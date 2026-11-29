Garmin Venu 3S, lo smartwatch per la salute crolla di prezzo
Il Garmin Venu 3S con funzioni per sport, sonno e chiamate è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro.
Seguire allenamenti e riposo senza affidarsi a dispositivi diversi può essere complicato. Il Garmin Venu 3S riunisce funzioni sportive e strumenti per il benessere: oggi è disponibile con uno sconto del 39%.
Il display AMOLED accompagna le funzioni di allenamento e il monitoraggio del sonno. Il coach dedicato assegna un punteggio al riposo e propone indicazioni personalizzate; al risveglio, il Morning Report può mostrare una panoramica su sonno, recupero, calendario e variabilità della frequenza cardiaca. Sono disponibili anche oltre 30 app precaricate per attività GPS e indoor, tra cui camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Associando l’orologio a uno smartphone compatibile, si possono inoltre effettuare chiamate dal dispositivo e usare l’assistente vocale del telefono per rispondere agli SMS.
Garmin Venu 3S in offerta: sconto del 39% sullo smartwatch GPS
Per chi cerca un orologio che affianchi l’attività fisica al monitoraggio del riposo, la promozione porta il Garmin Venu 3S a 261,00 euro, con uno sconto del 39%. La scheda disponibile non indica ulteriori dettagli su rate, coupon, durata della promo, reso o vantaggi Prime. Puoi consultare la proposta per il Garmin Venu 3S con sconto del 39% e verificare le condizioni aggiornate prima dell’acquisto.
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Lo smartwatch Garmin con display AMOLED e oltre 30 app sportive
Quando vuoi tenere sotto controllo attività e riposo da un unico dispositivo, le funzioni del Venu 3S offrono diversi strumenti da consultare nel quotidiano. Ecco i principali benefici:
- Display AMOLED: le informazioni dello smartwatch sono presentate su uno schermo AMOLED, mentre le funzioni integrate sono pensate per accompagnare gli allenamenti e l’uso quotidiano.
- Coach del sonno e punteggio del riposo: il monitoraggio delle fasi del sonno e dei riposi diurni aiuta a consultare i dati raccolti durante la notte; le indicazioni personalizzate suggeriscono come migliorare la qualità del riposo.
- Morning Report personalizzabile: al risveglio riunisce informazioni su sonno, recupero, calendario e variabilità della frequenza cardiaca. Puoi adattare il resoconto per visualizzare gli elementi che preferisci.
- Oltre 30 app sportive precaricate: tra attività GPS e indoor sono inclusi camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina, così puoi registrare diverse discipline con lo stesso orologio.
- Microfono e cassa integrati: con uno smartphone compatibile associato puoi effettuare chiamate direttamente dall’orologio e usare l’assistente vocale dello smartphone per rispondere agli SMS e svolgere altre operazioni.
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FAQ
Sì. Associato a uno smartphone compatibile, consente di effettuare chiamate direttamente dall'orologio.
Include oltre 30 app precaricate per attività GPS e indoor, tra cui camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina.
Sì. Monitora le fasi del sonno e i riposi diurni, assegna un punteggio al riposo e offre indicazioni personalizzate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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