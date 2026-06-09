Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dakofied Smartwatch Donna, orologio fitness con chiamate Bluetooth, AMOLED, cardiofrequenzimetro, 100+ sport e batteria lunga durata è in sconto dell’80%.

Amazon

Tra lavoro, notifiche continue e allenamenti ritagliati al volo, tenere tutto sotto controllo con lo smartphone sempre in mano è scomodo e poco pratico. Con lo smartwatch Dakofied Smartwatch Donna puoi gestire chiamate, notifiche e attività fitness direttamente dal polso e in questo momento è proposto con uno sconto dell’80% che abbatte il prezzo a una cifra davvero accessibile.

Dakofied Smartwatch Donna

Questo orologio punta tutto su un uso quotidiano completo: combina chiamate Bluetooth stabili e nitide, monitoraggio costante della salute con cardiofrequenzimetro e saturimetro, oltre 100 modalità sportive e un’analisi avanzata del sonno e del ciclo mestruale. Il display AMOLED da 1,83 pollici rimane sempre leggibile, la batteria a lunga durata riduce al minimo le ricariche e il design leggero in TPU lo rende comodo da indossare tutto il giorno, dal lavoro alla palestra.

Dakofied Smartwatch Donna in offerta: sconto dell’80% sul prezzo di listino

Lo smartwatch Dakofied Smartwatch Donna è proposto a 28,49€ con uno sconto dell’80%, una cifra decisamente contenuta per un dispositivo con chiamate Bluetooth, display AMOLED e funzioni avanzate di monitoraggio. Si tratta di un prezzo aggressivo per la fascia degli smartwatch fitness completi, pensato per chi vuole un orologio con tante funzioni senza investire cifre da top di gamma. A questo prezzo il Dakofied Smartwatch Donna è disponibile con uno sconto dell’80%, rendendolo una soluzione interessante per un primo indossabile o come idea regalo.

Lo smartwatch fitness con il display AMOLED da 1,83 pollici e oltre 100 modalità sportive

Se il tuo obiettivo è liberarti il più possibile dallo smartphone e avere sotto controllo salute, notifiche e allenamenti, questo smartwatch prova a coprire tutte le esigenze di chi cerca un wearable completo ma economico.

Chiamate Bluetooth 5.4 con audio HD : puoi rispondere e parlare direttamente dal polso grazie al microfono con riduzione del rumore e all’altoparlante Hi‑Fi, utile mentre guidi o ti alleni senza dover estrarre il telefono.

: puoi rispondere e parlare direttamente dal polso grazie al microfono con riduzione del rumore e all’altoparlante Hi‑Fi, utile mentre guidi o ti alleni senza dover estrarre il telefono. Notifiche smart con vibrazione regolabile : gestisce avvisi da WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram, SMS ed email, con intensità di vibrazione personalizzabile per non perdere messaggi importanti mantenendo la discrezione.

: gestisce avvisi da WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram, SMS ed email, con intensità di vibrazione personalizzabile per non perdere messaggi importanti mantenendo la discrezione. Oltre 100 modalità sportive e sincronizzazione con Strava/Health : monitora passi, distanza e calorie in più di 100 sport, sfruttando il GPS dello smartphone e sincronizzando i dati con Apple Health, Google Fit e Strava per una panoramica completa dei tuoi progressi.

: monitora passi, distanza e calorie in più di 100 sport, sfruttando il GPS dello smartphone e sincronizzando i dati con Apple Health, Google Fit e Strava per una panoramica completa dei tuoi progressi. Cardiofrequenzimetro e saturimetro 24/7 : il sensore ottico di nuova generazione controlla in continuo frequenza cardiaca e SpO2, con avvisi in caso di valori anomali per una gestione più consapevole del benessere.

: il sensore ottico di nuova generazione controlla in continuo frequenza cardiaca e SpO2, con avvisi in caso di valori anomali per una gestione più consapevole del benessere. Monitoraggio sonno e ciclo mestruale : analizza fasi di sonno profondo, leggero e REM, e offre strumenti dedicati per tenere traccia di ciclo, fertilità e ovulazione, integrando salute e routine quotidiana.

: analizza fasi di sonno profondo, leggero e REM, e offre strumenti dedicati per tenere traccia di ciclo, fertilità e ovulazione, integrando salute e routine quotidiana. Display AMOLED HD da 1,83" : lo schermo ad alta risoluzione con 500 nit di luminosità assicura una visibilità elevata anche all’aperto, con oltre 300 quadranti per personalizzare lo stile.

: lo schermo ad alta risoluzione con 500 nit di luminosità assicura una visibilità elevata anche all’aperto, con oltre 300 quadranti per personalizzare lo stile. Design compatto e cinturino in TPU traspirante : la cassa da 46x40x9 mm è pensata anche per polsi sottili, mentre il cinturino con scanalature interne migliora la traspirazione per un comfort prolungato.

: la cassa da 46x40x9 mm è pensata anche per polsi sottili, mentre il cinturino con scanalature interne migliora la traspirazione per un comfort prolungato. Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM : fino a diversi giorni di utilizzo con una sola ricarica di circa 60 minuti e resistenza all’acqua fino a 10 metri, ideale per pioggia, doccia e nuoto leggero.

: fino a diversi giorni di utilizzo con una sola ricarica di circa 60 minuti e resistenza all’acqua fino a 10 metri, ideale per pioggia, doccia e nuoto leggero. Funzioni smart complete e compatibilità Android/iOS: include assistente vocale, controllo musica e fotocamera, meteo, timer, cronometro, giochi, promemoria sedentarietà e si collega a smartphone Android 6.0+ e iOS 9.0+.

Dakofied Smartwatch Donna

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dakofied Smartwatch Donna, sconto dell’80% in offerta lampo: Approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo smartwatch Dakofied Smartwatch Donna è compatibile con il mio smartphone? Sì, è compatibile con smartphone Android 6.0 o superiori e iOS 9.0 o successivi. Posso usare lo smartwatch Dakofied Smartwatch Donna per il nuoto o sotto la doccia? Sì, grazie all’impermeabilità 1ATM resiste fino a 10 metri, adatto a doccia, pioggia e nuoto leggero. Quanto dura la batteria dello smartwatch Dakofied Smartwatch Donna? La batteria da 500mAh offre fino a diversi giorni di utilizzo e si ricarica in circa 60 minuti. Lo smartwatch Dakofied Smartwatch Donna misura anche ossigeno nel sangue e sonno? Sì, monitora SpO2, frequenza cardiaca 24/7 e analizza le fasi del sonno in dettaglio.