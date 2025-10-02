Libero
Smartwatch con chiamate e cardiofrequenzimetro: crollato il prezzo su Amazon

Chiamate Bluetooth, display 1,39'', 110+ sport e autonomia fino a 7 giorni: lo smartwatch Cillso S10 oggi è al centro di un'offerta da cogliere al volo.

Smartwatch con chiamate e cardiofrequenzimetro: crollato il prezzo su Amazon Amazon

Cerchi uno smartwatch completo e ultraversatile senza spendere una fortuna? L’offerta su Amazon per Cillso S10 è da prendere al volo: parliamo di uno sconto dell’82% che rende questo modello un acquisto davvero interessante.

Il design è leggero e piacevole da indossare tutti i giorni, l’interfaccia è intuitiva e reattiva, e il display risulta luminoso e ben leggibile anche all’aperto. Spiccano la comodità delle chiamate al polso e delle notifiche sempre a portata di mano, oltre a funzioni fitness e benessere che coprono la routine quotidiana. Molto apprezzata anche l’autonomia di più giorni, mentre l’app dedicata rende semplice la gestione dei dati e delle impostazioni.

Cillso S10: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon porta il Cillso S10 a 23,99€ con uno sconto dell’82%. Tradotto in pratica, significa un risparmio di circa 109 euro sul prezzo di listino. Un taglio che rende il dispositivo uno dei più appetibili del momento in rapporto a ciò che offre per l’uso quotidiano e sportivo.

Se vuoi approfittarne subito, ecco il box dedicato con tutti i dettagli aggiornati:

Cillso S10: le caratteristiche tecniche

Cuore del Cillso S10 è la gestione delle chiamate bluetooth grazie a processore single‑chip e microfono reattivo: puoi effettuare e rispondere dal polso, oltre a ricevere notifiche da app come WhatsApp e social. Lo schermo TFT‑LCD da 1,39" è ampio e resistente ai graffi, con luminosità regolabile su 4 livelli e oltre 200 quadranti personalizzabili tramite app.

Per il benessere quotidiano, sono presenti monitoraggio della salute tutto il giorno e tracciamento del sonno. Sul fronte sport, trovi 110+ modalità di allenamento con dati su passi, distanza, calorie e tempo di esercizio; la certificazione IP68 ti consente di usarlo senza pensieri tra sudore e lavaggio mani.

La batteria da 280 mAh garantisce fino a 7 giorni di utilizzo, 30 giorni in standby e si ricarica in circa 1,5 ore. Completano il quadro le funzioni utili come sveglia, cronometro, timer, trova telefono e controllo fotocamera. È compatibile con Android 5.0 e iOS 9.0 (o versioni successive) via Bluetooth 4.0. In confezione: smartwatch, cavo di ricarica magnetico e manuale in italiano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

