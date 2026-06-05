Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ddidbi Smartwatch Uomo Donna, orologio fitness con chiamate Bluetooth, 112 sport, monitoraggio salute e autonomia fino a 7 giorni è in sconto del 68%.

Amazon

Gestire chiamate, notifiche e allenamenti con il solo smartphone può diventare scomodo, soprattutto quando sei in palestra, al lavoro o mentre corri. In questi casi uno smartwatch completo ed economico fa davvero la differenza: il Ddidbi Smartwatch Uomo Donna oggi è disponibile con un super sconto del 68% che lo rende uno dei modelli più accessibili della sua categoria.

Ddidbi Smartwatch Uomo Donna

Questo orologio si concentra su tre aspetti chiave: gestione delle chiamate via Bluetooth direttamente dal polso, monitoraggio continuo di attività e salute e un set di funzioni smart pensate per la vita quotidiana. Il display touch da 1,85 pollici offre una buona leggibilità, le oltre 100 modalità sportive aiutano a tenere traccia dei progressi e il monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca e sonno fornisce indicazioni utili per abitudini più sane. Il tutto con una batteria che copre l’intera settimana lavorativa.

Ddidbi Smartwatch Uomo Donna in offerta: sconto del 68% e prezzo sotto i 20 euro

Il Ddidbi Smartwatch Uomo Donna scende a 18,99€ grazie a uno sconto del 68% sul prezzo di listino, posizionandosi tra le proposte più aggressive nella fascia degli smartwatch economici. Parliamo di un modello che integra chiamate Bluetooth 5.3, 112 modalità sportive e monitoraggio salute continuo: a questa cifra è difficile trovare alternative così complete. Se stai cercando un wearable low cost per iniziare a tenere sotto controllo allenamenti e notifiche, questa è una delle soluzioni più convenienti del momento. Considerando il prezzo così contenuto, il Ddidbi Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 68%, un’occasione ideale sia per un utilizzo personale sia come regalo tech economico.

Lo smartwatch economico con il display da 1,85 pollici e le 112 modalità sportive

Se vuoi liberarti dallo smartphone quando ti alleni o lavori ma senza rinunciare alle funzioni essenziali, questo smartwatch punta proprio a questo equilibrio tra praticità e costo ridotto.

Chiamata Bluetooth 5.3 con microfono e altoparlante integrati : puoi effettuare e ricevere chiamate dal polso senza tirare fuori il telefono, comodo in auto, in ufficio o durante l’allenamento.

: puoi senza tirare fuori il telefono, comodo in auto, in ufficio o durante l’allenamento. Notifiche di app e messaggi in tempo reale : avvisi da WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS e altre app direttamente sul display, così non perdi comunicazioni importanti ma puoi decidere quando prendere in mano lo smartphone.

: avvisi da WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS e altre app direttamente sul display, così ma puoi decidere quando prendere in mano lo smartphone. Schermo touch da 1,85 pollici con quadranti personalizzabili : l’ampio display migliora la leggibilità delle informazioni, mentre i 200 quadranti e le foto personalizzate ti permettono di adattare lo stile al tuo gusto . La luminosità regolabile su 4 livelli aiuta in interni e sotto il sole.

: l’ampio display migliora la leggibilità delle informazioni, mentre i 200 quadranti e le foto personalizzate ti permettono di . La luminosità regolabile su 4 livelli aiuta in interni e sotto il sole. 112 modalità sportive e impermeabilità IP68 : dalle camminate al basket, fino al nuoto, registra passi, distanza, calorie e tempo di esercizio, così puoi monitorare in modo preciso i tuoi progressi anche in condizioni meteo avverse.

: dalle camminate al basket, fino al nuoto, registra passi, distanza, calorie e tempo di esercizio, così puoi anche in condizioni meteo avverse. Monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca e sonno : il sensore ottico tiene sotto controllo il battito durante la giornata e analizza le fasi del sonno, aiutandoti a capire come recuperi e quando migliorare le abitudini .

: il sensore ottico tiene sotto controllo il battito durante la giornata e analizza le fasi del sonno, aiutandoti a . Batteria fino a 7 giorni di utilizzo e 30 giorni di standby : con circa 1,5 ore di ricarica hai un’intera settimana coperta, ideale per chi non vuole pensare continuamente al cavo .

: con circa 1,5 ore di ricarica hai un’intera settimana coperta, ideale per chi . Compatibilità con Android e iOS e funzioni smart extra: previsioni meteo, allenamento alla respirazione, sveglia, controllo musica, promemoria sedentario e trova telefono rendono l’orologio un assistente quotidiano completo.

Ddidbi Smartwatch Uomo Donna

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ddidbi Smartwatch Uomo Donna con sconto del 68%: approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Lo smartwatch Ddidbi è compatibile con il mio smartphone Android o iPhone? Sì, lo smartwatch Ddidbi è compatibile con smartphone Android 5.0 e successivi e iOS 9.0 e successivi. Quanto dura la batteria dello smartwatch Ddidbi con uso quotidiano? Con un utilizzo normale la batteria dura fino a 7 giorni, mentre in standby arriva fino a 30 giorni. Posso usare lo smartwatch Ddidbi per nuotare o sotto la pioggia? Sì, grazie alla certificazione IP68 è resistente all’acqua e adatto a pioggia e nuoto in superficie. Lo smartwatch Ddidbi permette di rispondere alle chiamate dal polso? Sì, tramite Bluetooth 5.3 puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio.