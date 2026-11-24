Apple Watch Series 11, ecco la migliore offerta del giorno: sconto lampo
Da oggi trovi Apple Watch Series 11 nella versione Cellular che si connette alla rete dati in autonomia in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro.
Vuoi tenere sotto controllo attività fisica e parametri personali senza dover portare sempre con te l’iPhone? L’Apple Watch Series 11 è disponibile con uno sconto del 22%.
Il modello abbina una cassa da 42 mm in titanio ardesia al cinturino Sport nero e offre GPS + Cellular. Può accompagnarti durante il giorno e la notte: monitora il sonno, registra informazioni legate alla salute e mette a disposizione funzioni dedicate agli allenamenti. La connettività cellulare consente inoltre di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica o podcast anche quando non hai con te l’iPhone.
Apple Watch Series 11: sconto del 22% e circa 132 euro di risparmio
Su Amazon l’Apple Watch Series 11 GPS + Cellular è proposto a 469 euro, con uno sconto del 22% che corrisponde a un risparmio di circa 132 euro. La cassa è in titanio ardesia, misura 42 mm ed è abbinata al cinturino Sport nero in taglia S/M. Per chi cerca uno smartwatch con funzioni per la salute, il fitness e la connettività cellulare, l’Apple Watch Series 11 è disponibile a 469 euro. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, reso o condizioni Prime.
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Lo smartwatch Apple con la cassa in titanio da 42 mm e GPS + Cellular
Se cerchi un dispositivo da indossare per seguire sonno, attività e sicurezza durante la giornata, questo smartwatch riunisce diverse funzioni in un design sottile e leggero. Ecco cosa offre:
- Monitoraggio del sonno e parametri vitali: puoi controllare informazioni raccolte mentre dormi, ricevere notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa e misurare il livello di ossigeno nel sangue.
- Funzioni dedicate agli allenamenti: Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento aiutano a seguire diversi aspetti delle sessioni fitness. Sono inclusi tre mesi gratis di Apple Fitness+.
- Autonomia fino a 24 ore: è pensato per accompagnarti nell’uso normale durante la giornata; con 15 minuti di ricarica rapida puoi ottenere fino a 8 ore di utilizzo normale.
- Display robusto e resistenza: il vetro è due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10; l’orologio resiste all’acqua fino a 50 m e alla polvere con grado IP6X.
- Connessione anche senza iPhone vicino: con GPS + Cellular puoi mandare messaggi, telefonare, scaricare musica e podcast e contattare i servizi di emergenza senza avere con te lo smartphone.
- Funzioni di sicurezza: può rilevare una brutta caduta o un grave incidente d’auto e aiutarti a chiamare i soccorsi; “Tutto bene" può avvisare una persona cara quando arrivi a destinazione.
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FAQ
Sì. Le informazioni del prodotto indicano che puoi mandare messaggi, telefonare, scaricare musica e podcast e contattare i servizi di emergenza anche senza avere con te l’iPhone.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore di utilizzo normale; 15 minuti di ricarica rapida consentono fino a 8 ore di utilizzo normale.
È indicata una resistenza all’acqua fino a 50 metri.
Monitora il sonno, mostra dati nell’app Parametri Vitali, misura il livello di ossigeno nel sangue e può inviare notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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