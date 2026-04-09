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Amazon, 80% di sconto e prezzo in picchiata sullo smartwatch unisex

Smartwatch unisex ricco di funzioni smart ora in sconto all'80%: scopri le funzioni con 100+ sport, cardio 24/7, SpO2 e impermeabilità IP68

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Redazione

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Offerta su Dakofield Smartwatch

Cerchi uno smartwatch completo e dal prezzo super vantaggioso? Lo Smartwatch Dakofied oggi è protagonista di un sconto dell’80% che lo rende un acquisto davvero allettante. Unisce un design curato e leggero a una lettura chiara delle informazioni sul polso, si collega in pochi minuti allo smartphone e garantisce una batteria capace di coprire più giorni di utilizzo. Anche le funzioni quotidiane come notifiche e chiamate Bluetooth risultano pratiche e immediate, con ampia possibilità di personalizzazione del quadrante.

Dakofied Smartwatch

Dakofied Smartwatch

28,49 €139,99 € -111,50 € (80%)

I dettagli dell’offerta sullo smartwatch Dakofield

L’offerta è concreta: il Dakofied Smartwatch scende a 28,49€ con un ribasso dell’80%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 113,96 euro circa rispetto al prezzo di listino. Una cifra che rende il device particolarmente competitivo nella sua categoria, con un rapporto qualità/prezzo difficile da eguagliare.

Se vuoi cogliere l’occasione, puoi acquistarlo subito al prezzo scontato e riceverlo comodamente a casa. La promo è attiva in questo momento: meglio non aspettare troppo.

 Le caratteristiche di uno smartwatch per ogni occasione

Il dispositivo propone un display HD da 1,85" con touch reattivo, compatibile con Android e iOS. La certificazione IP68 lo rende idoneo all’uso quotidiano tra schizzi, pioggia e lavaggi delle mani. Spiccano le chiamate Bluetooth con altoparlante e microfono integrati e le notifiche da app come WhatsApp, SMS e social, per restare sempre aggiornato senza estrarre il telefono.

Per lo sport, ci sono 100+ modalità che tracciano passi, distanza e calorie, così da monitorare con precisione ogni attività. Sul fronte salute trovi un cardiofrequenzimetro 24/7 con avvisi su valori anomali, il controllo della SpO2, il monitoraggio del sonno (fasi profondo/leggero/REM) e persino il tracciamento del ciclo.

La personalizzazione è ampia grazie agli sfondi preinstallati e alla possibilità di usare le tue foto. Non mancano strumenti utili come controllo musica e fotocamera da remoto, cronometro, timer, calcolatrice, giochi, meteo e promemoria di sedentarietà. Un pacchetto ricco che rende lo smartwatch un compagno valido tra lavoro, fitness e tempo libero.

Dakofied Smartwatch

Dakofied Smartwatch

28,49 €139,99 € -111,50 € (80%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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