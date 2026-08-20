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Smartwatch Donna Dakofied, orologio fitness con chiamate Bluetooth, display AMOLED e batteria lunga durata è in offerta con sconto del 79%.

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Tenere sotto controllo notifiche, chiamate e attività fisica senza tirare fuori lo smartphone ogni due minuti è diventato essenziale, soprattutto se passi molte ore fuori casa o in movimento. In questo momento lo Smartwatch Donna Dakofied è disponibile con uno sconto del 79%, una promo che rende questo orologio con chiamate Bluetooth e funzioni fitness particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo completo a prezzo contenuto.

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Questo smartwatch nasce per chi vuole un unico accessorio da usare tutto il giorno: gestisci le chiamate dal polso grazie al Bluetooth di ultima generazione e all’audio HD, ricevi notifiche istantanee da app e SMS con vibrazione regolabile su tre livelli, segui oltre 100 modalità sportive con dati sincronizzabili alle piattaforme salute più diffuse, monitori in continuo battito cardiaco e ossigeno nel sangue e tieni d’occhio sonno e ciclo mestruale. Il tutto su un display AMOLED da 1,83 pollici, con dimensioni pensate per i polsi più sottili, una batteria da 500 mAh che riduce al minimo le ricariche e una costruzione resistente all’acqua adatta all’uso quotidiano.

Smartwatch Donna Dakofied in offerta: sconto del 79% sul prezzo di listino

Con la promo in corso puoi portarti a casa lo Smartwatch Donna Dakofied a soli 29,99€, cifra decisamente aggressiva per un modello con chiamate Bluetooth, sensori salute completi e display AMOLED. Parliamo di uno sconto del 79% rispetto al listino, una riduzione che lo posiziona tra i dispositivi più competitivi nella fascia degli smartwatch entry-level, pur offrendo funzioni che di solito si vedono su prodotti ben più costosi.

Se stai valutando un orologio fitness economico ma ricco di strumenti per sport, benessere e gestione delle notifiche, lo Smartwatch Donna Dakofied è disponibile con uno sconto del 79%, rendendolo una soluzione interessante per il quotidiano, dall’ufficio alla palestra fino al tempo libero.

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Approfitta ora dello sconto sullo Smartwatch Donna Dakofied

Lo smartwatch Dakofied con il display AMOLED da 1,83 pollici e la batteria da 500mAh

Se passi le giornate tra lavoro, impegni personali e allenamenti, avere un orologio smart che ti segue ovunque senza pesare sul polso né costringerti a ricariche continue può fare la differenza nella gestione del tempo e della salute.

Chiamate Bluetooth 5.4 e audio HD : puoi rispondere e parlare direttamente dall’orologio, con connessione stabile e voce chiara, ideale quando hai le mani occupate o stai facendo sport.

: puoi rispondere e parlare direttamente dall’orologio, con connessione stabile e voce chiara, ideale quando hai le mani occupate o stai facendo sport. Notifiche app con vibrazione regolabile : ricevi avvisi da WhatsApp, social, SMS ed email e scegli l’intensità della vibrazione, così non perdi messaggi importanti ma eviti disturbi inutili.

: ricevi avvisi da WhatsApp, social, SMS ed email e scegli l’intensità della vibrazione, così non perdi messaggi importanti ma eviti disturbi inutili. Oltre 100 modalità sportive con GPS via smartphone : passi, distanza, calorie e percorsi vengono registrati in modo preciso, aiutandoti a migliorare allenamento dopo allenamento.

: passi, distanza, calorie e percorsi vengono registrati in modo preciso, aiutandoti a migliorare allenamento dopo allenamento. Cardiofrequenzimetro e saturimetro 24/7 : il monitoraggio continuo di battito e SpO2 ti offre un quadro costante del tuo stato fisico, con avvisi in caso di valori anomali.

: il monitoraggio continuo di battito e SpO2 ti offre un quadro costante del tuo stato fisico, con avvisi in caso di valori anomali. Monitoraggio sonno e ciclo mestruale : analisi delle fasi del riposo e promemoria dedicati al ciclo ti permettono di capire meglio i tuoi ritmi e organizzare le giornate in base alle tue esigenze.

: analisi delle fasi del riposo e promemoria dedicati al ciclo ti permettono di capire meglio i tuoi ritmi e organizzare le giornate in base alle tue esigenze. Display AMOLED HD da 1,83" : alta risoluzione e luminosità fino a 500 nits garantiscono una lettura chiara anche all’aperto, trasformando lo smartwatch in un accessorio piacevole da usare e da vedere.

: alta risoluzione e luminosità fino a 500 nits garantiscono una lettura chiara anche all’aperto, trasformando lo smartwatch in un accessorio piacevole da usare e da vedere. Dimensioni compatte e cinturino in TPU traspirante : la cassa più sottile e il design studiato per i polsi piccoli offrono comfort per tutto il giorno, anche durante allenamenti intensi.

: la cassa più sottile e il design studiato per i polsi piccoli offrono comfort per tutto il giorno, anche durante allenamenti intensi. Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM : fino a più giorni di utilizzo reale e resistenza ad acqua e pioggia lo rendono adatto alla vita quotidiana senza troppe attenzioni.

: fino a più giorni di utilizzo reale e resistenza ad acqua e pioggia lo rendono adatto alla vita quotidiana senza troppe attenzioni. Funzioni smart integrate: assistente vocale, controllo musica e fotocamera, meteo, promemoria e altri strumenti riducono la necessità di prendere lo smartphone per ogni operazione.

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Smartwatch Donna Dakofied, approfitta subito dell’offerta lampo al 79% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo smartwatch Dakofied è compatibile con Android e iPhone? Sì, lo smartwatch Dakofied è compatibile con smartphone Android 6.0 o successivi e iOS 9.0 o successivi. Posso usare lo smartwatch Dakofied per fare e ricevere chiamate? Sì, grazie al Bluetooth 5.4 e all’altoparlante integrato puoi gestire chiamate in entrata e uscita direttamente dal polso. Lo smartwatch Dakofied resiste all’acqua per nuoto e doccia? Sì, ha impermeabilità 1ATM ed è indicato per lavaggio mani, pioggia, doccia e nuoto in acque poco profonde, evitando acqua calda e detergenti. Quanto dura la batteria dello smartwatch Dakofied con uso quotidiano? La batteria da 500mAh offre fino a 7-15 giorni di uso moderato e fino a 30 giorni in standby, con ricarica completa in circa 60 minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.