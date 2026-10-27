Apple Watch Ultra 3, solo per oggi in offerta con uno sconto shock
L'Apple Watch Ultra 3, smartwatch in titanio per sport e avventura, è in offerta con uno sconto IVA e risparmi centinaia di euro. Le scorte sono limitate.
Per allenarsi all’aperto o affrontare attività in acqua serve uno smartwatch robusto, leggibile e pronto a seguire i propri spostamenti. Apple Watch Ultra 3 è disponibile con uno sconto del 20%.
La cassa in titanio e il display in cristallo di zaffiro sono pensati per accompagnare sport e avventure, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri permette di usarlo per nuoto e immersioni. Il GPS di precisione a doppia frequenza supporta gli allenamenti e l’autonomia arriva fino a 42 ore con uso normale. Tra le funzioni ci sono anche notifiche sulla frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e comunicazioni via satellite per contattare i soccorsi in assenza di campo o Wi-Fi.
Apple Watch Ultra 3 in offerta: sconto del 20% e risparmio di circa 161 euro
Il prezzo attuale è di 644,80 euro: applicando lo sconto del 20% al prezzo indicato, il risparmio è di circa 161,20 euro. In questa promozione Apple Watch Ultra 3 è disponibile con uno sconto del 20%. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Lo smartwatch Apple con cassa in titanio e resistenza all’acqua fino a 100 metri
Quando si alternano allenamento, attività quotidiane e avventure all’aperto, avere al polso informazioni utili e funzioni di sicurezza può fare la differenza. Ecco cosa offre questo smartwatch:
- Cassa in titanio e cristallo di zaffiro: una struttura robusta, pensata per accompagnare l’orologio durante lo sport e le attività all’aperto.
- Resistenza all’acqua fino a 100 metri: permette di utilizzarlo per nuotare, immergersi e praticare sport acquatici ad alta velocità.
- GPS di precisione a doppia frequenza: insieme a ritmo, zone di frequenza cardiaca e carico di allenamento, aiuta a seguire i propri parametri durante corsa, nuoto e bici.
- Autonomia fino a 42 ore con uso normale e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico: offre più tempo tra una ricarica e l’altra.
- Funzioni di sicurezza e comunicazioni via satellite: può rilevare una brutta caduta o un grave incidente d’auto e consente di inviare un messaggio ai soccorsi anche senza campo o reti Wi-Fi.
- Chiamate e streaming senza iPhone: con AirPods o tramite l’altoparlante integrato, consente di chiamare e ascoltare musica e podcast.
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FAQ
Sì, è resistente all’acqua fino a 100 metri ed è indicato per nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta velocità.
L’autonomia arriva fino a 42 ore con uso normale e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.
Il prodotto permette di fare e ricevere chiamate e ascoltare musica e podcast in streaming anche senza iPhone, usando AirPods o l’altoparlante integrato.
Sì, le comunicazioni via satellite integrate consentono di inviare un messaggio ai soccorsi quando non ci sono campo o reti Wi-Fi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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