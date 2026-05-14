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Questo smartwatch Atheewon è in offerta con uno sconto del 73%, costa meno di quanto immagini. Scopri i dettagli della promo e approfittane subito.

Amazon

L’offerta su Amazon è tra quelle che fanno gola a chi cerca uno smartwatch resistente e pieno di funzioni senza spendere cifre esagerate. Il Atheewon Smartwatch Uomo Donna è proposto a 32,99€ con uno sconto del 73% rispetto al prezzo di listino, una cifra che lo rende particolarmente interessante per chi vuole un orologio smart robusto, adatto allo sport e all’uso quotidiano.

Atheewon Smartwatch Uomo Donna

Questo modello punta molto su un design rugged deciso e su una struttura in lega ad alta resistenza, pensata per chi vive all’aria aperta o fa allenamenti intensi. Nonostante la cassa importante, al polso resta sorprendentemente leggero e il cinturino in silicone è morbido e confortevole anche durante la sudorazione. Lo schermo HD da 1,39 pollici colpisce per colori vivaci, neri profondi e ottima leggibilità anche sotto il sole, mentre le numerose watch face disponibili permettono di avere a colpo d’occhio ora, passi, battito, meteo e altri dati utili. Nel complesso, è un compagno ideale per sportivi e amanti dell’outdoor che vogliono uno smartwatch curato, funzionale e dal buon rapporto qualità-prezzo.

Atheewon Smartwatch Uomo Donna in super offerta su Amazon: sconto del 73% da non perdere

La promozione attuale rende il Atheewon Smartwatch Uomo Donna particolarmente competitivo nella fascia degli orologi smart economici ma completi. A 32,99€ con sconto del 73%, il prezzo scende su livelli tipici dei fitness tracker base, pur offrendo funzioni da vero smartwatch, come le chiamate Bluetooth, il monitoraggio della salute e oltre 110 modalità sportive. In questa fascia di mercato è difficile trovare un modello così accessoriato a una cifra simile.

La presenza della chiamata Bluetooth a doppia modalità lo rende interessante anche per chi vuole gestire telefonate direttamente dal polso senza dover estrarre lo smartphone. La promozione è legata alla disponibilità su Amazon, quindi è consigliabile approfittarne finché l’Atheewon Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 73%. Trattandosi di un acquisto su Amazon, si hanno inoltre i consueti vantaggi in termini di gestione degli ordini e di servizio post-vendita.

Lo smartwatch rugged con il display HD da 1,39 pollici e oltre 110 modalità sportive

Il cuore di questo smartwatch è il display TFT HD da 1,39 pollici con risoluzione di 360×360 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, che assicura un’interfaccia fluida e leggibile in qualsiasi condizione. Grazie all’app GloryFit sono disponibili oltre 200 quadranti online, oltre alla possibilità di impostare immagini personalizzate, così da adattare l’aspetto dell’orologio al proprio stile.

La vocazione outdoor è confermata dalla struttura militare robusta con tripla protezione antiurto, anticaduta e antigraffio, oltre alla certificazione IP68 che offre una buona resistenza ad acqua e polvere. Il chip Bluetooth 5.4 integra altoparlante da 60 dB e microfono con cancellazione del rumore per garantire chiamate più chiare e stabili, mentre il monitoraggio della salute 24 ore su 24 tiene sotto controllo parametri come frequenza cardiaca e qualità del sonno.

Per la parte fitness, il dispositivo offre oltre 110 modalità sportive, risultando adatto tanto agli allenamenti occasionali quanto alle attività più strutturate. Non mancano funzioni extra come il controllo della musica e della fotocamera dello smartphone, le previsioni del tempo, l’allenamento della respirazione, sveglia, cronometro, timer e torcia. La batteria si ricarica in circa 2 ore e garantisce un’autonomia tipica di 5-7 giorni con fino a 30 giorni in standby, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Atheewon Smartwatch Uomo Donna

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