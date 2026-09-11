Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smartwatch lowcost di Blackview è in offerta con un doppio sconto e il prezzo crolla. Monitoraggio della salute e tante modalità di allenamento.

Amazon

Allenamenti, notifiche e chiamate sempre a portata di polso, senza dover tirare fuori lo smartphone ogni volta, ma con un occhio al budget. In questo momento il Blackview Smartwatch W40 è proposto con un super sconto del 70% a cui aggiungere un coupon di 20 euro che rende molto più accessibile un orologio con schermo AMOLED, chiamate Bluetooth e funzioni fitness avanzate.

Blackview Smartwatch W40 59,99 € -70% 199,99 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Questo smartwatch punta a concentrare al polso tutte le funzioni essenziali per la giornata: dalla gestione delle chiamate direttamente dall’orologio alle notifiche delle principali app, fino al monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno. Il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione elevata rende più comoda la lettura di messaggi e dati di allenamento, mentre la batteria ad alta capacità e l’impermeabilità IP68 lo rendono adatto a un uso intenso, sia in ufficio sia durante lo sport.

Blackview Smartwatch W40 in offerta su Amazon con sconto del 70%

La promozione su Blackview Smartwatch W40 lo porta a 39,99€, con uno sconto del 70% sul prezzo di listino, a cui si aggiunge un coupon da 20€ che riduce ulteriormente la spesa al checkout. A questa cifra è difficile trovare uno smartwatch con schermo AMOLED, chiamate Bluetooth integrate e oltre 110 modalità sportive, una combinazione che di solito appartiene a modelli di fascia più alta.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sul Blackview Smartwatch W40

Lo smartwatch Blackview con lo schermo AMOLED da 1,43 pollici e le oltre 110 modalità sportive

Se vuoi tenere sotto controllo attività fisica e parametri di salute senza rinunciare a chiamate e notifiche al polso, questo orologio unisce design curato e funzioni avanzate pensate per la vita quotidiana.

Schermo AMOLED HD da 1,43 pollici : la risoluzione di 466 x 466 e il vetro 2.5D rendono testo e grafici nitidi, così leggi messaggi, dati di allenamento e notifiche in modo chiaro anche all’aperto.

: la risoluzione di 466 x 466 e il vetro 2.5D rendono testo e grafici nitidi, così leggi messaggi, dati di allenamento e notifiche in modo chiaro anche all’aperto. Quadrante personalizzabile e due cinturini inclusi : grazie all’app Da Fit puoi scegliere tra molti quadranti o usare una tua foto, mentre i due cinturini (silicone e nylon) ti permettono di adattare lo smartwatch allo sport o all’uso quotidiano.

: grazie all’app Da Fit puoi scegliere tra molti quadranti o usare una tua foto, mentre i due cinturini (silicone e nylon) ti permettono di adattare lo smartwatch allo sport o all’uso quotidiano. Chiamate Bluetooth con microfono e altoparlante : puoi effettuare e ricevere chiamate, avere la rubrica e il registro sincronizzati e rispondere anche quando il telefono è in borsa o in un’altra stanza.

: puoi effettuare e ricevere chiamate, avere la rubrica e il registro sincronizzati e rispondere anche quando il telefono è in borsa o in un’altra stanza. Monitoraggio h24 di cuore, SpO2 e sonno : la rilevazione continua di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno ti aiuta a individuare abitudini da correggere e a seguire l’andamento del tuo benessere nel tempo.

: la rilevazione continua di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno ti aiuta a individuare abitudini da correggere e a seguire l’andamento del tuo benessere nel tempo. Oltre 110 modalità sportive : corsa, ciclismo, sport con la palla, arti marziali, sport sul ghiaccio e molte altre discipline vengono tracciate con passi, distanza e calorie, così valuti davvero i progressi dei tuoi allenamenti.

: corsa, ciclismo, sport con la palla, arti marziali, sport sul ghiaccio e molte altre discipline vengono tracciate con passi, distanza e calorie, così valuti davvero i progressi dei tuoi allenamenti. Batteria da 380 mAh e impermeabilità IP68 : fino a 5-7 giorni di utilizzo tipico e fino a 20-25 giorni in standby con una ricarica di circa 2,5 ore, più la sicurezza di poterlo tenere al polso sotto la pioggia o mentre ti lavi le mani.

: fino a 5-7 giorni di utilizzo tipico e fino a 20-25 giorni in standby con una ricarica di circa 2,5 ore, più la sicurezza di poterlo tenere al polso sotto la pioggia o mentre ti lavi le mani. Funzioni extra per la giornata: controlli musica e fotocamera del telefono, imposti sveglie, timer, cronometro e promemoria, trovi lo smartphone e hai sempre a colpo d’occhio meteo, calendario e persino giochi rapidi.

Blackview Smartwatch W40 59,99 € -70% 199,99 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Blackview Smartwatch W40, approfitta subito di questa offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altri smartwatch ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik Window 4000. A... 24,90 € -38% 39,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon Pietuley 3 Pezzi Contenitori per Friggitrice ad Aria in Sili... 12,38 €(4,13 € / unità) -31% 17,99 € Risparmi 5,61 € Acquista su Amazon Stampi Grande in Silicone per Ninja Foodi FlexDrawer 10,4L A... 14,23 €(4,74 € / unità) -29% 19,99 € Risparmi 5,76 € Acquista su Amazon Ufesa Friggitrice ad aria calda Macaw, 8,8 l, 2200 W, doppi ... 94,99 € -29% 133,27 € Risparmi 38,28 € Acquista su Amazon Pietuley 29 Pezzi Teglia Accessori per Friggitrice ad Aria C... 24,78 €(0,85 € / unità) -25% 32,99 € Risparmi 8,21 € Acquista su Amazon

FAQ Lo smartwatch Blackview W40 è compatibile con iPhone e smartphone Android? Sì, il Blackview W40 è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android e iOS tramite connessione Bluetooth. Quanto dura la batteria del Blackview Smartwatch W40 con uso normale? Con uso normale la batteria del Blackview W40 dura circa 5-7 giorni, mentre in standby può arrivare fino a 20-25 giorni. Il Blackview W40 è resistente all’acqua per l’uso quotidiano? Lo smartwatch Blackview W40 ha certificazione IP68, quindi è adatto a pioggia e lavaggio mani, ma non a sauna, doccia calda, immersioni o nuoto. Si possono effettuare e ricevere chiamate direttamente dal Blackview W40? Sì, il Blackview Smartwatch W40 integra microfono e altoparlante per effettuare e ricevere chiamate Bluetooth e sincronizzare contatti e registro chiamate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.