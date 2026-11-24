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Vuoi tenere sotto controllo attività fisica e parametri personali senza dover portare sempre con te l’iPhone? L’Apple Watch Series 11 è disponibile con uno sconto del 22%.

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Il modello abbina una cassa da 42 mm in titanio ardesia al cinturino Sport nero e offre GPS + Cellular. Può accompagnarti durante il giorno e la notte: monitora il sonno, registra informazioni legate alla salute e mette a disposizione funzioni dedicate agli allenamenti. La connettività cellulare consente inoltre di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica o podcast anche quando non hai con te l’iPhone.

Apple Watch Series 11: sconto del 22% e circa 132 euro di risparmio

Su Amazon l’Apple Watch Series 11 GPS + Cellular è proposto a 469 euro, con uno sconto del 22% che corrisponde a un risparmio di circa 132 euro. La cassa è in titanio ardesia, misura 42 mm ed è abbinata al cinturino Sport nero in taglia S/M. Per chi cerca uno smartwatch con funzioni per la salute, il fitness e la connettività cellulare, l’Apple Watch Series 11 è disponibile a 469 euro. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, reso o condizioni Prime.

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Lo smartwatch Apple con la cassa in titanio da 42 mm e GPS + Cellular

Se cerchi un dispositivo da indossare per seguire sonno, attività e sicurezza durante la giornata, questo smartwatch riunisce diverse funzioni in un design sottile e leggero. Ecco cosa offre:

Monitoraggio del sonno e parametri vitali : puoi controllare informazioni raccolte mentre dormi, ricevere notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa e misurare il livello di ossigeno nel sangue.

: puoi controllare informazioni raccolte mentre dormi, ricevere notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa e misurare il livello di ossigeno nel sangue. Funzioni dedicate agli allenamenti : Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento aiutano a seguire diversi aspetti delle sessioni fitness. Sono inclusi tre mesi gratis di Apple Fitness+.

: Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento aiutano a seguire diversi aspetti delle sessioni fitness. Sono inclusi tre mesi gratis di Apple Fitness+. Autonomia fino a 24 ore : è pensato per accompagnarti nell’uso normale durante la giornata; con 15 minuti di ricarica rapida puoi ottenere fino a 8 ore di utilizzo normale.

: è pensato per accompagnarti nell’uso normale durante la giornata; con 15 minuti di ricarica rapida puoi ottenere fino a 8 ore di utilizzo normale. Display robusto e resistenza : il vetro è due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10; l’orologio resiste all’acqua fino a 50 m e alla polvere con grado IP6X.

: il vetro è due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10; l’orologio resiste all’acqua fino a 50 m e alla polvere con grado IP6X. Connessione anche senza iPhone vicino : con GPS + Cellular puoi mandare messaggi, telefonare, scaricare musica e podcast e contattare i servizi di emergenza senza avere con te lo smartphone.

: con GPS + Cellular puoi mandare messaggi, telefonare, scaricare musica e podcast e contattare i servizi di emergenza senza avere con te lo smartphone. Funzioni di sicurezza: può rilevare una brutta caduta o un grave incidente d’auto e aiutarti a chiamare i soccorsi; “Tutto bene" può avvisare una persona cara quando arrivi a destinazione.

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FAQ L’Apple Watch Series 11 GPS + Cellular funziona senza iPhone vicino? Sì. Le informazioni del prodotto indicano che puoi mandare messaggi, telefonare, scaricare musica e podcast e contattare i servizi di emergenza anche senza avere con te l’iPhone. Quanto dura la batteria dell’Apple Watch Series 11? L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore di utilizzo normale; 15 minuti di ricarica rapida consentono fino a 8 ore di utilizzo normale. L’Apple Watch Series 11 è adatto per nuotare? È indicata una resistenza all’acqua fino a 50 metri. Quali funzioni per la salute include? Monitora il sonno, mostra dati nell’app Parametri Vitali, misura il livello di ossigeno nel sangue e può inviare notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.