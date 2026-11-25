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L'Apple Watch SE 3 è in offerta con il Black Friday. Solo per oggi lo trovi con il 25% di sconto e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Tenere sotto controllo attività fisica e notifiche senza dover consultare continuamente lo smartphone può essere utile durante tutta la giornata. Apple Watch SE 3 è disponibile con uno sconto del 25%.

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Il modello GPS da 40 mm riunisce funzioni per il monitoraggio della salute e degli allenamenti. Può rilevare la temperatura e fornire informazioni nell’app Parametri Vitali, oltre a tenere traccia della qualità del sonno. Per l’attività fisica registra diversi tipi di allenamento e mostra parametri in tempo reale, così da seguire i propri obiettivi. Tra le funzioni indicate ci sono anche il rilevamento di cadute o incidenti d’auto e la possibilità di aiutare a contattare i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm: sconto del 25% e circa 69 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 208 euro, con una riduzione del 25%: in base al prezzo e alla percentuale riportati, il risparmio è di circa 69 euro. Puoi trovare Apple Watch SE 3 con uno sconto del 25%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi di reso; non è quindi possibile confermare questi dettagli né fare un confronto di prezzo con altri prodotti della stessa fascia.

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Lo smartwatch Apple con rilevamento della temperatura e autonomia fino a 18 ore

Se vuoi seguire movimento, riposo e comunicazioni quotidiane da un solo dispositivo, questo smartwatch offre funzioni che accompagnano momenti diversi della giornata. Tra quelle indicate per Apple Watch SE 3 ci sono:

Monitoraggio della salute e del sonno : il rilevamento della temperatura contribuisce alle informazioni nell’app Parametri Vitali, mentre il controllo della qualità del sonno aiuta a tenere d’occhio il riposo.

: il rilevamento della temperatura contribuisce alle informazioni nell’app Parametri Vitali, mentre il controllo della qualità del sonno aiuta a tenere d’occhio il riposo. Tracciamento degli allenamenti : registra attività come la corsa e il rafforzamento muscolare, oltre ai passi giornalieri, con parametri in tempo reale per seguire i propri obiettivi.

: registra attività come la corsa e il rafforzamento muscolare, oltre ai passi giornalieri, con parametri in tempo reale per seguire i propri obiettivi. Funzioni per la sicurezza : in caso di brutta caduta o grave incidente d’auto può rilevare l’evento e aiutare a chiamare i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza.

: in caso di brutta caduta o grave incidente d’auto può rilevare l’evento e aiutare a chiamare i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza. Autonomia fino a 18 ore e ricarica rapida : secondo le informazioni del prodotto, 15 minuti di ricarica possono fornire fino a 8 ore di batteria in più.

: secondo le informazioni del prodotto, 15 minuti di ricarica possono fornire fino a 8 ore di batteria in più. Connessione e personalizzazione: insieme all’iPhone o sotto rete Wi-Fi permette di inviare messaggi, rispondere alle telefonate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e ricevere notifiche. Sono disponibili diversi quadranti e cinturini.

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FAQ Apple Watch SE 3 GPS può ricevere notifiche e rispondere alle telefonate? Sì, insieme all’iPhone o sotto rete Wi-Fi può ricevere notifiche, inviare messaggi e rispondere alle telefonate. Quanto dura la batteria dell’Apple Watch SE 3? Le informazioni del prodotto indicano fino a 18 ore di autonomia. Una ricarica di 15 minuti può fornire fino a 8 ore di batteria in più. Apple Watch SE 3 registra gli allenamenti? Sì, può tracciare attività come corsa e rafforzamento muscolare, oltre ai passi, mostrando parametri in tempo reale. Quali funzioni di sicurezza include Apple Watch SE 3? Può rilevare una brutta caduta o un grave incidente d’auto e aiutare a chiamare i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.