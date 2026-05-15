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Questo smartwatch Atheewon è in offerta con uno sconto del 73% e un prezzo sotto i 35 euro. Scopri le funzioni smart e approfitta del minimo storico.

Amazon

Se cerchi uno smartwatch resistente e dall’estetica decisa senza spendere troppo, lo Atheewon Smartwatch Uomo Donna oggi è proposto a un prezzo davvero aggressivo. Su Amazon è disponibile con un cospicuo sconto del 73% rispetto al listino e scende a soli 32,99€, diventando una delle opzioni più interessanti nella fascia economica per chi vuole tenere sotto controllo attività e notifiche direttamente dal polso.

Atheewon Smartwatch Uomo Donna

Questo modello punta tutto su un look rugged con cassa massiccia che trasmette grande solidità, pur restando sorprendentemente leggero al polso. Il cinturino in silicone risulta morbido e confortevole anche durante l’allenamento intenso, mentre il display da 1,39 pollici ad alta definizione offre colori vivaci e neri profondi, ben leggibili pure sotto il sole. Le numerose watch face disponibili permettono di avere subito sott’occhio ora, passi, battito, meteo e data, con un’interfaccia fluida e intuitiva. L’autonomia è un altro punto forte, con diversi giorni di utilizzo senza bisogno di ricariche continue e una connessione stabile allo smartphone che valorizza ulteriormente il rapporto qualità-prezzo.

Atheewon Smartwatch con sconto del 73%: prezzo e dettagli dell’offerta

L’offerta Amazon rende questo smartwatch una vera occasione per chi vuole entrare nel mondo dei wearable spendendo il minimo. Oggi puoi portarti a casa il Atheewon Smartwatch Uomo Donna a soli 32,99€, una cifra molto competitiva per la categoria, considerata la presenza di chiamate Bluetooth, display HD e funzioni fitness complete. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un dispositivo con questo mix di robustezza, design curato e dotazione smart così ampia. L’acquisto tramite Amazon permette di sfruttare spedizione rapida e gestione semplificata del reso secondo le condizioni standard della piattaforma, ideale se vuoi provarlo al polso e valutarne comodità e funzioni nel quotidiano.

Lo smartwatch rugged con il display HD da 1,39 pollici e le chiamate Bluetooth

Dal punto di vista tecnico, lo smartwatch Atheewon si distingue innanzitutto per la struttura militare robusta, con cassa in lega ad alta resistenza e schermo antigraffio dotato di tripla protezione antiurto, anticaduta e antigraffio: una scelta azzeccata per chi pratica sport all’aperto o lavori dove gli urti sono all’ordine del giorno. Il display TFT HD da 1,39 pollici con risoluzione 360×360 e refresh a 60 Hz assicura una navigazione fluida tra menu e notifiche, arricchita da oltre 200 quadranti online e opzioni di personalizzazione tramite foto.

La parte smart è affidata al Bluetooth 5.4 a doppia modalità, che supporta chiamate direttamente dal polso grazie ad altoparlante integrato da 60 dB e microfono con cancellazione del rumore, pensati per mantenere le conversazioni chiare anche in movimento. Non mancano le notifiche da SMS e app principali, oltre all’assistente vocale che consente di controllare rapidamente alcune funzioni del telefono.

Per la salute e il fitness, l’orologio offre monitoraggio continuo di frequenza cardiaca e sonno, con analisi dettagliate tramite app GloryFit e oltre 110 modalità sportive per seguire allenamenti e attività quotidiane. Completano il quadro diverse funzioni quotidiane come controllo musica e fotocamera, meteo, allenamento respirazione, sveglia, cronometro, timer e torcia. La ricarica richiede circa 2 ore e l’autonomia tipica varia tra i 5 e i 7 giorni di utilizzo, con fino a 30 giorni in standby, limitando al minimo le sessioni di ricarica.

Atheewon Smartwatch Uomo Donna

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