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Lo smartwatch indistruttibile costa pochissimo con lo sconto lampo dell'80%

Blackview W50Pro, smartwatch militare da 1,45" con torcia LED, bussola, 100+ sport, monitor salute 24/7 e batteria fino a 100 giorni al 70% di sconto.

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Blackview Smartwatch Uomo W50Pro nero Amazon

Se cerchi un orologio smart che regga senza problemi tra pioggia, fango, palestra e lavoro all’aperto, i modelli classici da polso spesso non bastano. Il Blackview Smartwatch Uomo W50Pro arriva su Amazon con uno sconto del 70% e un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro, diventando una delle opzioni più aggressive per chi vuole un wearable davvero resistente e pieno di funzioni.

Questo smartwatch militare è pensato per chi vive tra lavoro fisico, outdoor e allenamenti intensi: la cassa in alluminio aerospaziale soddisfa standard militari di resistenza a urti, graffi e temperature estreme, mentre il display da 1,45 pollici con vetro 9H rimane reattivo anche con pioggia o guanti. In più integra funzioni avanzate come monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO2, stress e sonno, oltre a una batteria extra large da 960 mAh pensata per durare settimane lontano dalla presa.

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Blackview W50Pro in offerta su Amazon: sconto del 70% e coupon dedicato

Su Amazon il Blackview Smartwatch Uomo W50Pro è proposto a 39,99€, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino e la possibilità di applicare un coupon da 20€ direttamente in pagina. Considerando la dotazione – struttura rugged, torcia integrata, bussola, oltre 100 modalità sportive e batteria fino a 100 giorni – il prezzo lo posiziona in fascia decisamente competitiva rispetto a molti smartwatch outdoor più costosi.

Per chi vuole un dispositivo completo ma accessibile, il Blackview Smartwatch Uomo W50Pro è disponibile con uno sconto del 70% e in confezione include il cavo di ricarica. L’impermeabilità IP68 lo rende adatto a pioggia, schizzi e allenamenti intensi, e la compatibilità è garantita con smartphone Android 6.0+ e iOS 9.0+, con notifiche e chiamate sempre al polso.

Blackview Smartwatch Uomo W50Pro neroAmazon

Approfitta ora del Blackview W50Pro in forte sconto

Lo smartwatch Blackview con la batteria da 100 giorni e oltre 100 sport

Se passi molte ore fuori casa, tra lavoro, palestra e uscite outdoor, avere al polso un orologio robusto che segue allenamenti e salute senza doverlo ricaricare ogni due giorni può fare la differenza nella routine quotidiana.

  • Design militare in alluminio aerospaziale: la struttura rinforzata e il vetro con durezza 9H sopportano urti, graffi e temperature da -30 °C a 70 °C, così non devi togliere lo smartwatch quando l’ambiente diventa estremo.
  • Torcia LED ad alta luminosità e bussola: la torcia integrata (fino a 10 metri di portata, anche con modalità SOS) e la bussola antimagnetica ti aiutano davvero in escursioni, uscite notturne e emergenze, senza dover tirare fuori lo smartphone.
  • Oltre 100 modalità sportive professionali: dal trail running allo sci, fino agli allenamenti tattici, ogni sessione viene monitorata con dati dettagliati, così puoi seguire i progressi e ottimizzare gli sforzi.
  • Monitoraggio salute h24: cardiofrequenzimetro, misura della saturazione di ossigeno nel sangue, analisi del sonno e rilevamento dello stress ti danno un quadro continuo del tuo stato fisico, utile per capire quando spingere e quando rallentare.
  • Batteria da 960 mAh fino a 100 giorni: in modalità smart arrivi a circa 30 giorni di utilizzo, mentre con le impostazioni più conservative puoi spingerti fino a 100 giorni, ideale per chi odia ricariche frequenti.
  • Chiamate Bluetooth e notifiche app: grazie a microfono e altoparlante integrati puoi rispondere dal polso mentre guidi o sei al lavoro, ricevendo notifiche da SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook e altre app.
  • Impermeabilità IP68: resiste a pioggia, schizzi e lavaggi delle mani, così puoi tenerlo sempre indosso durante la giornata e durante gli allenamenti all’aperto.

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Blackview Smartwatch Uomo W50Pro, approfitta ora dell’offerta lampo al 70% fino ad esaurimento scorte.

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FAQ

Lo smartwatch Blackview W50Pro è compatibile con il mio smartphone?

Il Blackview W50Pro è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android 6.0 o successivi e iOS 9.0 o successivi.

Quanto dura la batteria del Blackview W50Pro con uso normale?

Con uso smart standard la batteria del Blackview W50Pro può durare fino a circa 30 giorni, estendibili fino a 100 giorni in modalità Extreme.

Posso usare il Blackview W50Pro per nuotare o sotto la doccia?

Il Blackview W50Pro è IP68 e resiste a pioggia e schizzi, ma non è adatto a sauna, docce calde, immersioni o nuoto.

Il Blackview W50Pro permette di rispondere alle chiamate dal polso?

Sì, grazie a microfono e altoparlante integrati puoi effettuare e ricevere chiamate Bluetooth direttamente dallo smartwatch.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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