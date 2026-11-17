CMF Watch 3 Pro, lo smartwatch per la salute a prezzo stracciato
Lo smartwatch CMF Watch 3 Pro con display AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio della salute e autonomia fino a 13 giorni è in offerta con il 40% di sconto.
Seguire un percorso durante una corsa o tenere sotto controllo l’attività quotidiana senza ricaricare spesso lo smartwatch può essere una sfida. Il CMF Watch 3 Pro è disponibile a 59,00 euro con uno sconto del 40%.
Questo smartwatch abbina un display AMOLED da 1,43 pollici a funzioni pensate per chi si allena o vuole consultare rapidamente le informazioni al polso. Il GPS dual-band aiuta a tracciare i percorsi, mentre la batteria promette fino a 13 giorni di autonomia nell’uso tipico. Sono presenti anche le chiamate Bluetooth e il monitoraggio della frequenza cardiaca.
CMF Watch 3 Pro in offerta: sconto del 40% e prezzo di 59 euro
Se cerchi uno smartwatch con GPS integrato e una batteria che riduca la necessità di ricariche frequenti, il CMF Watch 3 Pro costa 59,00 euro grazie allo sconto del 40%. Puoi scoprire subito il CMF Watch 3 Pro con sconto del 40%. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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Lo smartwatch CMF con display AMOLED da 1,43 pollici e GPS dual-band
Per chi vuole consultare facilmente lo schermo e registrare i propri percorsi, il CMF Watch 3 Pro riunisce diverse funzioni utili nella vita di tutti i giorni:
- Display AMOLED da 1,43 pollici a 60 fps: la visualizzazione fluida e reattiva facilita la lettura delle informazioni al polso. La luminosità automatica si adatta in tempo reale e lo schermo occupa il 91% della superficie frontale.
- Oltre 120 quadranti personalizzati: tra opzioni animate, interattive e Always-On Display, puoi scegliere l’aspetto del quadrante in base alle tue preferenze.
- GPS dual-band con segnali L1 e L5: il posizionamento è pensato per seguire camminate e corse, con supporto anche a GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS.
- Autonomia fino a 13 giorni nell’uso tipico: per ridurre la frequenza delle ricariche. Con uso intenso l’autonomia dichiarata arriva a 10 giorni e con Always-On Display attivo a 4,5 giorni.
- Monitoraggio della frequenza cardiaca e chiamate Bluetooth: il sensore ottico rileva la frequenza cardiaca, anche durante allenamenti intensi; le chiamate Bluetooth aggiungono una funzione pratica da usare con lo smartwatch.
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FAQ
L’autonomia dichiarata arriva a 13 giorni nell’uso tipico, 10 giorni con uso intenso e 4,5 giorni con Always-On Display attivo.
Sì, integra GPS dual-band con segnali L1 e L5 ed è compatibile anche con GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS.
Sì, tra le funzioni indicate sono presenti le chiamate Bluetooth.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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