garmin Venu 3S 261,00 € -39% 429,99 € Risparmi 168,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto sul Garmin Venu 3S durante la promozione.

Scopri altri smartwatch in promo da oggi su Amazon.

Offerta AI Smartwatch Uomo Donna, Smart Watch ChatGPT-AI Assistente ... 20,00 € -80% 99,99 € Risparmi 79,99 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo, Orologio Intelligente Fitness con... 35,99 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo Donna, Effettua e Rispondi alle Ch... 39,99 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo Donna, Effettua e Rispondi alle Ch... Prodotto non disponibile Prodotti simili Blackview Smartwatch Uomo, 1.45" Smartwatch Militare Uomo Fi... 35,99 € Acquista su Amazon

FAQ Il Garmin Venu 3S permette di effettuare chiamate? Sì. Associato a uno smartphone compatibile, consente di effettuare chiamate direttamente dall'orologio. Quali attività sportive si possono registrare con il Garmin Venu 3S? Include oltre 30 app precaricate per attività GPS e indoor, tra cui camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Il Garmin Venu 3S monitora il sonno? Sì. Monitora le fasi del sonno e i riposi diurni, assegna un punteggio al riposo e offre indicazioni personalizzate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.