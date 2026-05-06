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Sconto del 73% e risparmio di oltre 100 euro, occasione ghiotta per uno smartwatch completo. Scopri l’offerta e approfitta subito.

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Cerchi uno smartwatch completo senza spendere una fortuna? In queste ore l’ASEEYIRJ Smartwatch scende di prezzo con uno sconto del 73%, un taglio che rende la proposta particolarmente allettante per chi vuole funzioni smart essenziali e praticità quotidiana a un prezzo super accessibile.

ASEEYIRJ Smartwatch

L’esperienza d’uso punta sulla comodità in movimento: puoi gestire le chiamate dal polso, tenere sotto controllo attività e benessere, e contare su un’autonomia fino a 14 giorni con ricarica magnetica rapida. Il tutto è accompagnato da un’interfaccia personalizzabile e una connettività Bluetooth 5.3 stabile, per restare sempre connesso senza complicazioni.

ASEEYIRJ Smartwatch in offerta su Amazon: sconto del 73%, risparmi circa 108 euro

L’offerta è particolarmente interessante: il prezzo crolla a 39,99€ grazie a uno sconto del 73%, con un risparmio di circa 108 euro rispetto al prezzo di partenza. In questo momento, l’ASEEYIRJ Smartwatch è disponibile con uno sconto del 73%, una cifra davvero aggressiva per la categoria. Considerando ciò che offre, è una soluzione dal rapporto qualità/prezzo difficilmente eguagliabile nella fascia economica.

Il costo così basso lo rende perfetto anche come primo smartwatch o come idea regalo utile e versatile. Tieni presente che le promozioni possono variare rapidamente: se ti interessa, conviene approfittarne finché dura.

Lo smartwatch economico con le chiamate Bluetooth e l’impermeabilità IP68

Il dispositivo offre un display TFT da 1,85 pollici con refresh fino a 60Hz e risoluzione 390×450, per un’interfaccia fluida e ben leggibile. Ampia la personalizzazione con oltre 100 quadranti tra cui scegliere. Sul fronte sport e benessere trovi 140+ modalità sportive (incluse 12 attività "pro"), mentre sensori e algoritmi dedicati monitorano parametri come contapassi, sonno, cardiofrequenza 24/7 e SpO2, aiutandoti a seguire i tuoi obiettivi quotidiani.

Non manca la parte smart: chiamate Bluetooth direttamente dal polso, visualizzazione dei messaggi, controllo remoto per selfie e foto di gruppo e funzione Trova il telefono. La cassa è resistente all’acqua con IP68 e 5 ATM e supporta oltre 10 modalità acquatiche, così puoi allenarti anche in piscina. L’autonomia fino a 14 giorni con ricarica magnetica e la connettività Bluetooth 5.3 completano una dotazione davvero completa, compatibile con iOS 9.0 e Android 5.0 e successivi.

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