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Il Garmin Approach S12 è in offerta con uno sconto del 39% e fai un super affare. Smartwatch GPS con oltre 42.000 campi precaricati e autonomia fino a 30 ore in modalità GPS.

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Durante una partita può essere difficile valutare distanze e ostacoli senza interrompere il gioco. Garmin Approach S12 è disponibile con uno sconto del 39%, per avere al polso strumenti GPS pensati per il golf.

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Approach S12 mostra le distanze dal green, dagli ostacoli e dai dogleg, aiutando a orientarsi durante il percorso. Include oltre 42.000 campi precaricati e permette di registrare i colpi e consultare le statistiche tramite l’app Garmin Golf. La batteria offre fino a 30 ore di autonomia in modalità GPS, così da accompagnare anche le sessioni di gioco più lunghe.

Garmin Approach S12 in offerta: sconto del 39% e prezzo di 122,99 euro

Se vuoi consultare le distanze senza affidarti a misurazioni manuali, il Garmin Approach S12 è proposto a 122,99 euro, con uno sconto del 39%. Il GPS riconosce il campo e la buca, mentre sul display puoi visualizzare le informazioni utili per scegliere come affrontare il colpo. Il tool non indica la scadenza della promozione, la disponibilità di pagamenti a rate o coupon, né i dettagli su Prime e resi.

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Lo smartwatch Garmin con il GPS e il display anti-riflesso

Per chi vuole seguire il gioco e raccogliere dati sul percorso senza dover consultare continuamente altri strumenti, Approach S12 combina funzioni GPS e informazioni dedicate al golf.

Oltre 42.000 campi precaricati: puoi trovare il percorso e la buca in cui stai giocando; gli aggiornamenti dei campi sono disponibili tramite l’app Garmin Golf.

puoi trovare il percorso e la buca in cui stai giocando; gli aggiornamenti dei campi sono disponibili tramite l’app Garmin Golf. Distanze da green, ostacoli e dogleg: le indicazioni a schermo aiutano a valutare il colpo e a orientarsi durante la partita. Sono indicate le distanze al fronte, al centro e al fondo del green.

le indicazioni a schermo aiutano a valutare il colpo e a orientarsi durante la partita. Sono indicate le distanze al fronte, al centro e al fondo del green. Display MIP da 1,3 pollici anti-riflesso: è progettato per essere leggibile in diverse condizioni di luminosità, così puoi consultare le informazioni al polso durante il gioco.

è progettato per essere leggibile in diverse condizioni di luminosità, così puoi consultare le informazioni al polso durante il gioco. Punteggio e statistiche nell’app Garmin Golf: puoi tenere il punteggio e trasferirlo all’app, oltre a partecipare alle classifiche globali e archiviare i dati delle prestazioni.

puoi tenere il punteggio e trasferirlo all’app, oltre a partecipare alle classifiche globali e archiviare i dati delle prestazioni. Fino a 30 ore in modalità GPS: l’autonomia dichiarata permette di affrontare sessioni di gioco prolungate senza dover ricaricare l’orologio durante la partita.

l’autonomia dichiarata permette di affrontare sessioni di gioco prolungate senza dover ricaricare l’orologio durante la partita. Compatibilità con i sensori Approach CT10: venduti separatamente, consentono di registrare automaticamente statistiche per ogni ferro o bastone e analizzare il gioco.

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FAQ Quanti campi da golf sono precaricati sul Garmin Approach S12? Sono precaricati oltre 42.000 campi internazionali; gli aggiornamenti sono disponibili tramite l’app Garmin Golf. Quali distanze mostra Garmin Approach S12 durante il gioco? Mostra le distanze al fronte, al centro e al fondo del green, oltre a quelle da ostacoli, dogleg e colpi. Quanto dura la batteria di Garmin Approach S12 in modalità GPS? L’autonomia dichiarata arriva fino a 30 ore in modalità GPS. Garmin Approach S12 è compatibile con i sensori Approach CT10? Sì, può essere associato ai sensori Approach CT10, che non sono inclusi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.