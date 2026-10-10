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Smartwatch ASEEYIRJ P2, oggi costa pochissimo: 75% di sconto

Lo smartwatch ASEEYIRJ P2 è disponibile in promo con uno sconto del 75% e lo paghi pochissimo. Schermo grande e tante modalità di allena

4 min di lettura

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Redazione

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Smartwatch ASEEYIRJ P2 nero per uomo e donna Amazon

Tra lavoro, allenamenti e notifiche continue sullo smartphone, riuscire a restare sempre connessi senza avere il telefono in mano è ormai una necessità. In questi giorni lo smartwatch ASEEYIRJ P2 è proposto con uno straordinario sconto del 75%, permettendoti di avere chiamate al polso, monitoraggio fitness avanzato e funzioni smart a un prezzo decisamente accessibile.

Lo smartwatch ASEEYIRJ P2 punta su un ampio display da 1,85 pollici con elevata fluidità delle animazioni e numerosi quadranti personalizzabili, così da adattarsi a ogni stile. È pensato per chi pratica sport con oltre 140 modalità di allenamento supportate e offre funzioni avanzate di monitoraggio continuo di battito cardiaco e altri parametri chiave, affiancate da una buona resistenza all’acqua e da un’autonomia che copre più giorni di utilizzo quotidiano.

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Smartwatch ASEEYIRJ P2 in offerta su Amazon: sconto del 75% e prezzo sotto i 40 euro

Con la promo in corso puoi portarti a casa lo smartwatch ASEEYIRJ P2 a soli 37,99€ grazie a uno sconto del 75% sul prezzo di listino. Per un orologio con chiamate Bluetooth, oltre 140 modalità sportive, monitoraggio salute 24 ore su 24 e impermeabilità avanzata, si tratta di una cifra particolarmente aggressiva rispetto a molti altri modelli della stessa fascia che offrono meno funzioni a parità di budget.

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Approfitta subito dell’offerta sullo smartwatch ASEEYIRJ P2

Lo smartwatch ASEEYIRJ con il grande display da 1,85 pollici e le 140 modalità sportive

Se cerchi un orologio intelligente che ti aiuti a gestire notifiche, chiamate e allenamenti senza complicazioni, questo modello mette insieme molte funzioni pensate per la vita di tutti i giorni e per lo sport.

  • Chiamate Bluetooth al polso: puoi rispondere e effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch, ideale quando hai le mani occupate in ufficio, in auto (con le dovute cautele) o durante l’allenamento.
  • Display TFT da 1,85 pollici a 60Hz: lo schermo ampio e fluido rende più comoda la lettura di messaggi, dati fitness e notifiche; i numerosi quadranti personalizzabili ti permettono di adattare l’interfaccia al tuo stile.
  • Oltre 140 modalità sportive: dal running al ciclismo, passando per calcio e nuoto, i sensori interni e gli algoritmi dedicati tracciano in modo dettagliato le tue attività così da tenere sotto controllo progressi e calorie.
  • Monitoraggio salute 24/7: il rilevamento continuo del battito cardiaco ti aiuta a calibrare l’intensità degli allenamenti e a mantenere le zone di sforzo più adatte ai tuoi obiettivi.
  • Impermeabilità IP68 e 5 ATM: puoi usarlo in molte attività acquatiche senza preoccupazioni, sfruttando anche le modalità sportive dedicate a chi ama stare in piscina o in acqua.
  • Funzioni smart quotidiane: alza il polso per vedere notifiche e messaggi, scatta selfie a distanza e sfrutta la funzione “Trova il telefono" quando non ricordi dove lo hai posato.
  • Autonomia fino a 14 giorni: la batteria pensata per durare fino a due settimane con uso normale, insieme alla ricarica rapida magnetica, riduce al minimo le pause forzate e la necessità di ricariche frequenti.
  • Compatibilità ampia: grazie al Bluetooth 5.3 e al supporto per iOS 9.0 e Android 5.0 e successivi, si abbina senza problemi ai principali smartphone in circolazione.

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Approfitta ora dello sconto sullo smartwatch ASEEYIRJ P2: offerta lampo valida fino a esaurimento scorte.

FAQ

Lo smartwatch ASEEYIRJ P2 è compatibile con il mio smartphone?

Sì, lo smartwatch ASEEYIRJ P2 è compatibile con dispositivi Android 5.0 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

Quanto dura la batteria dello smartwatch ASEEYIRJ P2?

La batteria dello smartwatch ASEEYIRJ P2 può durare fino a 14 giorni con un uso normale, grazie all’ottimizzazione dei consumi.

Posso usare lo smartwatch ASEEYIRJ P2 per nuotare?

Sì, lo smartwatch ASEEYIRJ P2 è impermeabile IP68 e 5 ATM e supporta più modalità sportive dedicate alle attività acquatiche.

Lo smartwatch ASEEYIRJ P2 permette di rispondere alle chiamate?

Sì, grazie alle chiamate Bluetooth puoi rispondere e effettuare chiamate direttamente dal polso con lo smartwatch ASEEYIRJ P2.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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