Garmin, lo smartwatch per gli amanti del golf crolla di prezzo: sconto mai visto prima
Il Garmin Approach S12 è in offerta con uno sconto del 39% e fai un super affare. Smartwatch GPS con oltre 42.000 campi precaricati e autonomia fino a 30 ore in modalità GPS.
Durante una partita può essere difficile valutare distanze e ostacoli senza interrompere il gioco. Garmin Approach S12 è disponibile con uno sconto del 39%, per avere al polso strumenti GPS pensati per il golf.
Approach S12 mostra le distanze dal green, dagli ostacoli e dai dogleg, aiutando a orientarsi durante il percorso. Include oltre 42.000 campi precaricati e permette di registrare i colpi e consultare le statistiche tramite l’app Garmin Golf. La batteria offre fino a 30 ore di autonomia in modalità GPS, così da accompagnare anche le sessioni di gioco più lunghe.
Garmin Approach S12 in offerta: sconto del 39% e prezzo di 122,99 euro
Se vuoi consultare le distanze senza affidarti a misurazioni manuali, il Garmin Approach S12 è proposto a 122,99 euro, con uno sconto del 39%. Il GPS riconosce il campo e la buca, mentre sul display puoi visualizzare le informazioni utili per scegliere come affrontare il colpo. Il tool non indica la scadenza della promozione, la disponibilità di pagamenti a rate o coupon, né i dettagli su Prime e resi.
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Lo smartwatch Garmin con il GPS e il display anti-riflesso
Per chi vuole seguire il gioco e raccogliere dati sul percorso senza dover consultare continuamente altri strumenti, Approach S12 combina funzioni GPS e informazioni dedicate al golf.
- Oltre 42.000 campi precaricati: puoi trovare il percorso e la buca in cui stai giocando; gli aggiornamenti dei campi sono disponibili tramite l’app Garmin Golf.
- Distanze da green, ostacoli e dogleg: le indicazioni a schermo aiutano a valutare il colpo e a orientarsi durante la partita. Sono indicate le distanze al fronte, al centro e al fondo del green.
- Display MIP da 1,3 pollici anti-riflesso: è progettato per essere leggibile in diverse condizioni di luminosità, così puoi consultare le informazioni al polso durante il gioco.
- Punteggio e statistiche nell’app Garmin Golf: puoi tenere il punteggio e trasferirlo all’app, oltre a partecipare alle classifiche globali e archiviare i dati delle prestazioni.
- Fino a 30 ore in modalità GPS: l’autonomia dichiarata permette di affrontare sessioni di gioco prolungate senza dover ricaricare l’orologio durante la partita.
- Compatibilità con i sensori Approach CT10: venduti separatamente, consentono di registrare automaticamente statistiche per ogni ferro o bastone e analizzare il gioco.
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FAQ
Sono precaricati oltre 42.000 campi internazionali; gli aggiornamenti sono disponibili tramite l’app Garmin Golf.
Mostra le distanze al fronte, al centro e al fondo del green, oltre a quelle da ostacoli, dogleg e colpi.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 30 ore in modalità GPS.
Sì, può essere associato ai sensori Approach CT10, che non sono inclusi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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