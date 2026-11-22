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L'Amazfit T-Rex 3 è in offerta con uno sconto del 28% e fai un super affare. Resistente, ideale per l'outdoor. Monitoraggio della salute e tante modalità di allenamento.

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Orientarsi durante un’escursione e controllare i dati dell’allenamento anche all’aperto può essere difficile quando il telefono non è a portata di mano. Oggi lo Amazfit T-Rex 3 è scontato del 28%.

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Questo smartwatch outdoor riunisce mappe scaricabili, navigazione con indicazioni sulle svolte e rilevamento GPS supportato da sei sistemi satellitari. Il display AMOLED raggiunge una luminosità di 2000 nit, mentre la batteria è dichiarata per un’autonomia fino a 27 giorni con uso tipico. A completare le funzioni ci sono oltre 170 modalità sportive e i pagamenti contactless con Zepp Pay.

Amazfit T-Rex 3 oggi in offerta: sconto del 28%

Se cerchi un orologio da usare durante le attività all’aperto, l’Amazfit T-Rex 3 è disponibile a 217,00 euro, con uno sconto del 28% sull’Amazfit T-Rex 3. Il prezzo e la percentuale di sconto sono i dati indicati per questa offerta. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza, l’uso di un coupon, il pagamento a rate, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

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Lo smartwatch outdoor con display AMOLED e mappe offline

Quando un’escursione o un allenamento portano lontano dai percorsi abituali, avere orientamento e dati dell’attività consultabili al polso può essere utile. L’Amazfit T-Rex 3 combina strumenti per la navigazione e funzioni sportive con caratteristiche pensate per l’uso all’aperto:

Mappe globali, curve di livello e mappe della neve scaricabili : aiutano a consultare il percorso anche senza affidarsi alla connessione del telefono. È possibile importare file di percorso e ricevere indicazioni sulle svolte.

: aiutano a consultare il percorso anche senza affidarsi alla connessione del telefono. È possibile importare file di percorso e ricevere indicazioni sulle svolte. GPS dual band con sei sistemi satellitari : supporta il posizionamento durante le avventure e le attività sportive. La modalità GPS accurata è indicata per un massimo di 42 ore; la modalità Long Battery Life arriva fino a 114 ore.

: supporta il posizionamento durante le avventure e le attività sportive. La modalità GPS accurata è indicata per un massimo di 42 ore; la modalità Long Battery Life arriva fino a 114 ore. Batteria fino a 27 giorni con uso tipico : riduce la necessità di ricariche frequenti. Con alcune impostazioni disattivate, l’uso del GPS può arrivare fino a 180 ore.

: riduce la necessità di ricariche frequenti. Con alcune impostazioni disattivate, l’uso del GPS può arrivare fino a 180 ore. Display AMOLED fino a 2000 nit : rende più agevole leggere mappe e dati dell’allenamento in condizioni di luce intensa. La modalità notturna riduce l’affaticamento degli occhi al buio e quella guanti mantiene lo schermo reattivo con guanti spessi fino a 2 mm.

: rende più agevole leggere mappe e dati dell’allenamento in condizioni di luce intensa. La modalità notturna riduce l’affaticamento degli occhi al buio e quella guanti mantiene lo schermo reattivo con guanti spessi fino a 2 mm. Oltre 170 modalità sportive e piani di allenamento AI : permettono di scegliere tra attività come escursionismo, surf, sci e ultramaratona, con aggiornamenti sulle prestazioni in tempo reale.

: permettono di scegliere tra attività come escursionismo, surf, sci e ultramaratona, con aggiornamenti sulle prestazioni in tempo reale. Struttura impermeabile fino a 100 metri : è indicata per il surf e per immersioni in apnea fino a 45 metri. Lunetta e pulsanti sono in acciaio inossidabile 316L; il corpo è dichiarato resistente a temperature da -30 °C a 70 °C.

: è indicata per il surf e per immersioni in apnea fino a 45 metri. Lunetta e pulsanti sono in acciaio inossidabile 316L; il corpo è dichiarato resistente a temperature da -30 °C a 70 °C. Pagamenti contactless con Zepp Pay: consente di associare fino a otto carte bancarie e pagare dal polso con protezione tramite password.

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FAQ Quanto dura la batteria dell’Amazfit T-Rex 3? La durata dichiarata è fino a 27 giorni con uso tipico. In modalità GPS accurata arriva a 42 ore e in modalità GPS Long Battery Life a 114 ore. L’Amazfit T-Rex 3 supporta mappe e navigazione offline? Sì. Consente di scaricare mappe globali, curve di livello e mappe della neve, importare percorsi e ricevere indicazioni sulle svolte. Si può usare l’Amazfit T-Rex 3 per nuotare o fare immersioni? È impermeabile fino a 100 metri; le informazioni indicano l’uso per il surf e per immersioni in apnea fino a 45 metri. L’Amazfit T-Rex 3 permette di pagare dal polso? Sì. Con Zepp Pay è possibile associare fino a otto carte bancarie e fare pagamenti contactless protetti da password.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.