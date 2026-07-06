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Smartwatch Dakofied, orologio fitness con chiamate Bluetooth, monitoraggio salute h24, AMOLED 1,83" e 100 sport è in sconto dell'80%.

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Restare connessi, tenere sotto controllo il movimento quotidiano e la salute senza spendere cifre da top di gamma è possibile, ma non tutti gli orologi smart offrono davvero tutto in un unico dispositivo. Lo smartwatch Dakofied per uomo e donna arriva proprio in questo spazio: oggi è proposto con uno sconto dell’80%, un taglio di prezzo che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un wearable completo, dalle chiamate al monitoraggio fitness.

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Questo modello punta a semplificare la giornata fin dal polso: le chiamate Bluetooth con audio in alta definizione permettono di parlare senza estrarre lo smartphone, mentre la gestione delle notifiche dai principali social e app di messaggistica limita le distrazioni continue. Il comparto salute è sempre attivo grazie a cardiofrequenzimetro e saturimetro integrati, affiancati da strumenti per il monitoraggio dello sport, del sonno e, per chi lo desidera, del ciclo mestruale. Il tutto è incorniciato da un display AMOLED da 1,83 pollici luminoso e personalizzabile, pensato per restare leggibile anche all’aperto.

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La promozione su Amazon rende lo smartwatch Dakofied ancora più accessibile: il prezzo scende a 28,49€, una cifra decisamente aggressiva per un dispositivo con chiamate integrate, schermo AMOLED e monitoraggio salute avanzato. Considerando la dotazione tecnica, si posiziona nella fascia economica ma con funzioni tipiche di modelli più costosi, ideale per chi vuole provare uno smartwatch completo senza investire troppo. Se stai valutando un indossabile per allenamenti, lavoro e vita quotidiana, il fatto che lo smartwatch Dakofied sia oggi in sconto dell’80% lo rende una delle opzioni più interessanti del momento.

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Lo smartwatch Dakofied con il display AMOLED da 1,83 pollici e oltre 100 sport

Chi passa molte ore fuori casa o fa attività fisica ha bisogno di uno strumento che tenga insieme notifiche, chiamate e controllo del benessere senza diventare un peso al polso. Questo orologio punta proprio a questo equilibrio, combinando dimensioni studiate e batteria capiente con una dotazione sportiva molto ampia.

Chiamate Bluetooth 5.4 con audio HD : microfono con riduzione del rumore e altoparlante Hi-Fi permettono di rispondere dal polso in modo chiaro, utile in auto, in ufficio o durante l’allenamento.

: microfono con riduzione del rumore e altoparlante Hi-Fi permettono di rispondere dal polso in modo chiaro, utile in auto, in ufficio o durante l’allenamento. Notifiche in tempo reale e vibrazione regolabile : gli avvisi da WhatsApp, Instagram, Telegram e altre app arrivano subito e puoi adattare l’intensità della vibrazione per non perdere messaggi importanti ma senza disturbi eccessivi.

: gli avvisi da WhatsApp, Instagram, Telegram e altre app arrivano subito e puoi adattare l’intensità della vibrazione per non perdere messaggi importanti ma senza disturbi eccessivi. Oltre 100 modalità sportive con sincronizzazione Strava/Health : corsa, ciclismo, yoga e molti altri sport vengono monitorati con dati su passi, distanza e calorie, che puoi poi sincronizzare con Apple Health, Google Fit e Strava per seguire i progressi nel tempo.

: corsa, ciclismo, yoga e molti altri sport vengono monitorati con dati su passi, distanza e calorie, che puoi poi sincronizzare con Apple Health, Google Fit e Strava per seguire i progressi nel tempo. Cardiofrequenzimetro e saturimetro h24 : il sensore ottico di nuova generazione misura continuamente frequenza cardiaca e SpO2, con avvisi in caso di valori anomali per una maggiore attenzione al proprio benessere quotidiano.

: il sensore ottico di nuova generazione misura continuamente frequenza cardiaca e SpO2, con avvisi in caso di valori anomali per una maggiore attenzione al proprio benessere quotidiano. Monitoraggio del sonno e del ciclo : l’analisi delle fasi del sonno aiuta a capire quando riposi davvero, mentre la funzione dedicata al ciclo mestruale fornisce promemoria utili su fertilità e ovulazione.

: l’analisi delle fasi del sonno aiuta a capire quando riposi davvero, mentre la funzione dedicata al ciclo mestruale fornisce promemoria utili su fertilità e ovulazione. Display AMOLED HD 1,83" a 500 nits : la risoluzione elevata e l’alta luminosità garantiscono una buona leggibilità anche al sole, con oltre 300 quadranti e possibilità di usare le proprie foto per personalizzare il look.

: la risoluzione elevata e l’alta luminosità garantiscono una buona leggibilità anche al sole, con oltre 300 quadranti e possibilità di usare le proprie foto per personalizzare il look. Design compatto e cinturino in TPU traspirante : la cassa da 46x40x9 mm è pensata anche per polsi più sottili, mentre le scanalature interne del cinturino aumentano la traspirazione, rendendolo più comodo durante tutto il giorno.

: la cassa da 46x40x9 mm è pensata anche per polsi più sottili, mentre le scanalature interne del cinturino aumentano la traspirazione, rendendolo più comodo durante tutto il giorno. Batteria da 500mAh e impermeabilità 1ATM : una ricarica completa in circa 60 minuti permette fino a 30 giorni di standby o più giorni di uso reale, con resistenza all’acqua fino a 10 metri per pioggia, doccia e nuoto in piscina.

: una ricarica completa in circa 60 minuti permette fino a 30 giorni di standby o più giorni di uso reale, con resistenza all’acqua fino a 10 metri per pioggia, doccia e nuoto in piscina. Funzioni smart integrate: assistente vocale, meteo, controllo musica e fotocamera, cronometro, timer, calcolatrice, torcia e giochi rendono lo smartwatch un piccolo centro di comando sempre al polso, compatibile con Android e iOS.

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FAQ Lo smartwatch Dakofied è compatibile con iPhone e smartphone Android? Sì, lo smartwatch Dakofied è compatibile con smartphone Android 6.0 o successivi e iOS 9.0 o successivi. Quanto dura la batteria dello smartwatch Dakofied con uso quotidiano? La batteria da 500mAh offre fino a 7-15 giorni di uso moderato e 3-7 giorni di uso intensivo con una sola ricarica. Posso usare lo smartwatch Dakofied per nuotare o sotto la doccia? Sì, con impermeabilità 1ATM resiste fino a 10 metri, adatto a lavaggio mani, pioggia, doccia e nuoto evitando acqua calda e sostanze aggressive. Lo smartwatch Dakofied supporta il monitoraggio di più sport? Sì, include oltre 100 modalità sportive e sincronizza i dati con Apple Health, Google Fit e Strava.