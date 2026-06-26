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Apple Watch Series 11, smartwatch avanzato per fitness, salute e notifiche con autonomia migliorata e funzioni di sicurezza è in sconto del 30%.

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Vuoi tenere sotto controllo allenamenti, notifiche e salute senza tirare fuori ogni volta lo smartphone? Oggi l’Apple Watch Series 11 è proposta con uno sconto del 30%, una occasione interessante per passare a uno smartwatch completo e comodo da indossare tutto il giorno.

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Questo modello punta a semplificare la gestione della giornata: ti aiuta a monitorare il sonno con nuovi parametri dedicati, a ricevere avvisi utili sulla frequenza cardiaca, a tenere sotto controllo gli allenamenti con metriche evolute e a restare sempre connesso a messaggi, chiamate e musica quando sei vicino all’iPhone o sotto Wi‑Fi. Il tutto con un design sottile, leggero e pensato per resistere a graffi, acqua e polvere.

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L’Apple Watch Series 11 GPS 46 mm con cassa in alluminio Jet Black e Cinturino Sport nero S/M scende a 340,99€ grazie allo sconto del 30% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per uno smartwatch avanzato di questa fascia. Considerando le funzioni per fitness, salute e sicurezza, si posiziona tra le soluzioni più complete del segmento, con un rapporto qualità/prezzo interessante per chi è già nell’ecosistema Apple. Se ti interessa questa promozione, sappi che l’Apple Watch Series 11 è disponibile con uno sconto del 30%, ma come sempre le offerte online possono durare poco o essere soggette a cambi di prezzo improvvisi.

Lo smartwatch Apple con il monitoraggio del sonno e le funzioni fitness evolute

Per chi vuole gestire meglio il riposo, allenarsi con dati precisi e avere strumenti di sicurezza sempre al polso, questo smartwatch integra una serie di funzioni che puntano proprio su questi aspetti.

Qualità del sonno : il nuovo parametro dedicato al sonno ti aiuta a capire come dormi e a migliorare il riposo nel tempo, utile se ti svegli spesso stanco o vuoi ottimizzare la routine notturna.

: il nuovo parametro dedicato al sonno ti aiuta a capire come dormi e a migliorare il riposo nel tempo, utile se ti svegli spesso stanco o vuoi ottimizzare la routine notturna. Monitoraggio salute : le notifiche quando la frequenza cardiaca è troppo alta o bassa e l’accesso ai dati sanitari raccolti mentre dormi offrono un quadro più completo del tuo stato fisico.

: le notifiche quando la frequenza cardiaca è troppo alta o bassa e l’accesso ai dati sanitari raccolti mentre dormi offrono un quadro più completo del tuo stato fisico. Misurazione ossigeno nel sangue : il livello di ossigeno è un indicatore in più per chi pratica sport o presta particolare attenzione al benessere quotidiano.

: il livello di ossigeno è un indicatore in più per chi pratica sport o presta particolare attenzione al benessere quotidiano. Compagno di fitness : parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti, con funzioni come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, ti permettono di calibrare meglio sforzo e progressi.

: parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti, con funzioni come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, ti permettono di calibrare meglio sforzo e progressi. Autonomia fino a 24 ore : l’uso normale per un’intera giornata e la ricarica rapida, che in circa 15 minuti offre diverse ore di utilizzo, riducono l’ansia da batteria scarica.

: l’uso normale per un’intera giornata e la ricarica rapida, che in circa 15 minuti offre diverse ore di utilizzo, riducono l’ansia da batteria scarica. Design sottile e robusto : la cassa in alluminio leggera e il display con vetro due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10, insieme alla resistenza all’acqua fino a 50 m e alla polvere IP6X, lo rendono adatto a sport e vita quotidiana.

: la cassa in alluminio leggera e il display con vetro due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10, insieme alla resistenza all’acqua fino a 50 m e alla polvere IP6X, lo rendono adatto a sport e vita quotidiana. Sicurezza avanzata : il rilevamento di cadute e gravi incidenti d’auto, con possibilità di chiamare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza, aggiunge un livello di protezione utile soprattutto quando viaggi o ti alleni da solo.

: il rilevamento di cadute e gravi incidenti d’auto, con possibilità di chiamare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza, aggiunge un livello di protezione utile soprattutto quando viaggi o ti alleni da solo. Funzioni smart sempre al polso: messaggi, chiamate, musica, Siri e notifiche ti seguono quando sei collegato all’iPhone o al Wi‑Fi, così puoi lasciare il telefono in tasca o nello zaino più spesso.

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FAQ Quanto dura la batteria di Apple Watch Series 11 in uso normale? Apple Watch Series 11 offre fino a 24 ore di utilizzo normale e supporta la ricarica rapida. Apple Watch Series 11 è resistente all’acqua? Sì, Apple Watch Series 11 è resistente all’acqua fino a 50 metri ed è anche resistente alla polvere IP6X. Apple Watch Series 11 ha funzioni per il monitoraggio del sonno? Sì, integra un nuovo parametro per la qualità del sonno e raccoglie dati sanitari anche mentre dormi. Apple Watch Series 11 può rilevare cadute o incidenti? Sì, può rilevare gravi cadute o incidenti d’auto e aiutarti a chiamare i soccorsi avvisando i contatti di emergenza.