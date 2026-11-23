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L'Apple Watch Ultra 3 è in promo con uno sconto speciale che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Per chi si allena all’aperto o affronta attività impegnative, tenere d’occhio prestazioni e sicurezza senza rinunciare a un orologio resistente può essere una sfida. Apple Watch Ultra 3 è disponibile a 699 euro, con uno sconto del 14%.

La cassa in titanio e il vetro in cristallo di zaffiro sono pensati per accompagnarti nello sport e nelle avventure, mentre il display luminoso è facile da leggere e può anche essere usato come torcia. L’autonomia arriva fino a 42 ore con utilizzo normale e fino a 72 in modalità Risparmio energetico. Per l’allenamento hai GPS di precisione a doppia frequenza e diversi parametri dedicati alla corsa, al nuoto e alla bici; in caso di emergenza, l’orologio può inoltre inviare un messaggio ai soccorsi via satellite.

Apple Watch Ultra 3 in offerta: sconto del 14% e prezzo di 699 euro

Se cerchi uno smartwatch pensato per accompagnarti anche durante allenamenti e attività outdoor, Apple Watch Ultra 3 è proposto a 699 euro, con uno sconto del 14%. La cassa da 49 mm è in titanio nero e nella confezione indicata è abbinata al cinturino Trail Loop nero/cenere nella misura S/M. Puoi acquistare Apple Watch Ultra 3 a 699 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Lo smartwatch Apple con la cassa in titanio e l’autonomia fino a 42 ore

Quando un orologio deve seguire allenamenti, spostamenti e attività all’aperto, robustezza e informazioni immediate fanno la differenza. Apple Watch Ultra 3 integra funzioni pensate per questi momenti:

Cassa in titanio e display in cristallo di zaffiro : una costruzione robusta per accompagnarti durante sport e avventure. La resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende adatto anche a nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità.

: una costruzione robusta per accompagnarti durante sport e avventure. La resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende adatto anche a nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità. Display luminoso e leggibile : la maggiore luminosità e la leggibilità da angoli più ampi aiutano a consultare le informazioni; lo schermo può anche essere usato come torcia.

: la maggiore luminosità e la leggibilità da angoli più ampi aiutano a consultare le informazioni; lo schermo può anche essere usato come torcia. Autonomia fino a 42 ore : con utilizzo normale puoi contare su più giorni di funzionamento; la modalità Risparmio energetico estende l’autonomia fino a 72 ore.

: con utilizzo normale puoi contare su più giorni di funzionamento; la modalità Risparmio energetico estende l’autonomia fino a 72 ore. GPS di precisione a doppia frequenza e strumenti per l’allenamento : ritmo, zone di frequenza cardiaca, allenamenti personalizzati e carico di allenamento aiutano a seguire i progressi in corsa, nuoto e bici.

: ritmo, zone di frequenza cardiaca, allenamenti personalizzati e carico di allenamento aiutano a seguire i progressi in corsa, nuoto e bici. Funzioni per la sicurezza e comunicazioni via satellite : rilevamento di brutte cadute o incidenti d’auto e possibilità di inviare un messaggio ai soccorsi via satellite quando non c’è campo o una rete Wi-Fi.

: rilevamento di brutte cadute o incidenti d’auto e possibilità di inviare un messaggio ai soccorsi via satellite quando non c’è campo o una rete Wi-Fi. Chiamate e musica anche senza iPhone con sé: puoi fare e ricevere chiamate e ascoltare musica o podcast in streaming usando AirPods o l’altoparlante integrato.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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FAQ Quanto dura la batteria di Apple Watch Ultra 3? L’autonomia arriva fino a 42 ore con utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico. Apple Watch Ultra 3 è adatto per nuotare? Sì, è resistente all’acqua fino a 100 metri ed è indicato per nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità. Apple Watch Ultra 3 permette di contattare i soccorsi senza rete? Le comunicazioni via satellite integrate permettono di inviare un messaggio ai soccorsi quando non c’è campo o una rete Wi-Fi disponibile. Si possono fare chiamate senza avere l’iPhone con sé? Sì, è possibile fare e ricevere chiamate e ascoltare musica o podcast in streaming usando AirPods o l’altoparlante integrato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.