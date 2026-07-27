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Blackview Smartwatch Uomo, orologio militare rugged con chiamate Bluetooth, 900 mAh e oltre 110 modalità sportive è in offerta al 50%.

Amazon

Chi ama trekking, lavoro all’aperto o sport intensi sa quanto sia facile mettere in crisi un orologio tradizionale tra urti, polvere e pioggia. In queste ore su Amazon il Blackview Smartwatch Uomo è disponibile con uno sconto del 50%, che porta il prezzo a soli 49,99 euro, rendendolo una soluzione molto accessibile per chi cerca un wearable robusto e completo.

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Questo smartwatch militare è progettato per resistere: scocca rinforzata, vetro antigraffio e struttura pensata per affrontare urti, freddo, acqua e polvere. Il grande schermo da 2,01 pollici facilita la lettura di dati e notifiche, mentre la batteria da 900 mAh punta a un’autonomia estremamente lunga. A bordo trovi monitoraggio continuo di salute e sonno, oltre a un set ricco di funzioni pratiche per la vita outdoor, dal controllo musica alla bussola integrata.

Blackview Smartwatch Uomo in offerta: sconto del 50% e prezzo sotto i 50 euro

La promo su Amazon rende il Blackview Smartwatch Uomo particolarmente interessante per chi cerca un orologio robusto senza spendere cifre da top di gamma. Con il 50% di sconto paghi il dispositivo solo 49,99 euro, un prezzo aggressivo per un modello con batteria da 900 mAh, oltre 110 modalità sportive e funzioni avanzate come chiamate Bluetooth e torcia integrata. In questa fascia, molti concorrenti rinunciano a parte di queste caratteristiche, mentre qui sono tutte incluse in un unico prodotto.

Per chi vuole un wearable completo e resistente, il Blackview Smartwatch Uomo è disponibile con uno sconto del 50%, con in più la possibilità di sfruttare un coupon istantaneo da 10 euro dove indicato, così da ridurre ulteriormente la spesa rispetto al prezzo di listino.

Lo smartwatch rugged con il display da 2,01 pollici e la batteria da 900 mAh

Se passi molte ore fuori casa o in contesti impegnativi, avere al polso un orologio resistente e autonomo diventa fondamentale per non restare mai senza notifiche, dati di salute e strumenti utili.

Design militare rinforzato : struttura metallica PVD, lavorazione CNC e vetro antigraffio offrono una resistenza superiore a urti, graffi e usura quotidiana, ideale per chi pratica attività outdoor o lavori pesanti.

: struttura metallica PVD, lavorazione CNC e vetro antigraffio offrono una resistenza superiore a urti, graffi e usura quotidiana, ideale per chi pratica attività outdoor o lavori pesanti. Touchscreen a colori da 2,01 pollici : l’ampio display ad alta risoluzione 280×320 rende più immediata la lettura di notifiche, statistiche sportive e informazioni di salute, anche al volo durante l’attività fisica.

: l’ampio display ad alta risoluzione 280×320 rende più immediata la lettura di notifiche, statistiche sportive e informazioni di salute, anche al volo durante l’attività fisica. Batteria da 900 mAh : insieme agli algoritmi di risparmio energetico promette lunghi periodi di utilizzo e standby, riducendo al minimo le ricariche e rendendo l’orologio adatto a viaggi, escursioni o settimane intense.

: insieme agli algoritmi di risparmio energetico promette lunghi periodi di utilizzo e standby, riducendo al minimo le ricariche e rendendo l’orologio adatto a viaggi, escursioni o settimane intense. Chiamate Bluetooth integrate : altoparlante e microfono consentono di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, con sincronizzazione di rubrica e registro chiamate per gestire tutto senza tirare fuori lo smartphone.

: altoparlante e microfono consentono di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, con sincronizzazione di rubrica e registro chiamate per gestire tutto senza tirare fuori lo smartphone. Monitoraggio salute 24 ore : funzioni dedicate a frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno aiutano a tenere sotto controllo il proprio stato fisico giorno e notte, facilitando una maggiore consapevolezza del benessere personale.

: funzioni dedicate a frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno aiutano a tenere sotto controllo il proprio stato fisico giorno e notte, facilitando una maggiore consapevolezza del benessere personale. Oltre 110 modalità sportive : ampia scelta di profili per corsa, ciclismo, sport di squadra, arti marziali, sport sul ghiaccio e molti altri, con registrazione di passi, distanza e calorie per analizzare davvero gli allenamenti.

: ampia scelta di profili per corsa, ciclismo, sport di squadra, arti marziali, sport sul ghiaccio e molti altri, con registrazione di passi, distanza e calorie per analizzare davvero gli allenamenti. Torcia e bussola integrate : la luce LED con modalità continua e SOS, insieme alla bussola ad alta precisione, aggiungono strumenti preziosi per escursioni, campeggio e uso in ambienti poco illuminati.

: la luce LED con modalità continua e SOS, insieme alla bussola ad alta precisione, aggiungono strumenti preziosi per escursioni, campeggio e uso in ambienti poco illuminati. Funzioni smart quotidiane: controllo musica, meteo, timer, calcolatrice, sveglia, trova telefono e controllo fotocamera rendono l’orologio un centro di controllo pratico per lo smartphone, migliorando la comodità d’uso di tutti i giorni.

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FAQ Il Blackview Smartwatch Uomo è compatibile con Android e iOS? Sì, lo smartwatch Blackview è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android e iOS. Quanto dura la batteria del Blackview Smartwatch Uomo? La batteria da 900 mAh, con algoritmi di risparmio energetico, è pensata per offrire un utilizzo quotidiano prolungato e lunghi periodi di standby. Il Blackview Smartwatch Uomo supporta le chiamate Bluetooth? Sì, integra altoparlante e microfono per effettuare e ricevere chiamate, con sincronizzazione di rubrica e registro chiamate. Quante modalità sportive offre il Blackview Smartwatch Uomo? Lo smartwatch supporta oltre 110 modalità sportive, inclusi corsa, ciclismo, sport di squadra, arti marziali e sport sul ghiaccio.