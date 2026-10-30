Blackview, doppio sconto per lo smartwatch lowcost: oggi costa pochissimo
Lo smartwatch lowcost Blackview è in promo con uno sconto fisso del 70% a cui aggiungere un coupon del valore di 19 euro. Schermo AMOLED, monitoraggio della salute e dell'attività fisica.
Vuoi controllare chiamate e notifiche senza dover tenere sempre il telefono in mano? Il Blackview Smartwatch è disponibile con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon del valore di 19 euro e il prezzo sprofonda.
Lo smartwatch consente di effettuare e ricevere chiamate Bluetooth e di visualizzare le notifiche di messaggi e app compatibili. Il display AMOLED HD da 1,43 pollici è personalizzabile con quadranti disponibili nell’app Da Fit o con le proprie foto. Per seguire le attività quotidiane offre oltre 110 modalità sportive, mentre le funzioni di monitoraggio registrano frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno. I dati relativi alla salute sono indicati come riferimento per il fitness e non come misurazioni mediche.
Blackview Smartwatch in offerta: doppio sconto
Il prezzo indicato è di 40,99 euro e la promozione riporta uno sconto del 70%. Nella scheda è inoltre segnalato un coupon da 19 euro: verifica le condizioni visualizzate su Amazon prima di completare l’ordine. Puoi approfittare ora dello sconto del 70% sul Blackview Smartwatch. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promo, opzioni di pagamento rateale, benefici Prime o tempi per il reso.
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Lo smartwatch Blackview con display AMOLED da 1,43 pollici e chiamate Bluetooth
Se vuoi tenere sotto controllo comunicazioni e attività senza consultare continuamente lo smartphone, queste sono le funzioni più utili del modello:
- Chiamate Bluetooth e notifiche: microfono e altoparlante permettono di effettuare e rispondere alle chiamate dall’orologio; le notifiche di SMS, email e app compatibili aiutano a non perdere gli avvisi in arrivo.
- Display AMOLED HD da 1,43 pollici: la risoluzione di 466 × 466 pixel e i quadranti personalizzabili consentono di scegliere un aspetto adatto alle proprie preferenze. È presente anche la modalità schermo sempre acceso.
- Oltre 110 modalità sportive: puoi selezionare un’attività tra quelle disponibili e consultare nell’app Da Fit dati come passi, calorie e distanza percorsa.
- Monitoraggio di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno: le registrazioni permettono di consultare dati quotidiani nell’app, con finalità di riferimento fitness e non mediche.
- Batteria da 380 mAh: il produttore indica un’autonomia di utilizzo normale di 5-7 giorni e fino a 20-25 giorni in standby; la ricarica rapida richiede 2,5 ore.
- Resistenza IP68 e due cinturini: sono inclusi cinturini in silicone e nylon. L’orologio è indicato per pioggia e lavaggio delle mani, ma non per doccia, nuoto, immersioni, sauna o acqua calda.
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FAQ
Sì, è indicato come compatibile con la maggior parte degli smartphone Android e iOS.
Sì, supporta le chiamate Bluetooth e integra microfono e altoparlante.
La scheda indica 5-7 giorni di utilizzo normale e fino a 20-25 giorni in standby; la ricarica rapida richiede 2,5 ore.
No. La scheda indica che non è adatto a doccia, nuoto, immersioni, sauna o acqua calda.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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