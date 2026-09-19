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Il Garmin Instinct 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi 100 euro. Schermo ampio e tante modalità di allenamento.

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Chi fa trekking, corsa o sport all’aperto sa quanto sia frustrante affidarsi a dispositivi fragili o poco leggibili sotto il sole. Con lo Garmin Instinct 3 oggi puoi puntare su uno smartwatch pensato per resistere e accompagnarti ovunque, approfittando di uno sconto del 25% che porta il prezzo a 299,99€ su Amazon.

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Questo modello unisce una cassa da 45mm ultra-resistente con lunetta in metallo e un display AMOLED da 1,2 pollici ultra-brillante, pensato per restare leggibile in ogni condizione. È progettato per seguire la tua attività sportiva in modo avanzato, con decine di modalità integrate, strumenti evoluti per l’allenamento e una suite completa di funzioni per il monitoraggio costante della salute, così da avere sempre sotto controllo prestazioni fisiche, recupero ed energia durante la giornata.

Garmin Instinct 3 in offerta su Amazon: sconto del 25%

Su Amazon il Garmin Instinct 3 è proposto a 299,99€ grazie a uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Per chi cerca uno smartwatch sportivo di fascia alta con GPS evoluto e funzioni complete per lo sport e la salute, si tratta di una cifra competitiva rispetto a molti modelli con dotazione meno avanzata.

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Lo smartwatch Garmin con il display AMOLED e il GPS multifrequenza

Per chi vuole uno smartwatch che supporti davvero allenamenti intensi, escursioni e vita quotidiana, questo modello punta su resistenza estrema, tracciamento sportivo avanzato e un pacchetto completo di funzioni per sicurezza e benessere.

Design ultra-resistente da 45mm con lunetta rinforzata : pensato per sopportare urti, condizioni difficili e uso outdoor prolungato, ideale per escursionisti, runner e sportivi che non vogliono preoccuparsi di graffi o colpi.

: pensato per sopportare urti, condizioni difficili e uso outdoor prolungato, ideale per escursionisti, runner e sportivi che non vogliono preoccuparsi di graffi o colpi. Display AMOLED da 1,2 pollici ultra-brillante : la leggibilità resta elevata anche alla luce diretta del sole, così puoi consultare dati di allenamento, notifiche e mappe senza sforzo in qualsiasi contesto.

: la leggibilità resta elevata anche alla luce diretta del sole, così puoi consultare dati di allenamento, notifiche e mappe senza sforzo in qualsiasi contesto. Torce LED integrata con intensità variabili e modalità stroboscopiche : offre illuminazione rapida quando serve, utile in allenamenti serali, campeggio o situazioni di emergenza in cui avere una luce a portata di polso fa la differenza.

: offre illuminazione rapida quando serve, utile in allenamenti serali, campeggio o situazioni di emergenza in cui avere una luce a portata di polso fa la differenza. Notifiche smart e pagamenti contactless Garmin Pay : ricevi chiamate, messaggi, promemoria e paghi direttamente dall’orologio, riducendo la necessità di tirare fuori lo smartphone o il portafoglio durante attività sportive o spostamenti.

: ricevi chiamate, messaggi, promemoria e paghi direttamente dall’orologio, riducendo la necessità di tirare fuori lo smartphone o il portafoglio durante attività sportive o spostamenti. Oltre 90 app sportive precaricate e piani Garmin Coach : puoi coprire praticamente ogni disciplina, dalla corsa alla palestra, con metriche avanzate come VO2 max, tempi di recupero, Training Load e Training Readiness per allenamenti più mirati e consapevoli.

: puoi coprire praticamente ogni disciplina, dalla corsa alla palestra, con metriche avanzate come VO2 max, tempi di recupero, Training Load e Training Readiness per allenamenti più mirati e consapevoli. Monitoraggio salute 24/7 : tiene sotto controllo sonno, respirazione, energia con Body Battery, ciclo mestruale e gravidanza, idratazione, stress e frequenza cardiaca, così puoi capire meglio come reagisce il tuo corpo allo sforzo e allo stile di vita quotidiano.

: tiene sotto controllo sonno, respirazione, energia con Body Battery, ciclo mestruale e gravidanza, idratazione, stress e frequenza cardiaca, così puoi capire meglio come reagisce il tuo corpo allo sforzo e allo stile di vita quotidiano. GPS multifrequenza con altimetro, barometro e bussola : l’aggancio simultaneo a più sistemi satellitari e la doppia frequenza migliorano la precisione della posizione, mentre gli strumenti di navigazione e la funzione TracBack aiutano a seguire percorsi e rientrare al punto di partenza in sicurezza.

: l’aggancio simultaneo a più sistemi satellitari e la doppia frequenza migliorano la precisione della posizione, mentre gli strumenti di navigazione e la funzione TracBack aiutano a seguire percorsi e rientrare al punto di partenza in sicurezza. Funzioni di sicurezza e tracciamento integrate: in caso di necessità, Incident Detection e Assistenza possono inviare automaticamente la posizione in tempo reale ai contatti selezionati, aumentando la tranquillità durante uscite in solitaria.

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FAQ Il Garmin Instinct 3 è adatto per trekking ed escursioni? Sì, ha cassa ultra-resistente, GPS multifrequenza, altimetro, barometro, bussola e funzione TracBack pensati proprio per l’outdoor. Il Garmin Instinct 3 permette di pagare in modalità contactless? Sì, integra Garmin Pay per effettuare pagamenti contactless direttamente dall’orologio compatibile con le carte supportate. Quante modalità sportive include il Garmin Instinct 3? Lo smartwatch offre oltre 90 app sportive precaricate, con piani di allenamento Garmin Coach e metriche avanzate per la corsa. Il Garmin Instinct 3 monitora anche il sonno e lo stress? Sì, tiene traccia di sonno, respirazione, stress, energia Body Battery, idratazione, ciclo mestruale, gravidanza e frequenza cardiaca.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.