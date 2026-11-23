Apple Watch Ultra 3, con il Black Friday diventa un best-buy: sconto lampo
L'Apple Watch Ultra 3 è in promo con uno sconto speciale che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.
Per chi si allena all’aperto o affronta attività impegnative, tenere d’occhio prestazioni e sicurezza senza rinunciare a un orologio resistente può essere una sfida. Apple Watch Ultra 3 è disponibile a 699 euro, con uno sconto del 14%.
La cassa in titanio e il vetro in cristallo di zaffiro sono pensati per accompagnarti nello sport e nelle avventure, mentre il display luminoso è facile da leggere e può anche essere usato come torcia. L’autonomia arriva fino a 42 ore con utilizzo normale e fino a 72 in modalità Risparmio energetico. Per l’allenamento hai GPS di precisione a doppia frequenza e diversi parametri dedicati alla corsa, al nuoto e alla bici; in caso di emergenza, l’orologio può inoltre inviare un messaggio ai soccorsi via satellite.
Apple Watch Ultra 3 in offerta: sconto del 14% e prezzo di 699 euro
Se cerchi uno smartwatch pensato per accompagnarti anche durante allenamenti e attività outdoor, Apple Watch Ultra 3 è proposto a 699 euro, con uno sconto del 14%. La cassa da 49 mm è in titanio nero e nella confezione indicata è abbinata al cinturino Trail Loop nero/cenere nella misura S/M. Puoi acquistare Apple Watch Ultra 3 a 699 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Lo smartwatch Apple con la cassa in titanio e l’autonomia fino a 42 ore
Quando un orologio deve seguire allenamenti, spostamenti e attività all’aperto, robustezza e informazioni immediate fanno la differenza. Apple Watch Ultra 3 integra funzioni pensate per questi momenti:
- Cassa in titanio e display in cristallo di zaffiro: una costruzione robusta per accompagnarti durante sport e avventure. La resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende adatto anche a nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità.
- Display luminoso e leggibile: la maggiore luminosità e la leggibilità da angoli più ampi aiutano a consultare le informazioni; lo schermo può anche essere usato come torcia.
- Autonomia fino a 42 ore: con utilizzo normale puoi contare su più giorni di funzionamento; la modalità Risparmio energetico estende l’autonomia fino a 72 ore.
- GPS di precisione a doppia frequenza e strumenti per l’allenamento: ritmo, zone di frequenza cardiaca, allenamenti personalizzati e carico di allenamento aiutano a seguire i progressi in corsa, nuoto e bici.
- Funzioni per la sicurezza e comunicazioni via satellite: rilevamento di brutte cadute o incidenti d’auto e possibilità di inviare un messaggio ai soccorsi via satellite quando non c’è campo o una rete Wi-Fi.
- Chiamate e musica anche senza iPhone con sé: puoi fare e ricevere chiamate e ascoltare musica o podcast in streaming usando AirPods o l’altoparlante integrato.
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FAQ
L’autonomia arriva fino a 42 ore con utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.
Sì, è resistente all’acqua fino a 100 metri ed è indicato per nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità.
Le comunicazioni via satellite integrate permettono di inviare un messaggio ai soccorsi quando non c’è campo o una rete Wi-Fi disponibile.
Sì, è possibile fare e ricevere chiamate e ascoltare musica o podcast in streaming usando AirPods o l’altoparlante integrato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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