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L'Apple Watch SE 3 è in offerta con uno sconto IVA su Amazon e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Monitoraggio continuo della salute e dell'attività fisica.

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Tenere sotto controllo attività, sonno e notifiche senza dover consultare continuamente il telefono può semplificare la giornata. Apple Watch SE 3 GPS 40 mm è disponibile con uno sconto del 22%.

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Questo smartwatch Apple combina funzioni per il monitoraggio della salute e degli allenamenti con strumenti per restare in contatto. Può rilevare la temperatura e fornire informazioni utili nell’app Parametri Vitali, oltre a tenere d’occhio la qualità del sonno. Per l’attività fisica registra diversi tipi di allenamento e mostra parametri in tempo reale, mentre le funzioni di sicurezza possono rilevare una brutta caduta o un grave incidente d’auto e aiutare a chiamare i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza.

Apple Watch SE 3 GPS in offerta: sconto del 22%

Se cerchi un dispositivo da indossare che accompagni allenamenti e impegni quotidiani, Apple Watch SE 3 GPS è proposto a 219,00 euro, con uno sconto del 22%. Puoi portarti a casa Apple Watch SE 3 con uno sconto del 22%. Le informazioni disponibili non indicano un risparmio in euro, l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Lo smartwatch Apple con il GPS e l’autonomia fino a 18 ore

Per chi vuole seguire i propri progressi e avere alcune funzioni utili a portata di polso, queste sono le caratteristiche principali:

Rilevamento della temperatura e monitoraggio del sonno : i dati sulla temperatura forniscono informazioni utili nell’app Parametri Vitali, mentre il controllo della qualità del sonno aiuta a tenere d’occhio il riposo.

: i dati sulla temperatura forniscono informazioni utili nell’app Parametri Vitali, mentre il controllo della qualità del sonno aiuta a tenere d’occhio il riposo. Rilevamento degli allenamenti con parametri in tempo reale : registra attività che vanno dalla corsa al rafforzamento muscolare e può accompagnare anche l’obiettivo dei 10.000 passi giornalieri.

: registra attività che vanno dalla corsa al rafforzamento muscolare e può accompagnare anche l’obiettivo dei 10.000 passi giornalieri. Funzioni di sicurezza in caso di caduta o incidente : se rileva una brutta caduta o un grave incidente d’auto, può aiutare a chiamare automaticamente i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza.

: se rileva una brutta caduta o un grave incidente d’auto, può aiutare a chiamare automaticamente i soccorsi e avvisare i contatti d’emergenza. Fino a 18 ore di autonomia e ricarica rapida : secondo le informazioni del prodotto, 15 minuti di ricarica possono fornire fino a 8 ore di batteria in più.

: secondo le informazioni del prodotto, 15 minuti di ricarica possono fornire fino a 8 ore di batteria in più. Connessione con iPhone o rete Wi-Fi: permette di inviare messaggi, rispondere a telefonate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e ricevere notifiche.

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FAQ Quanta autonomia ha Apple Watch SE 3 GPS? L’autonomia dichiarata è fino a 18 ore. In 15 minuti di ricarica può ottenere fino a 8 ore di batteria in più. Apple Watch SE 3 GPS può monitorare gli allenamenti? Sì, può registrare diversi tipi di allenamento, tra cui corsa e rafforzamento muscolare, e mostrare parametri in tempo reale. Quali funzioni per la salute offre? Rileva la temperatura, fornisce informazioni all’app Parametri Vitali e permette di tenere d’occhio la qualità del sonno. Come permette di restare in contatto? Insieme a un iPhone o sotto rete Wi-Fi consente di inviare messaggi, rispondere a telefonate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e ricevere notifiche.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.